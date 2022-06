''Naj se Slovenci ne jezijo, a bili smo tako dominantni, kot da bi igrali trening''

Srbski nogometaši so imeli v Stožicah glasno in številčno podporo.

Srbski nogometaši so imeli v Stožicah glasno in številčno podporo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na dvobojih med Slovenijo in Srbijo je le redko dolgčas. Ko sta se izbrani vrsti pomerili prvič, bilo je pred 22 leti na evropskem prvenstvu v Charleroiju (3:3), ni manjkalo preobratov. Tako je bilo tudi tokrat. Srbi so bili na dobri poti, da bodo prvič zmagali na slovenskih tleh, a so po izjemni predstavi v prvem polčasu (2:0) v Stožicah naleteli na junaški odpor Slovenije. "Vse čestitke Sloveniji, da se ji je uspelo vrniti po tem, ko smo jo tako nadigrali v prvem polčasu," je slovenskim nogometašem čestital srbski selektor Dragan Stojković Piksi.

Legendarni Srb, ki je lani navdušil srbske navijače in orle popeljal na svetovno prvenstvo v Katarju, po razburljivem srečanju v Ljubljani ni skoparil s pohvalami na račun svojih izbrancev za predstavo v prvem polčasu. Srbija je prvi del srečanja lige narodov dobila z 2:0, slovensko obrambo pa večkrat spravljala v hude težave.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Pri tem je z mojstrskimi potezami prednjačil zlasti kapetan Dušan Tadić, v polno pa sta zadela Andrija Živković (zaradi udarca v glavo je moral zapustiti igro po prvem polčasu) in srbski strelski rekorder Aleksandar Mitrović. Za srbskega selektorja ni bilo dvoma. To je bila igra, kakršno želi vedno spremljati od orlov. Igro svojih izbrancev je opisal kot predstavo iz učbenikov, ki je mejila na popolnost.

"Tako želimo vedno igrati," je bil zadovoljen po navdušujoči igri in vodstvu z 2:0. "Naj se Slovenci ne jezijo, a bili smo tako dobri in dominantni, da je bilo videti, kot da bi se igrala trening tekma," je zaupal, kakšen občutek ga je spremljal med prvim polčasom, ki je osrečil več tisoč bučnih srbskih navijačev na ljubljanskem stadionu.

Morda so v drugi polčas vstopili preveč ležerno

Boštjan Cesar in Dragan Stojković, oba sta v karieri nosila dres Marseilla, sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida Dišalo je po srbski zmagi, a sledil je, kot že nič kolikokrat v zgodovini, ko je govora o srbsko-slovenskih nogometnih bitkah, preobrat. Slovenija je vrnila udarec – in to kako! Za izenačenje je v drugem polčasu potrebovala le devet minut in se povsem vrnila v igro. "Vse čestitke Sloveniji, da se je vrnila po takšnem prvem polčasu," je srbski selektor čestital varovancem nadomestnega selektorja Boštjana Cesarja, ki so hitro izenačili, v polno pa sta zadela Adam Gnezda Čerin in Benjamin Šeško.

Na koncu se je dvoboj razpletel brez zmagovalca. Tako Srbi kot tudi prerojeni Slovenci so lovili tretji zadetek, ki bi prinesel zmago in paket treh točk, a je ostalo pri 2:2. Stojkoviću je bilo žal za zapravljeno priložnost, a je bil vseeno navdušen nad predstavo, v kateri so lahko uživali ljubitelji nogometa.

Srbski nogometaši po tem, ko so v drugem polčasu zapravili prednost dveh zadetkov, niso skrivali razočaranja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je bila krasna tekma, polna preobratov, v kateri ste lahko uživali. Ko se je zdelo, da je Slovenija že na kolenih in ne more ukreniti nič, se je povzdignila in v petih minutah izenačila. Morda smo v drugi del krenili malce bolj ležerno, padla je zbranost, tudi utrujenost pri igralcih je bila velika, tako da so se dogajale napake. A te so sestavni del nogometa," je dejal Piksi in zagotovil, da srbski orli po prepričljivi zmagi nad Slovenijo v Beogradu (4:1) niso podcenjevali tekmeca. "Kje pa. Spoštujemo Slovenijo, ki lahko spravi v težave vsakega tekmeca. Saj ste videli, kaj je napravila Norveški v Oslu. Impresivno je, kako se je vrnila proti nam," je še enkrat popihal na dušo Cesarjevih varovancev, ki so se z novo točko približali tretjeuvrščeni Švedski na –1.

Cilj je jasen: še šest točk!

Srbe podobno kot Slovence jeseni čakata še dvoboja proti skandinavskima tekmecema. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar zadeva Srbe, ostaja cilj skok na prvo mesto skupine lige narodov. Za vodilno Norveško zaostajajo tri točke, tako da je srbska računica za septembrski tekmi jasna.

"Proti Norveški in Švedski moramo osvojiti šest točk, da bomo prvi v skupini, nato pa sledi SP v Katarju," je samozavesten nekdanji zvezdnik Crvene zvezde, ki je nogometno Evropo lani navdušil s predstavo na Portugalskem, ko je na Luzu v črno zavil Cristiana Ronalda in druščino ter se uvrstil na SP 2022. "Nismo razočarani po tekmi v Ljubljani, daleč od tega. Še naprej vlada pozitivno ozračje, fantje si zaslužijo čestitke," je še dejal Stojković.

Tadić: To se nam ne sme več dogajati

Srbski navijači so po prepričljivem vodstvu z 2:0 pričakovali zmago orlov, a so bili v drugem polčasu priča preobratu Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kako so si lahko Srbi privoščili takšen padec v igri, sta po srečanju razglabljala kapetan Dušan Tadić in najboljši strelec Aleksandar Mitrović.

"Odlično smo igrali, vse je bilo tako, kot je treba. Ob polčasu smo se pogovarjali o tem, da potrebujemo še tretji gol in da bomo nadaljevali v istem ritmu kot v prvem polčasu. Potem pa je sledilo deset minut, ne vem, kako bi sploh to opisal, deset minut nezbranosti. To se nam ne sme več dogajati, če želimo postati resna ekipa," je pojasnil zvezdnik Ajaxa, Mitrović, ki je v prejšnji sezoni z izjemnim strelskim izkupičkom popravil rekord angleškega championshipa (43 zadetkov za Fulham), pa je opozoril na napotke selektorja med polčasom, ki je pričakoval bolj agresiven odgovor Slovenije.

Srbski navijači le niso dočakali dveh zmag proti Sloveniji v junijskem ciklusu lige narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida "O tem smo se pogovarjali 10, 15 minut. Vedeli smo, da bodo zaigrali na vse ali nič ter da bomo morali odgovoriti na njihovo agresivnost. Slovenija je hitro dala gol, dvignila svoje navijače, mi pa smo slabše vstopili v drugi del," je dejal izkušeni napadalec novopečenega člana londonske premier lige.

Srbija je tako tudi na četrtem gostovanju v Sloveniji ostala brez zmage, priložnost za prvo mesto v skupini B4, s katerim bi si v naslednji izvedbi lige narodov zagotovila druženje z evropsko elito v ligi A, pa bo iskala jeseni proti skandinavskima tekmecema, Norveški in Švedski. Računica je jasna. Z dvema zmagama bodo prevzeli vodstvo. Z zmago nad Švedsko bi pomagali tudi Sloveniji v boju za tretje mesto, ki zagotavlja obstanek, ostaja pa vprašanje, kdo bo takrat vodil slovensko izbrano vrsto. O tem bo več znanega ravno v teh dneh, ko bi lahko Nogometna zveza Slovenije povedala več o usodi Matjaža Keka.