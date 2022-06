Če je srbska izbrana vrsta v letošnjo izvedbo lige narodov v skupini B4 vstopila s presenetljivim domačim porazom proti Norveški (0:1), pa sta naslednji dve tekmi dvignili razpoloženje. Izbranci Dragana Stojkovića Piksija so najprej v Beogradu napolnili mrežo Janu Oblaku (4:1) in prvič v zgodovini, v sedmi medsebojni tekmi, premagali Slovenijo, v četrtek pa so se izkazali še v Stockholmu in spravili v slabo voljo Švedsko (1:0).

Zmagoviti zadetek je prispeval Luka Jović. Napadalec madridskega Reala je tako nanizal dve tekmi, na katerih se je vpisal na seznam strelcev. V polno je namreč meril tudi na srečanju s Slovenijo, ko je v igro vstopil v drugem polčasu, izkoristil nezbranost slovenske obrambe in z neposredne bližine matiral starega znanca iz španskega prvenstva.

Pogovor z Luko Jovićem po zmagi na Švedskem:

Z Oblakom se je srečeval na madridskih derbijih, še dolgo pa ne bo pozabil odmevne obrambe, s katero je Škofjeločan preprečil zadetek na zadnjem spopadu Atletica in Reala. ''Res mi je ubranil strel,'' se je nasmehnil 24-letni napadalec, ko ga je o tem povprašal srbski novinar. ''Jan Oblak spada med najboljše vratarje na svetu. V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko igram proti njemu in dosežem zadetek,'' je nadaljeval najboljši srbski strelec v letošnji ligi narodov.

V nedeljo pričakuje srbsko veselico na tribunah Stožic

Srbski navijači so na Švedskem napolnili tribune stadiona Friends Arena. Foto: Guliverimage Na Švedskem je bil srbski junak srečanja. V Stockholmu ga je navdušilo veliko število srbskih navijačev, ki so bučno proslavljali uspeh Stojkovićeve zasedbe. Jović je pojasnil, kako se je zaradi tega v Skandinaviji počutil zelo domače. ''Hvala navijačem, dajejo nam prepotrebno energijo,'' se je zahvalil privržencem.

Zelo domače pa bi se lahko počutil tudi v nedeljo v Ljubljani, še zlasti v primeru, če se bo uresničila njegova napoved. ''Dejal bi, da bodo v nedeljo na stadionu v Ljubljani le srbski navijači,'' je malce v šali, malce zares, dal vedeti, kako v nedeljo v Stožicah pričakuje ogromno število privržencev, ki bi lahko preglasili podpornike slovenskih reprezentantov.

Veselje Luke Jovića, soigralcev in srbskih navijačev po zadetku v Stockholmu. Foto: Reuters

''Boljši smo od Slovenije. Gremo po zmago. Če bomo odigrali tako kot smo na zadnjih dveh tekmah (proti Sloveniji in Švedski) ali pa v drugem polčasu srečanja proti Norveški, potem nam zmaga ne more uiti,'' je samozavesten nekdanji napadalec Crvene zvezde, za katero je dosegel prvi gol pri 16 letih, petih mesecih in petih dneh, s tem pa postal najmlajši strelec rdeče-belih v bogati klubski zgodovini.

Od nekdanjega varovanca Stojanovića do zvezdnika Reala

Z madridskim Realom, aktualnim španskim in evropskim prvakom, ga veže pogodba do konca junija 2025. Foto: Reuters V srbski prestolnici ga je vodil slovenski strateg Slaviša Stojanović in ga leta 2014 kot zelo mladega priključil članski zasedbi. Drugo je zgodovina. Jović je prek Eintrachta iz Frankfurta postal eden najbolj želenih napadalcev na svetu, madridski Real pa je z njim sklenil pogodbo do leta 2025. Če pri belih baletnikih (še) ne daje tistega, kar bi od njega pričakovalo vodstvo kluba, pa je v zadnjem obdobju veliko bolj razigran v državnem dresu, v katerem se pripravlja na letošnji vrhunec, nastop na svetovnem prvenstvu. Na zadnjih dveh tekmah se je vpisal med strelce.

''Upam, da bom nadaljeval v podobnem ritmu in dobro končal sezono,'' želi skleniti junijsko reprezentančno akcijo z novim zadetkom. Tokrat v Stožicah, kjer bo Slovenija po veliki točki v Oslu lovila prvo letošnjo zmago. Sodeč po napovedi Jovića bo imela opravka z zelo samozavestnim tekmecem, ki je prejšnji teden brez večjih težav odpravil Slovenijo (4:1).