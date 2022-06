Slovenski nogometaši prekinili molk

Sinočnji nogometni obračun med Slovenijo in Norveško se je v Oslu končal brez zadetkov. Naši fantje se bodo tako domov odpravili z zgodovinsko prvo točko proti Norvežanom in prvo točko v skupinskem delu lige narodov. Po tekmi pa so se fantje odločili, da izjav za medije ne bodo dajali.

Jan Oblak je na tekmi z Norveško ohranil svoja vrata nedotaknjena. Foto: Guliverimage "Prvi polčas smo odigrali dobro," je igro komentiral Petar Stojanović. "Zadovoljni smo s točko, na igrišču smo pokazali srce. Čeprav smo na koncu imeli igralca manj, smo dokazali, da lahko naredimo veliko, če se borimo drug za drugega, in tako moramo igrati tudi vnaprej."



S temi besedami je molk igralcev po včerajšnji tekmi prekinil branilec Slovenije, ki je z igro soigralcev zadovoljen in verjame, da se lahko s takšnimi predstavami kosajo z najboljšimi.



Junak včerajšnje tekme je bil zagotovo kapetan Jan Oblak, ki je s svojimi obrambami slovenska vrata ohranil nedotaknjena, čeprav mu je nasproti stal prvi zvezdnik Norveške Erling Braut Haaland.

"Stvari lahko obrnemo v svojo korist"



"Po dveh zaporednih porazih je ta točka zelo pomembna za našo samozavest," je stanje v slovenski izbrani vrsti komentiral Adam Gnezda Čerin. "Potrebovali bi le še malo sreče v napadu, da bi zabili zadetek in stvari obrnili v svojo korist."

V nedeljo bo v Stožicah nasprotnik Slovenije znova reprezentanca Srbije, a Slovenci tokrat napovedujejo bolj izenačen dvoboj. " Še enkrat bomo analizirali tekmo v Beogradu, vemo, kje smo grešili, čeprav se ne oziramo več na to tekmo, je vseeno dobro, da si jo še enkrat pogledamo, da natanko vidimo, kaj je narobe, in te stvari popravimo. Če bomo pokazali pravi pristop in borbenost, mislim, da lahko pridemo tudi do treh točk," je za nedeljsko tekmo napovedal Gnezda Čerin.