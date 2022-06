Legendarnega Srba zabolelo srce, ko je videl propadajoči Bežigrad

Selektor srbske nogometne reprezentance Dragan Stojković Piksi se rad vrača v Ljubljano. ''To je prelepo mesto s čudovitimi ljudmi. Me pa skrbi slabo stanje stadiona Bežigrad. Ljubljana bi morala narediti nekaj, da to popravi,'' je nekdanjega zvezdnika evropskega nogometa, ki bo danes vodil srbske orle na tekmi lige narodov proti Sloveniji v Stožicah, zabolelo, ko je videl, kako propada Plečnikov stadion, na katerem je v prejšnjem stoletju odigral kar nekaj tekem.

''Dobar den vsem. Vesel sem, po dolgih letih spet v Ljubljani. Lepo je videti tukaj,'' je v polomljeni, a toliko bolj srčni slovenščini, Dragan Stojković pozdravil vse Slovence, ko je v soboto na stadionu Stožice odgovarjal na novinarska vprašanja. Na slovensko prestolnico ga vežejo številni spomini, tudi tisti z nogometnih zelenic.

Bežigrajski stadion ima dušo

Bežigrajski stadion je v zadnjih letih zanemarjen in zapuščen. Foto: Bor Slana Legendarni Piksi je v Ljubljani igral nogomet na stadionu za Bežigradom. Sprva še kot član Radničkega iz Niša, nato z beograjsko Crveno zvezdo, ki je tradicionalno vedno napolnila tribune ostarelega stadiona, leta 1990, tik pred svetovnim prvenstvom v Italiji, pa je na Bežigradu zaigral tudi kot član jugoslovanske reprezentance in v prijateljski tekmi izgubil s Španijo (0:1).

''Vedno je bilo lepo igrati za Bežigradom. Olimpija predstavlja sinonim za tiste čase, imela je izjemno generacijo. Spominjam se, kako je bila vedno ena tribuna v zelenem. Tam so bili zmajčki,'' se spominja številnih tekem proti nogometašem ljubljanskega kluba. ''Ta stadion ima dušo. Razlikuje se od drugih in me vrača v neko nostalgijo. Zelo mi je žal, da je danes v tako slabem stanju. Potreboval bi nekoga z veliko denarja, ki bi spravil bežigrajski stadion v boljše stanje,'' bi si želel boljših časov za dotrajani objekt, ki ob vseh spominih na zlate čase, ko so se na njem igrale velike klubske in reprezentančne tekme, pri nogometnih nostalgikih budi žalostne občutke.

Slovenija je eno zadnjih velikih tekem za Bežigradom odigrala leta 2003, ko je v dodatnih kvalifikacijah za EP 2004 potegnila krajši konec proti Hrvaški (0:1). Srbi so na Plečnikovem stadionu gostovali dvakrat in obakrat (2001 in 2004) remizirali z 1:1. Foto: Reuters

''Ljubljana je mesto, ki me spominja na mojo mladost. To je prelepo mesto s čudovitimi ljudmi. Me pa skrbi slabo stanje stadiona Bežigrad. Ljubljana bi morala narediti nekaj, da to popravi. To je vendarle spomenik, ima svojo zgodovino. Na njem bi lahko šolarji igrali turnirje, a vidim, da je zapuščen, zanemarjen. Nobeden ne skrbi zanj, to je grdo videti. Vse drugo, kar se tiče Ljubljane, pa je vse na svojem mestu. Slovenija je prelepa država, prav tako Ljubljana kot njeno glavno mesto. Vidim, da imate nov nogometni objekt. Vse čestitke. Vedno se razveselim, ko vidim nov objekt. Za razliko od nas, ki bomo morali nanj ne vem še kako dolgo čakati,'' se je pikro nasmejal, saj je v Srbiji že dalj časa prisotna ideja o novem nacionalnem stadionu, ki pa še ni popolnoma zaživela.

Ogromno zanimanje srbskih navijačev

Srbski nogometaši so prejšnji teden v Beogradu odpravili Slovenijo s 4:1. Foto: Sportida Danes čaka Srbijo pomembna tekma v ligi narodov. Po dveh zaporednih zmaga, eno od njih je ustvarila tudi proti Sloveniji v Beogradu (4:1), so orli na lestvici poskočili na drugo mesto. Cilj, biti prvi in se v ligi narodov prebiti v elitno skupino A, je tako vse bližje. Navijači so lačni zmag, podobno velja tudi za nogometaše, ki so si ob pravem času dvignili samozavest, saj jih ob koncu leta čaka še veliki vrhunec, nastop na SP 2022 v Katarju.

''Veseli smo, da bomo igrali tekmo v Ljubljani. Verjamem, da bo Srbija dovolj dobra, da bo odigrala dovolj dobro, da jo bo ob odhodu z igrišča pospremil aplavz. Ne glede na to, kdo za koga navija,'' je predstavil cilj, da se Srbija prikaže v všečni podobi in navduši ljubitelje nogometa v Stožicah. Teh danes ne bo manjkalo, zanimanje za nakup vstopnic je veliko, v Srbiji so prepričani, da bodo računali na glasno podporo, saj v Sloveniji ne manjka ljubiteljev nogometa srbskih korenin, v Ljubljano pa bi se lahko napotilo tudi veliko srbskih navijačev iz sosednjih držav, denimo Avstrije in Nemčije.

Dokazati, da niso po naključju na SP 2022

Dragan Stojković Piksi pripravlja Srbijo na vrhunec leta, nastop na SP 2022 v Katarju, kjer bodo zaigrali v skupini z Brazilijo, Švico in Kamerunom. Foto: Guliverimage ''Podpora navijačev prinaša za nas dodatno obveznost, da se izkažemo. Da garamo na igrišču in dokažemo, da igramo dober nogomet in se nismo naključno uvrstili na SP 2022 v Katarju,'' se želi navijačem za podporo, ta je bila na zadnjem gostovanju v Stockholmu zelo velika in bučna, oddolžiti tako z dobro igro kot tudi zmago.

''Hočemo biti tisti, ki bo vedno diktiral ritem igre. Po dveh zmagah, na katerih smo prikazali dobro igro, verjamem, da lahko ustvarimo še en dober rezultat,'' je optimist pred današnjim srečanjem, na katerem bodo skušali Srbi v četrtem gostovanju na sončni strani Alp priti do zgodovinske prve zmage.

Prejšnji teden so pozdravili že krstno zmago nad Slovenijo, na katero so čakali več kot dve desetletji in jo izkusili v sedmi medsebnojni tekmi, danes pa želijo obrniti nov list v zgodovini še v statistični rubriki gostujočih zmag. Tam je zaenkrat ničla, Srbi so v Sloveniji na treh tekmah vknjižili dva remija in poraz.

Srbi vstopajo v tekmo skrajno resno

Na vprašanje, ali pričakuje Stojković bolj agresivno, napadalno podobo Slovenije kot je bila na srečanju v Beogradu, je nekdanji zvezdnik Crvene zvezde in Marseilla odgovoril: ''Slovenija bo bolj agresivna toliko, kot ji bomo dovolili mi. Nekdo pravi, da se bo želela maščevati. A maščevanja v športu ni. Obstaja le želja za revanšom, Slovenija tokrat igra doma, a ta motivacija ne predstavlja nič. V srečanje vstopamo skrajno resno in zavzeto, dobro smo analizirali njihov kader. Vemo, da Blažič in Stojanović ne smeta igrati ter da se vrača Zajc,'' je še povedal srbski selektor, ki ga spremlja občutek, da bi lahko Boštjan Cesar pod taktirko Matjaža Keka za današnjo tekmo izbral taktično odločitev s štirimi branilci v zadnji vrsti.

Ko sta se Srbija in Slovenija pomerili prejšnji teden v Beogradu, se je mreža Jana Oblaka zatresla kar štirikrat. Tolikokrat se ni v karieri 29-letnega Škofjeločana na tekmi, na kateri je nosil državni dres, še nikoli. Foto: Sportida

''A to nič ne pomeni za Srbijo. Osredotočeni smo na svojo igro, to bo pomembna tekma, na kateri ne bo popuščanja, ampak bo vsak dal svoj zadnji atom moči, da bo prišel do želenega rezultata.''

Dvoboj skupine B4 lige narodov med Slovenijo in Srbijo se bo v Stožicah začel ob 20.45, glavni sodnik bo Italijan Maurizio Mariani.