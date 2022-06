Oblak iskreno: Nismo v položaju, ko bi ljudje radi gledali naš nogomet

Slovenka nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 20.45 v Stožicah igrala četrto tekmo v ligi B lige narodov. Potem ko je uvodoma doma izgubila proti Švedski ter z gostovanj v Srbiji in na Norveškem prinesla točko, jo zdaj spet čaka srbska vrsta. Ta je prvo medsebojno tekmo dobila s 4:1. Prav ta zmaga Srbije je močno odmevala v slovenski javnosti, saj je bila vsesplošna ocena, da je bila igra izbrancev Matjaža Keka preslaba.

Očitno bo tudi nedeljsko tekmo ob robu igrišča vodil Boštjan Cesar. Foto: Reuters So pa fantje na Norveškem, kjer jih je v odsotnosti z novim koronavirusom okuženega Keka vodil Boštjan Cesar, nekoliko popravili vtis in z borbeno igro kljub temu, da so pol ure igrali z igralcem manj, prišli do svoje sploh prve točke na Norveškem in prve v ligi B. V soboto popoldne so opravili zadnji trening ter delali tako na napadu kot obrambi. "Zagotovo pa bomo malo osvežili ekipo, je le četrta tekma v nizu. Zagotovo bomo usmerjeni bolj v napad kot v Beogradu, vemo, kje je Srbija dobra, kje si gradi največ priložnosti. Morali bomo biti čvrsti," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Cesar in pojasnil, da se s Kekom, ki se počuti bolje, ampak še ni jasno, ali bo na tekmi, slišita vsak dan in delata na daljavo.

"Verjetno bo več ljudi kot prvi Švedski, ne vem pa, ali zaradi nas"

Vratar Jan Oblak je bil v Oslu nočna mora za Erlinga Haalanda. Foto: Guliver Image Kapetan Jan Oblak je menil, da ne pričakuje veliko sprememb primerjavi s prvo medsebojno tekmo, a poudaril, da morajo sami biti precej boljši kot takrat. "Srbija bo igrala napadalno, saj tako vedno igra, pričakujemo podobno tekmo, le da moramo mi biti precej boljši. Srbija je verjetno reprezentanca za ligo A, ima tako kakovosten kader," je povedal Oblak in se dotaknil samega obiska nedeljske tekme. "Verjetno bo več ljudi kot prvi Švedski, ne vem pa, ali zaradi nas ali zaradi Srbije. Toda ko se igra proti dobrim ekipam in igralcem, pride več ljudi. Mi pač nismo v položaju, ko bi ljudje radi gledali naš nogomet, zato moramo biti boljši, da se ljudje vrnejo na stadione."

Stojković: Ne razmišljamo o kombinacijah za prvo mesto

Srbi v boj s Slovenijo vstopajo s šestimi točkami, Slovenija ima eno, Norveška sedem in Švedska tri. "Ne razmišljamo, kaj bo, ne razmišljamo niti o kombinacijah za prvo mesto v skupini. V prvem planu je tekma s Slovenijo in se veselim še enega srečanja z Ljubljano. Imamo pa veliko razlogov za optimizem," je srbski selektor Dragan Stojković dejal na sobotni novinarski konferenci v Stožicah. "Pričakujem toliko agresivne Slovence, kolikor jim bomo dovolili. Zagotovo se bodo domači po porazu v Beogradu skušali odkupiti, tako da se pripravljamo maksimalno. Vemo, da sta Miha Blažič in Petar Stojanović kaznovana, vrača pa se Miha Zajc, predpostavljamo, da bodo spet igrali s štirimi igralci v zadnji vrsti."