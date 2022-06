Opravil svoje in užival, zdaj ima besedo NZS

V Stožicah je v nedeljo potekal pravcati nogometni praznik. Resda se je nagibal k temu, da bi polni plen končal v rokah Srbije. Gostje so imeli vse. Dopadljivo igro, dva zadetka v mreži Jana Oblaka, kopico atraktivnih potez, ki so še dodatno razvnele že tako bučno množico srbskih navijačev, prispelih iz vsepovsod, največ pa Slovenije in bližnjih držav. Malo je bilo optimistov, ki bi verjeli, da bi se lahko Slovenija po takšnem prvem polčasu (0:2) še vrnila v igro. In tako presenetila zvezdniško zasedbo Dragana Stojkovića.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

Eden izmed takšnih optimistov, ki je verjel v srečen konec, je bil Boštjan Cesar. Kot nadomestni selektor se je med polčasom slišal s ''šefom'' Matjažem Kekom, ki je zaradi okužbe na novi koronavirus izpustil še drugo tekmo Slovenije. In, zanimivo. Na obeh tekmah, na katerih ni vodil ekipe, je Slovenija ostala neporažena. Najprej proti Norveški, zdaj še proti Srbiji, ki je v prvem delu povzročala gostiteljem silovite težave, zlasti razigrani virtuoz Dušan Tadić.

V drugem delu pa je sledila drugačna pesem, ki je prinesla dvojno korist. Slovenija ni le izenačila na 2:2, ampak je prebudila tudi občinstvo, ki je do takrat spremljalo delirij tisočerih srbskih navijačev. Te so preglasili vse, a le do začetka drugega polčasa. Dva domača gola sta spravila na noge preostanek občinstva, ki si je lahko dal duška, zapel na polno, in se spustil v boj z bučnimi Srbi.

Ko je prišel v slačilnico, so se pogovorili

Fantom je med polčasom dejal, kako morajo stati na igrišču. Prišlo je do določenih sprememb, ki so ugajale slovenski igri, zlasti v zvezni vrsit. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako je lahko prišlo do preobrata? ''Po prvem polčasu nismo bili zadovoljni z igro. V slačilnici smo si povedali nekaj stvari, vstopili v drugi polčas agresivno, zaigrali višje, kar se nam je obrestovalo,'' je na kratko pojasnil slovenski rekorder, kar se tiče nastopov za reprezentanco (101), nato pa šel v podrobnosti. ''Ko sem prišel v slačilnico, smo se pogovorili. Fantom sem dejal, kako moramo stati na igrišču. Kako mora biti Adam (Gnezda Čerin, op. p.) malce višje. Tudi Kurtić je stopil kar visoko. Vse tri menjave na začetku drugega polčasa (Domen Črnigoj, Jure Balkovec in Andraž Šporar, op. p.) so osvežile igro, tu je bil viden napredek,'' je dal vedeti, katere spremembe v ekipi so bile tako dobrodošle, da je lahko sledil preobrat.

Imel je dober nos za menjave. Šporar je sodeloval pri zadetku Gnezde Čerina, ki se je pomaknil bližje vratom Srbije. Tako kot tudi Kurtić, ki je prav tako vpisal podajo za zadetek. Za tistega, ki je prinesel izenačenje, in ga je dosegel Benjamin Šeško. ''Menjave so osvežile igro, bile so nekaj več. Tudi ostali igralci so delali tisto, kar smo se zmenili. Prvi gol nas je dvignil (za 1:2, op. p.), dosegli smo ga že po nekaj minutah drugega polčasa, nato pa še drugega, tako je šla celotna tekma v našo stran.''

Kek je bilo zelo srečen

Benjamin Šeško si je po tekmi, na kateri je dosegel izenačujoči gol za 2:2, vzel čas za navijače in bližnje. Foto: Grega Valančič/Sportida O podrobnostih in vsebini motivacijskega govora, s katerim je pomagal dvigniti varovance po neposrečenem prvem polčasu (0:2), ni želel govoriti. ''To naj ostane med nami,'' doživlja slačilnico kot svetinjo, zato noče izdajati pogovorov, ki se dogajajo med štirimi stenami. Za razliko od njega je bil bolj konkreten o ''kriznem'' sestanku, ki je potekal med polčasoma, eden izmed junakov srečanja Benjamin Šeško. V pogovoru za SportKlub je priznal, da so se igralci zmotivirali do konca. Da je bilo v slačilnici glasno, na pozitiven način, osrednji vlogi motivatorjev pa sta prevzela Jan Oblak in Jasmin Kurtić. Kapetan in najstarejši član zasedbe.

Cesar se lahko za zdaj pohvali s podobnim dosežkom kot Igor Benedejčič, ki je kot začasni selektor tudi nanizal dva remija, tako da ni nikoli izkusil poraza. Podobno velja tudi za Ljubljančana. Tudi druga tekma, ki jo je zaradi višjih sil vodil Cesar, se je znova končala brez poraza. Ljubljančan je bil v navezi s selektorjem, ki ga nadomešča, tako da so zasluge za ugoden rezultat proti Srbiji tudi Kekove. ''Slišali smo se s selektorjem, se pogovorili. Zelo je bil srečen po tekmi in nam čestital,'' je spregovoril o nenavadnem sodelovanju s selektorjem Kekom, ki zadnjih dveh tekem ni smel voditi. Zato je ognjeni krst nepričakovano hitro doživel Cesar, relativno neizkušen strateg, ki je pred tem vodil nadarjene slovenske najstnike, zdaj pa ima opravka z vsemi najboljšimi, kar jih premore članski nogomet.

Kako se bo odločil Kek?

Z Draganom Stojkovićem, s katerim imata to skupno lastnost, da sta v preteklosti branila barve Marseilla, sta se razšla z remijem. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska nogometna reprezentanca je očitno najboljše prihranila za konec. Na četrti tekmi lige narodov je pokazala največ, zlasti na začetku drugega polčasa, ko je poskrbela za preobrat, s katerim je pokvarile načrte Srbiji, hkrati pa si okrepila samozavest pred nadaljevanjem. Ker pa je do takrat še daleč, naslednji reprezentančni zbor bo šele septembra, je za zdaj še težko govoriti o dolgoročnem delu Cesarja. Veliko bo odvisno od tega, kako se bo zjasnil zdajšnji selektor Kek.

Na nedavnem gostovanju v Beogradu je že razmišljal o tem, da ne bi več nadaljeval selektorskega izziva. Poraja se vprašanje, kaj se bo zgodilo po pogovoru z vodstvom krovne zveze, ki odloča o usodi selektorjev. Ne le Keka, ampak tudi Cesarja, za nekatere po tem, ko se je izkazal na zadnjih dveh tekmah, zlasti s prvim polčasom v Oslu in drugem polčasom proti Srbiji v Ljubljani, tudi favorita, ki bi lahko ob morebitnem slovesu Keka dočakal veliko priložnost.

Slovenska reprezentanca bo nadaljevala z dvoboji v ligi narodov jeseni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nihanje, hiba aktualne generacije slovenske reprezentance, o kateri je veliko govoril že Kek, se je znova prikradla v slovenski tabor. Slovenska nogometna reprezentanca je pokazala dva različna obraza. Podobno kot v Oslu, le s to razliko, da je bila na Norveškem boljša v prvem polčasu. Tudi tokrat, ko se je znašla v nehvaležni vlogi, saj je nastopala pred številnim občinstvom, v katerem pa so bili glasnejši in bolj dinamični privrženci gostov, ni pokazala dveh enakih polčasov. V prvem je bila lahka tarča za razigrano Srbijo, v drugem pa je pokazala zobe in navdušila vse, ki so jo lahko spremljali pri delu.

V tekmo vstopili s preveč spoštovanja do Srbov

V Stožice je prihrumelo ogromno srbskih navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida Matematika pravi, da bi lahko po dveh zaporednih porazih ter dveh remijih, prvi je bil v Oslu, drugi je bil dosežen v nedeljo v Stožicah, napočil še čas za dve zmagi. Če bi se to zgodilo, bi bil obstanek v ligi B lige narodov zagotovljen, s tem pa tudi uresničen glavni cilj. Seveda pa bo to zelo težko udejanjiti, saj bo Slovenija gostovala na Švedskem, obenem pa v Ljubljano prihaja Norveška z Erlingom Brautom Haalandom, ki bo še kako motiviran v vnovičnem srečanju z Janom Oblakom. Takrat pa bo vprašanje, kdo bo sploh slovenski selektor.

Zdajšnji, Matjaž Kek, je po koncu junijskega ciklusa napovedal kar nekaj sestankov, po katerih bo znanega več o njegovi usodi. Morda že danes. V nedeljo so zaokrožile govorice o tem, da bi lahko prekinil sodelovanje, z odgovorno nalogo pa bi se pozabaval Zlatko Zahović. O tem, kako resne so bile, bo povedal čas. Tako, kot bo tudi pokazal, ali je preobrat z remijem proti Srbiji, po katerem so navijači začeli ponovno verjeti v posebno moč nogometašev, prinesel želeni učinek. Tisti plus, ki bi zasenčil vse minuse, ki so nastali po bledem večeru v Beogradu. In bo nihanj, ki spremljajo slovensko reprezentanco, vedno manj.

Srbija je imela po prvem polčasu v žepu dva velika zadetka prednosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zakaj so se dogajala proti Srbom? ''Mogoče smo vstopili v tekmo z malce preveč spoštovanja proti Srbiji. Saj vemo, da so dobri igralci, a me to nič ni zmotilo. Srbi so igrali, mi pa nismo bili dovolj agresivni. V nadaljevanju smo to dvignili. Tudi Srbija si ni pripravila toliko priložnosti, kot na ostalih tekmah. S tem sem lahko zelo zadovoljen.''

To ni dobro, če je tako na domači tekmi

Veselje slovenskih navijačev po izenačenju na 2:2. Foto: Grega Valančič/Sportida Ni bil zadovoljen tudi z razmerjem navijačem, ki je bilo odločno v korist gostov, a se je s tem sprijaznil. Reprezentanca pač doživlja krizo, ki pušča posledice na številnih področjih. Tudi na tribunah. ''Lepo je videti po dolgem času poln stadion v Stožicah, a, ko so navijači pri tebi doma na strani gostov, to ni dobro. A smo se na to pripravili. Mogoče je to še podžgalo fante in je bil to njihov dodaten motiv, da zaigrajo še bolje,'' pripisuje Cesar delček vzroka za izrazit dvig motivacije za drugi polčas, tudi v želji, da bi utišali razigrane srbske navijače v ''slovenskih'' Stožicah. Za boljše predstave bi bile lahko zaslužne tudi kritike v medijih. ''Zagotovo. Fantje so stopili skupaj in pokazali karakter, a mogoče to ni glavni razlog. Že po tekmi s Srbijo v Beogradu smo stopili skupaj, se odprto pogovorili. Tu je bil viden napredek že naslednji dan,'' ne bo pozabil na krizne sestanke po polomu v Beogradu.

Takrat so dobro videli, s kako močnejšimi tekmeci kot sicer imajo opravka v ligi narodov. ''Šli smo iz C v B skupino. V tej skupini smo praktično avtsajderji, a nas to ni zmotilo. Boljše je igrati proti dobrim, močnim tekmecem, pa da vidimo, kje smo. Je pa težko igrati take tekme. Tudi poraz proti Srbiji nas je nekaj naučil. Fantje so stopili skupaj, se pogovorili. Fenomenalno so reagirali na zadnjih dveh tekmah,'' jih je pohvali za izvedbe v Oslu in Ljubljani.

Zadnji teden, ko je nadomeščal Matjaža Keka, je užival. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot nadomestni selektor je užival pri delu. ''To je bila fenomenalna izkušnja, da sem lahko vodil reprezentanco. Ne bi rekel, da je to dobro, zaradi selektorja, ki je pozitiven na koronavirus, a moji občutki na selektorskem stolčku so fenomenalni. Tudi fantje so reagirali fenomenalno. Zelo sem zadovoljen, kako smo zadnji teden trenirali in se pogovarjali. To je dober občutek za naslednje tekme,'' komaj čaka, da bo nadaljeval pot z reprezentanco. Če bo seveda ostal njen del. Zdaj imata glavno besedo vodstvo NZS in pa njegov ''šef'' Kek.