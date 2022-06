Čustveno srečanje rdeče-belih legend v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Prosinečki in Dragan Stojković

Robert Prosinečki je pred 31 leti pomagal Crveni zvezdi do evropskega naslova.

Robert Prosinečki je pred 31 leti pomagal Crveni zvezdi do evropskega naslova. Foto: Guliverimage

Danes se bosta za točke lige narodov v Stožicah pomerili izbrani vrsti Slovenije in Srbije, pred tekmo pa je bilo zelo čustveno pred enim izmed ljubljanskih hotelov, ko sta se srečala nekdanja zvezdniška soigralca pri Crveni zvezdi in jugoslovanski reprezentanci, Robert Prosinečki in Dragan Stojković. Hrvat zdaj vodi Olimpijo, legendarni Piksi pa pripravlja srbske orle na vrhunec leta, nastop na SP 2022 v Katarju.

V reprezentančnem taboru Srbije ne manjka legendarnih igralcev. Vodstvo današnjih tekmecev slovenske reprezentance sestavljata tudi selektor Dragan Stojković in direktor članske ekipe Stevan Stojanović. Prvi je dolgoletni zvezdnik srbskega in evropskega nogometa, drugi pa se je podpisal pod nepozaben podvig, saj je bil leta 1991, ko je Crvena zvezda postala evropski klubski prvak, kapetan beograjskega kluba. Dolgoletnemu vratarju rdeče-belih je tako pripadla čast, da je v Bariju kot prvi v zrak povzdignil prestižno lovoriko.

Beograjski velikan je v Bariju v velikem finalu po izvajanju 11-metrovk (5:3, v rednem delu ni bilo zadetkov) premagal Marseille in postal evropski prvak. Do naslova ji je pomagal tudi Robert Prosinečki. Usoda je hotela, da so rdeče-beli v sklepnem dejanju evropske sezone prekrižali načrte prav francoskemu velikanu, za katerega je takrat nastopal Dragan Stojković.

Dragan Stojković velja še danes za enega najboljših nogometašev vseh časov, ki so kdajkoli nosili dres Crvene zvezde. Foto: Guliverimage

Pred tem je blestel pri rdeče-belih iz Beograda, nato pa se leta 1990, po odmevnem nastopu z Jugoslavijo na svetovnem prvenstvu v Italiji, odpravil na jug Francije. Legendarni Piksi je na mundialu pri "modrih" sodeloval tudi s Prosinečkim, oba pa sta pri navijačih Crvene zvezde zapisana z ogromnimi simpatijami.

Fotografija, ki prebuja čustva

Robert Prosinečki je v soboto vodil izbrance na prvi pripravljalni tekmi. Zmaji so v Trbovljah ugnali Rudar s 4:0. Foto: NK Olimpija Ljubljana Ko sta se srečala tri desetletja pozneje v Ljubljani, sta si imela zagotovo za povedati veliko zanimivega. "Veliki Žuti" zdaj vodi ljubljansko Olimpijo, Stojkoviću pa je uspel veliki met s srbsko reprezentanco, saj jo je v hudi konkurenci odpeljal na SP 2022 v Katar.

"Fotografija, ki prebuja čustva" je na Instagramu zapisal srbski novinar Nebojša Petrović, ko je postavil pred objektiv nekdanje ase Crvene zvezde, Prosinečkega, Stojkovića in "Diko" Stojanovića. Pozneje se jim je pridružil še Boban Bajković, nekdanji čuvaj mreže Crvene zvezde, ki pomaga Prosinečkemu pri Olimpiji, na fotografiji pa ni bilo težko opaziti, kako imata NK Olimpija in srbska nogometna reprezentanca istega športnega opremljevalca.

Zmaji so v soboto odprli priprave z uvodno pripravljalno tekmo, ko so olepšali praznik ob stoletnici igranja nogometa v Trbovljah in s 4:0 premagali nižjeligaški klub Rudar. Kako pa se bodo dan pozneje v Stožicah, kjer domuje Olimpija, odrezali srbski orli? Dvoboj lige narodov se začne ob 20.45.