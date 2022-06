Liverpool in Bayern dosegla dogovor za prestop Maneja

Nogometna tržnica je v polnem zamahu in zato spremljamo vroče dogajanje na trgu. Arsenal je tik pred sklenitvijo sodelovanja s Portom, kateremu namerava za Fabia Vieiro odšteti okrog 40 milijonov evrov. Liverpool in Bayern München pa sta se po nekaj dneh očitno le dogovorila za prestop Sadia Maneja.

Dobroobveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, da sta se Liverpool in Bayern München v petek popoldne dogovorila za prestop Sadia Maneja. Premierligaški klub je sprejel zadnjo ponudbo bavarskega. Senegalski napadalec, ki je že po finalu lige prvakov Liverpool obvestil, da želi oditi, se je z Bayernom že dogovoril za višino svoje plače. Zadnji pogovori in priprava pogodbe za prestop potekajo v Angliji. Sledi zdravniški pregled. Po poročanju angleških medijev naj bi Liverpool zadovoljila odškodnina v višini 50 milijonov evrov, Bayern jih je sprva ponudil 35.

Mane, ki je s Senegalom postal afriški prvak, se trenutno nahaja v domovini. V rojstnem mestu Bambaly je organiziral prijateljsko tekmo. Na blatnem igrišču sta se mu je pridružilo veliko znanih imen, denimo El Hadji Diouf, Papiss Cisse, Mbaye Diagne in Desire Segbe.

Rdeči biki iz Leipziga kupili Avstrijca

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig, pri katerem nastopa nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, je iz Wolfsburga pripeljal 24-letnega Avstrijca Xaverja Schlagerja, za katerega naj bi odštel okrog 12 milijonov evrov. Rdeči biki so z nekdanjim nogometašem Wolfsburga sklenili štiriletno pogodbo.

Galtier novi trener PSG?

Christophe Galtier je v zadnji sezoni vodil Nico. Foto: Reuters Na Parku princev iščejo novega trenerja. Argentinec Mauricio Pochettino, ki je dvakrat zapored neuspešno naskakoval evropsko krono, bi lahko že kmalu zapustil vroči stolček. Čeprav so se v zadnjih dneh pojavile govorice, da bi lahko najbogatejši francoski klub prevzel nihče drug kot Zinedine Zidane, pa je v Franciji vse več poročanj o tem, kako se je vodstvo PSG najbolj ogrelo za nekega drugega Francoza.

To je Christophe Galtier, trener Nice, ki jo je v prejšnji sezoni večkrat zagodel Parižanom. Tako v pokalu, kjer je izločil PSG na Parku princev, kot tudi v prvenstvu, pred tem pa je bil pa Parižane usoden še v sezoni 2020/21, ko je Lille popeljal do naslova francoskih prvakov. Galtier je v prejšnji sezoni popeljal Nico do petega mesta ter finala pokalnega tekmovanja.

Arsenal poiskal okrepitev na Portugalskem

Fabio Vieira je lani blestel (tudi) na slovenskih zelenicah. To je fotografija s polfinalnega dvoboja Eura v Mariboru proti Španiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Angleški klubski velikan Arsenal je poleti že pripeljal vratarja Matta Turnerja in brazilskega napadalca Marquinhosa, po novem pa naj bi Londončane okrepil tudi 22-letni zvezni igralec Porta Fabio Vieira. Otočani so pripravljeni za mladega Portugalca, ki je v prejšnji sezoni za Porto v portugalskem prvenstvu zbral kar 14 asistenc, odšteti okrog 40 milijonov evrov odškodnine.

Vieira je bil lani na evropskem prvenstvu do 21 let, ki je potekalo na Madžarskem in v Sloveniji, izbran za najboljšega nogometaša turnirja. Portugalci so v finalu v Ljubljani izgubili proti nemškim sovrstnikom z 0:1.

Topničarji s prihodom Portugalca še ne bi sklenili poletnih nakupov. Med kandidati, ki so zapisani na seznamu želja, sta tudi Brazilec Gabriel Jesus (Manchester City) in Belgijec Youri Tielemans (Leicester City).

Kouter in Kolobarić se vračata v prvo ligo

Nogometni klub Celje je potrdil, da se je s turškim klubom Manisa FK dogovoril za prestop Nina Koutra. 28-letni vezist je s klubom sklenil pogodbo, ki velja do konca sezone 2024/25. Po informacijah Ekipa SN naj bi na leto prejemal 200.000 evrov.

Koprski nogometni prvoligaš se je pred novo sezono okrepil v napadu. Kot so zapisali v koprskem taboru, je Dario Kolobarić, ki je nazadnje branil barve beloruskega Šahtjorja iz Soligorska, s klubom podpisal pogodbo do konca leta 2024. "Veseli nas izjemno velika želja 22-letnega slovenskega napadalca po prestopu v Koper," so zapisali Koprčani.

Baturina okrepil Maribor

Slovenski nogometni prvak Maribor je okrepil napadalne vrste. V vijoličnem dresu bo kot posojen nogometaš z možnostjo odkupa po novem igral 21-letni Hrvat Roko Baturina, so sporočili iz mariborskega kluba.

Stojanović odslej Empolijev

Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović je dokončno član italijanskega prvoligaša Empolija. Klub iz Toskane je odkupil pogodbo igralca, ki je v zadnji sezoni za italijansko ekipo igral kot posojen branilec zagrebškega Dinama.

Bravo podaljšal z Burinom

Mladi slovenski branilec Matija Burin ostaja v Ljubljani tudi v sezoni 2022/23. Primorec je z NK Bravo podpisal podaljšanje pogodbe za še eno sezono z možnostjo podaljšanja za dodatni dve sezoni.