Za Maribor bo zabijal Hrvat, ki je v Sloveniji že igral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roko Baturina je znanec slovenskih zelenic, saj je kot posojen igralec iz zagrebškega Dinama v spomladanskem delu sezone 2019/20 v šestnajstih tekmah dosegel osem zadetkov za Bravo in si prislužil prestop v Ferencvaros. Pri madžarskem prvaku je med bojem za mesto v ekipi odigral 26 tekem in zabil 10 golov in bil v jesenskem delu prejšnje sezone posojen k poljskemu prvaku Lechu.

"Vemo, kakšna igralca sta zapustila naše vrste po koncu sezone. Marcos Tavares je končal svojo nogometno pot, z nami ni več prvega strelca lige Ognjena Mudrinskega. Glede na klubske cilje in ambicije smo potrebovali nekoga, ki bi pomenil ustrezno rešitev v napadu. Menim, da je Roko Baturina pravi izbor, z njim smo bili v resnih pogovorih za prihod že lani. Gre za fanta, ki je zelo ambiciozen, predvsem pa je izrazil veliko željo, da se nam pridruži," je povedal športni direktor Maribora Marko Šuler.

"Ko smo navezali stike, zanj ni bilo več pomislekov. Želel si je v Maribor. V slovenskem prostoru Roko že ima za seboj uspešno zgodbo pri Bravu, potem ni dobil ustrezne priložnosti in je lačen novega dokazovanja. Sklenjen je dogovor o posoji z možnostjo odkupa. Drugače bi si ga težko privoščili, saj sodi v višji cenovni rang, a smo našli rešitev tudi po zaslugi njegove želje. Roko je začel priprave na Madžarskem, je zdrav in verjamem, da smo dobili igralca, ki bo pomenil dodano vrednost," je dodal Šuler.

Roko Baturina, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



Iz madžarskega prvaka k slovenskemu, 21-letni hrvaški napadalec do konca sezone na posoji iz @Fradi_HU. V vijoličastem s št. 18.#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokPoletje2022 pic.twitter.com/IRz6LwQWAm — NK Maribor (@nkmaribor) June 17, 2022

Po sklenitvi dogovora se je Baturina že pridružil novim soigralcem v prekmurski pripravljalni bazi. "Slovenija mi ni neznanka, tukaj sem doživel številne prijetne trenutke. Seveda pomnim tudi tekmo proti Mariboru v majici Brava, užival sem v ozračju Ljudskega vrta in iskreno verjamem, da se bomo v prihodnje večkrat skupaj veselili ter da bom upravičil zaupanje," je dejal Baturina.

"Vmes sem zamenjal nekaj mest, tudi držav, prihajam z mladostniško energijo, a tudi izkušenejši, kot sem bil pred dvema letoma. Predvsem pa prihajam z velikim motivom, željo po dokazovanju. Vem, kaj Maribor pomeni v nogometni Sloveniji in kaj klub pomeni ljudem v mestu Maribor. Zavedam se, kakšna so pričakovanja. Prišel sem se borit za naslov prvaka in uvrstitev v skupinski del enega izmed evropskih tekmovanj," je zaključil Splitčan.