Slovenski branilec ni več Dinamov, ampak Empolijev

Nekdanji desni bočni branilec Maribora Petar Stojanović, ki je bil v junijskem ciklusu lige narodov eden najboljših slovenskih reprezentantov, na gostovanju v Beogradu pa je mojstrsko zatresel srbsko mrežo in dosegel častni zadetek Slovenije (1:4), se je z dobrimi predstavami ustalil v začetni enajsterici Empolija. Tako 26-letni Ljubljančan tudi uradno, po petih letih in pol, zapušča zagrebški Dinamo, za katerega je odigral 187 tekem in se dvakrat vpisal med strelce.

Po poročanju Transfermarkta je Empoli, ki je v minuli sezoni v serie A zasedel 14. mesto, za slovenskega reprezentanta odštel 1,2 milijona evrov. Ob Stojanoviću so pri Empoliju, kjer igra tudi Leo Štulac, od belgijskega Sint-Truidna odkupili še Liberata Giampaola Cacaceja.