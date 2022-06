Uradno: Kouter se vrača v domovino

Nino Kouter se po sezoni 2021/22, ki jo je preživel v Turčiji, kjer je za Maniso zbral 27 nastopov in dosegel en zadetek, vrača v Slovenijo. Po Muri, Čardi, Zavrču in Veržeju bo Celje njegov peti slovenski klub. Strani sta se dogovorili za sodelovanje do 30. junija 2025.

Nino Kouter, dobrodošel v Celju! 👑



28-letni vezist, ki se lahko pohvali s šestimi nastopi za slovensko izbrano vrsto, je s klubom sklenil triletno pogodbo. ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/ybB3X1fVA3 — NK Celje (@NKCelje) June 17, 2022

"Najprej bi se rad zahvalili za zares prijetno dobrodošlico. Vesel sem, da sem se vrnil domov. Do dogovora s Celjem je prišlo zelo hitro, saj sem se takoj prepoznal v ambicioznem projektu, ki so mi ga predstavili. Ker sem tudi sam kot posameznik takšen, da vedno ciljam visoko, je bila odločitev za prihod v Celje enostavna," je ob podpisu triletnega sodelovanja dejal Kouter.

"Prinašam izkušnje, ambicioznost, borbo, trmo in zagrizenost"

28-letni vezist je v svoji karieri zbral 140 nastopov v Prvi ligi Telemach, 108 nastopov v slovenski drugoligaški konkurenci in 19 nastopov v slovenskem pokalnem tekmovanju, veselil se je tako pokalne lovorike kot naslova državnega prvaka. V tujini je poleg Manise igral še za avstrijski Bad Radkersburg. S svojimi predstavami si je priboril tudi vpoklic v člansko izbrano vrsto Slovenije, za katero je sedaj nastopil na šestih tekmah.

"V slovenski ligi sem dosegel veliko in verjamem, da še veliko bom. V Celje prinašam izkušnje, ambicioznost, borbo, trmo in zagrizenost. Ekipi si želim pomagati po svojih najboljših močeh. Zavedam se, kaj so naši cilji, vem, da v poštev pridejo zgolj najvišja mesta. V lanski sezoni sem si lahko s spremljanjem lige ustvaril dobro sliko o moštvu in mnenja sem, da imamo vse, kar je potrebno, da napademo vrh in se borimo za obe lovoriki, ki sta nam na voljo."

Kouter bo v knežjem mestu nosil dres s številko 10, novim soigralcem se bo v Kranjski Gori pridružil popoldne, ko bo tudi opravil svoj prvi trening v novi sredini, so zapisali pri klubu iz knežjega mesta.