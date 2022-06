Domžalčani zadržali najboljšega strelca kluba

Slobodan Vuk in Domžalčani so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja do konca junija 2023.

Domžalčani so za eno leto podaljšali sodelovanje z najboljšim strelcem v zgodovini kluba, 32-letnim Slobodanom Vukom, pa tudi 31-letnim Matejem Podlogarjem, ki mu je prejšnja pogodba potekla. Že pred njima pa sta za dve leti podaljšala tudi Jošt Pišek in Zeni Husmani.

"V klub sem prišel leta 2010 in počaščen sem, da bom lahko tudi v prihodnje nosil rumeni dres. V vseh teh letih se je nabralo ogromno lepih spominov, tekem, zadetkov in, kar je seveda najpomembnejše, zmag. Tega si želim tudi v prihodnje. Osebno se počutim naravnost odlično. Menim, da lahko ekipi dam še veliko. Želja in motiviranost sta na želeni ravni in po pogovoru z novim trenerjem ter vodstvom kluba ni bilo treba veliko razmišljati," je v klubski mikrofon dejal Vuk.

Za Domžale je prispeval 65 zadetkov v vseh tekmovanjih, s 57 doseženi goli v Prvi ligi Telemach je tudi daleč najboljši klubski strelec v zgodovini. Najbližje mu je novi športni direktor Senijad Ibričić (40), sledijo Zlatan Ljubijankić (35), Oskar Drobne, Ermin Raković in Arnel Jakupović (30). Vuk je obenem edini član moštva, ki je zaigral na superpokalni tekmi leta 2011, ko so rumeni z 2:1 ugnali Maribor in tako po letu 2007 še drugič osvojili lovoriko te vrste.

"S podaljšanji smo zaključili. Husmani, Podlogar in zdaj še Vuk so igralci z največ izkušnjami, ki ostajajo z nami. Prvi del kadrovskega načrta je torej izpolnjen. Za Vuka vemo, da je najboljši klubski strelec, pravi napadalec. Moštvu lahko na in ob igrišču ponudi želeno, takšnega mnenja je seveda tudi nov strokovni štab. Vsaka ekipa potrebuje posameznike, ki imajo nekaj za sabo. Slobodan Vuk je s tega vidika izvrsten nogometaš, s svojo prisotnostjo pa bo še naprej predstavljal pomembno vlogo mentorja celotni zasedbi," je za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Senijad Ibričić.

Radomljani so se dogovorili s Hajdukom

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje bo tudi v prihodnji sezoni lahko računal na usluge Ivana Ćalušića. Kot so sporočili iz kluba, so se s splitskim Hajdukom dogovorili za podaljšanje posoje do konca sezone 2022/23.

Dvaindvajsetletni Dalmatinec, ki lahko igra na položaju vezista ali centralnega branilca, je v prejšnji sezoni za Radomljane v štirinajstih nastopih vpisal dva zadetka in tri asistence ter tako pripomogel k obstanku v Prvi ligi Telemach. "NK Radomlje bo na ta način v svoji ekipi zadržal igralca, ki v moštvu Nermina Bašića igra zelo pomembno vlogo, saj je za ekipo koristen tako v fazi napada kot v fazi obrambe," so zapisali Radomljani.

Dolgoletni zaščitni znak Juventusa Giorgio Chiellini se seli v Kalifornijo. Foto: Getty Images

Chiellini v mesto angelov

Sloviti italijanski nogometni branilec Giorgio Chiellini bo kariero nadaljeval pri ekipi Los Angeles (LAFC) v elitni severnoameriški ligi MLS. Sedemintridesetletni Italijan bo za kalifornijsko ekipo igral do konca sezone 2023, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila ameriška ekipa. Chiellini se je po koncu minule sezone po dolgih 17 letih poslovil od Juventusa.

S staro damo je v tem obdobju devetkrat osvojil prvo mesto v serie A, dvakrat tudi klonil v finalu lige prvakov v sezonah 2014/15 in 2016/17. Chiellini se bo klubu iz mesta angelov, ki je v lasti številnih znanih obrazov iz sveta športa in zabave – med drugim sta delničarja tudi nekdanji košarkar Magic Johnson in igralec Will Ferrell –, pridružil 7. julija.

Zasedba iz LA je trenutno z 29 točkami vodilna v zahodni konferenci, najbližja zasledovalca iz Dallasa in Salt Lake Cityja imata štiri točke manj.