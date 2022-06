Haaland uradno v dresu Manchester Cityja: Zdaj bom lahko izpolnil ambicije

Norvežan in angleški prvaki z roko v roki do 2027

Norveški nogometni reprezentant Erling Haaland je danes podpisal petletno pogodbo z angleškim prvakom Manchester Cityjem. Otoška zasedba se je za prestop 21-letnega napadalca Borussie iz Dortmunda dogovorila že maja, danes pa je prišlo do uradne sklenitve pogodbe do leta 2027.

"To je zelo ponosen dan zame in za mojo družino. Za Manchester City igrajo številni igralci najvišjega razreda, Pep Guardiola pa je eden najboljših trenerjev na svetu. Verjamem, da sem prestopil v ekipo, v kateri lahko izpolnim svoje ambicije," je za spletno stran meščanov med drugim dejal norveški stroj za gole, ki je v minulih dveh letih in pol na 89 tekmah na reprezentančni in klubski sceni zabil 86 golov.

Po poročanju angleških medijev je zasedba iz Manchestra za enega najbolj vročih nogometašev v zadnjih dveh letih odštela 60 milijonov evrov, tedenska plača 194 cm visokega napadalca pa naj bi znašala okoli 350.000 evrov na teden.

Haaland je pred odhodom iz Dortmunda v Manchester City, kjer je med letoma 2000 in 2003 igral tudi njegov oče Alf Inge, branil barve norveškega Moldeja in avstrijskega Red Bull Salzburga.