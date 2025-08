Slovenke po potrditev vozovnice za evropsko prvenstvo

Zadnji del kvalifikacij, ki se tokrat odvijajo v nekoliko spremenjenem formatu in potekajo čez dve reprezentančni sezoni, bodo Slovenke končale v prihajajočih dneh. Prva od dveh tekem slovensko zasedbo, ki je po dveh tekmah pri maksimalnih šestih točkah, čaka ob 16. uri v Estoniji.

Selektor Alessandro Orefice bo lahko računal na naslednjih trinajst igralk: podajalki Evo Pavlović Mori in Žano Ivano Halužan Sagadin, sprejemalke Žano Godec, Loreno Lorber Fijok, Fatoumatto Sillah ter sprejemalko/korektorko Mijo Šiftar, med prostimi igralkami sta v ekipi Emi Jurič in Anja Mazej, v vlogi korektoric pa Eva Zatković in Polona Frelih. Na mestu srednjih blokerk bodo zaigrale Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac in Nika Milošič. Na tokratno gostovanje ni odpotovala Naja Kukman, tik pred odhodom pa je morala zaradi zdravstvenih težav doma ostati tudi prosta igralka Katja Banko, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Estonija ima nekaj zelo kakovostnih posameznic. Zelo dobro servirajo, zato jih bomo morali taktično dobro ustaviti pri njihovih individualnih akcijah. Ključno bo, da dobro sprejemamo žogo, da bomo lahko napadali že s prvimi žogami," pred srečanjem pravi Orefice.

"V zadnjih dneh smo opravile kar nekaj kakovostnih treningov in zdi se mi, da stopnjujemo formo." Foto: Aleš Oblak

"V zadnjih dneh smo opravile kar nekaj kakovostnih treningov in zdi se mi, da stopnjujemo formo. S takšno miselnostjo se podajamo tudi v tekmo, želimo prikazati svojo najboljšo igro in se osredotočiti predvsem nase. Menim, da bi to moralo zadostovati za ugoden rezultat," pa je pred tekmo z Estonkami razmišljala kapetanka Planinšec.

Slovenke so na prvi medsebojni tekmi Estonijo, ki je še brez točke, premagale s 3:0 (25:21, 25:16, 25:17). Z novo zmago bi si lahko že zagotovile nov nastop na evropskem prvenstvu. Zadnjo tekmo proti Izraelkam bodo odigrale v Severni Makedoniji.

Vrhunec te sezone za slovensko zasedbo bo svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopila prvič. Od 22. avgusta bo potekalo na Tajskem.