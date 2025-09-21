Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., STA

SP v atletiki, 9. dan (met diska - finale)

Nov velik dan za Slovenijo in Kristjana Čeha

Kristjan Čeh se bo danes potegoval za svojo že tretjo medaljo na svetovnih prvenstvih.

Kristjan Čeh se bo danes potegoval za svojo že tretjo medaljo na svetovnih prvenstvih.

Foto: Reuters

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh bo zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu ob 13.10 po slovenskem času v finalu lovil tretje zaporedno odličje na teh prvenstvih po zlatu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebru v Budimpešti leta 2023. Lani je v Rimu osvojil naslov evropskega prvaka.

V soboto je že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66,50 m in se prepričljivo uvrstil v boj za odličja. Bil je najboljši v drugi skupini in skupno drugi, v prvi pa je z najboljšim izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec.

"Prvi cilj sem izpolnil. Želja je bila le en met v kvalifikacijah, da privarčujem energijo za finale. Met je bil soliden, tehnično dober ... Sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni, in ko sem šel na polno v prvi seriji, se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v finalu zdržal pritisk in nastopil, kot znam. Bo zanimiva tekma za gledalce, malo manj pa zame," je napovedal Kristjan Čeh.

V kvalifikacijah je bil najdaljši Šved Daniel Stahl.

Le prva četverica je za finale potrebovala en met. Za Stahlom in Čehom je bil tretji s 67,16 m presenetljivo Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa Alekne, ki je letos zmagal tudi v diamantni ligi. Slednji je med drugim tudi olimpijski podprvak, a je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Po treh serijah, ki jih je opravil, je bil osmi s 65,39 m. Na četrtem mestu je bil s 66,63 m Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici.

