Nov velik dan za Slovenijo in Kristjana Čeha

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh bo zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu ob 13.10 po slovenskem času v finalu lovil tretje zaporedno odličje na teh prvenstvih po zlatu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebru v Budimpešti leta 2023. Lani je v Rimu osvojil naslov evropskega prvaka.

V soboto je že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66,50 m in se prepričljivo uvrstil v boj za odličja. Bil je najboljši v drugi skupini in skupno drugi, v prvi pa je z najboljšim izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec.

"Prvi cilj sem izpolnil. Želja je bila le en met v kvalifikacijah, da privarčujem energijo za finale. Met je bil soliden, tehnično dober ... Sem dobro pripravljen, mogoče najbolje v tej sezoni, in ko sem šel na polno v prvi seriji, se je to že malo pokazalo. Želim si, da bi v finalu zdržal pritisk in nastopil, kot znam. Bo zanimiva tekma za gledalce, malo manj pa zame," je napovedal Kristjan Čeh.

V kvalifikacijah je bil najdaljši Šved Daniel Stahl. Foto: Guliverimage

Le prva četverica je za finale potrebovala en met. Za Stahlom in Čehom je bil tretji s 67,16 m presenetljivo Martynas Alekna, mlajši brat svetovnega prvaka Mykolasa Alekne, ki je letos zmagal tudi v diamantni ligi. Slednji je med drugim tudi olimpijski podprvak, a je imel precej dela, da si je zagotovil v finale. Po treh serijah, ki jih je opravil, je bil osmi s 65,39 m. Na četrtem mestu je bil s 66,63 m Avstralec Matthew Denny, bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici.