Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh bo na svetovnem prvenstvu v Tokiu branil srebrno odličje, ki ga je osvojil v Budimpešti leta 2023. Leto dni poprej je bil v Eugenu zlat. Kvalifikacije ga čakajo v soboto ob 3.35 po slovenskem času, finale bo v nedeljo ob 13.10. Evropski prvak je izpostavil, da sam od sebe pričakuje veliko.

"Od sebe veliko pričakujem, želim si mete z začetka sezone, ko sem presegal 72 metrov. Vendar je veliko tekmecev, ki lahko presežejo 70 m, zato bo tekma za gledalce zelo zanimiva," je dejal Čeh, ko je prispel v hotelski kompleks reprezentanc iz uro oddaljenega pripravljalnega tabora estonske vrste. Iz Estonije prihaja njegova soproga Ana Maria in tudi trener Mart Olman.

Rekord prvenstev ima z 71,46 m 33-letni Šved Daniel Stahl, dosegel ga je pred dvema letoma, ko je Čeha v Budimpešti zamenjal na svetovnem prestolu. Čeh z željo po metih prek 72 m tako meri na sam vrh. Najprej pa bo moral v kvalifikacije.

"Že v prvem metu želim preseči avtomatično kvalifikacijsko normo"

"Že v prvem metu želim preseči avtomatično kvalifikacijsko normo 66,50 m in se takoj vrniti v hotel. Upam, da mi bo uspelo. Sem pripravljen, vso sezono sem delal za to, da sem na SP prišel v najboljši formi leta. Zadnji treningi so pokazali, da sem boljše pripravljen kot na začetku sezone," je povedal Čeh.

"Pet mesecev tekmujem na vrhunski ravni, tudi zato je prišlo do omenjenega padca forme. Sezona je dolga, na treningih skušam iztisniti iz sebe vse." Foto: Reuters

V poletni sezoni je imel prvo tekmo že v začetku maja, SP pa je šele v drugi polovici septembra. "Pet mesecev tekmujem na vrhunski ravni, tudi zato je prišlo do omenjenega padca forme. Sezona je dolga, na treningih skušam iztisniti iz sebe vse. Tako ni nič čudnega, da se je pojavilo nekaj težav z mišico, vendar nič hujšega. Ko sem ogret, ni težav," je še pojasnil Čeh.

"Alekna je favorit na stavnicah, jaz sem šele tretji"

Leta 2022, ko je osvojil naslov, je 2,06 metra visoki orjak iz Podvincev pri Ptuju postal najmlajši svetovni prvak v metu diska (23 let, 152 dni). Drugi je bil tedaj tri leta in pol mlajši Litovec Mykolas Alekna, najmlajši finalist v zgodovini. Ta je letos v zelo vetrovnih pogojih v ZDA dosegel svetovni rekord s 75,56 m.

Mykolas Alekna Foto: Guliverimage

"Alekna je favorit na stavnicah, jaz sem šele tretji. A to ne pomeni veliko, v nedeljo bo treba vse pokazati na tekmovališču," je dejal Čeh, pred katerim je stavnicah še Stahl.

"Tokrat je povsem drugače, tedaj sem bil tudi brez trenerja. Zaradi epidemije je bilo vse zaprto, gledalcev ni bilo, polno mask na obrazu. Zdaj bo stadion poln, vzdušje in energija bosta drugačna. Bolj sem izkušen kot takrat in se nadejam tudi boljše uvrstitve. Kroga za izmet se ne spomin, a bo zagotovo za vse enak," se je zasmejal Čeh.

"Sam bom moral imeti konkretne mete, da bom osvojil medaljo."

Kapetanka ženske reprezentance Tina Šutej je na tem SP že osvojila bron. "Vesel sem zanjo, uspel ji je fantastičen rezultat. Zame pa to ni dosti lažje. Sam bom moral imeti konkretne mete, da bom osvojil medaljo."

Čeh je letos dvakrat popravil slovenski rekord. Najprej 24. maja v Zagrebu z 72,34 m, dan pozneje je tudi na Ptuju zmagal z 72,11 m, nato je 31. maja v Slovenski Bistrici najboljšo znamko prestavil na 72,36 m.

"Nihče ni pričakoval, da lahko nekdo v dneh dnevih preseže 72 m. Krivulja je nato zaradi nekaj težav v tehniki nekoliko padla, a ostala solidna, ter se na desetdnevnih pripravah na Japonskem znova dvignila," je zagotovil Čeh.

Na sprejemu slovenske reprezentance Čeha ni bilo, ker je imel zadnji trening. Slovenski veleposlanik Jurij Rifelj je obljubil, da bo za Čeha navijal na stadionu.