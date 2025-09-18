Nejo Filipič čaka finale troskoka

Neja Filipič bo danes ob 13.55 po slovenskem času nastopila v finalu troskoka na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Ob 12.15 bo peti dan prvenstva v skoku v višino v kvalifikacijah tekmovala Lia Apostolovski, ob 12.58 pa bo prvi krog teka na 800 m s tretjo slovensko predstavnico Anito Horvat. Slovenska šampionka Tina Šutej pa je prejela zasluženo bronasto odličje, do katerega je skočila v sredo.

Še pred začetkom tekmovalnega dne je slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej na slavnostni podelitvi dan po največjem uspehu v karieru prejela bronasto medaljo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Zlato in srebro je pripadlo Američankama Katie Moon in Sandi Morris.

Zlato in srebro je pripadlo Američankama Katie Moon in Sandi Morris. Foto: Reuters

Filipič je pred dvema dnevoma v kvalifikacijah zasedla 11. mesto s 14,05 metra. Atletinja ljubljanskega Žaka je letos s 14,42 m izenačila svoj osebni rekord.

Marca letos na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu je zasedla šesto mesto, na dvoranskem EP pa je bila dva tedna pred tem osma. Osvojila je tudi drugo mesto v skupnem seštevku zlate dvoranske svetovne serije 2025. Lani je bila četrta v diamantni ligi, letos pa je finale s sedmim mestom v seštevku zgrešila le za eno mesto.

Neja Filipič Foto: Reuters

Horvat je bila bronasta marca na dvoranskem EP, Apostolovski pa bronasta lani na dvoranskem SP. Obe sta letos imeli zaradi zdravstvenih težav slabše izide, a se nadejata ponovnega preboja v nadaljevanje tekmovanja.

Avtomatična višina za finale v skoku v višino je 1,97 m, kar je dva centimetra več od osebnega rekorda Apostolovski, ki je letos največ skočila 1,86 m.

Anita Horvat Foto: Guliverimage

Horvat, ki ima šesti izid sezone v teku na 800 m v skupini, bo tekla v prvi skupini, v kateri je tudi olimpijska zmagovalka in svetovna podprvakinja Keely Hodgkinson iz Velike Britanije. V nadaljevanje se bodo uvrstile prve tri iz skupin in še tri preostale najhitrejše po času.