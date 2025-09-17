Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Peruth Chemutai Tokio 2025 SP v atletiki

Sreda, 17. 9. 2025, 16.43

1 ura, 18 minut

Padec in odstop Peruth Chemutai na SP 2025

Grozljivo, kakšna smola Ugandčanke! Šla po zlato, končala v bolnišnici.

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Peruth Chemutai | Peruth Chemutai je po padcu obležala na tleh, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico. | Foto Reuters

Peruth Chemutai je po padcu obležala na tleh, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico.

Foto: Reuters

Ženski finale na 3000 m z zaprekami je zaznamoval hud padec Ugandčanke Peruth Chemutai. Olimpijska prvakinja iz leta 2021 je največji uspeh v karieri dosegla prav v Tokiu. Zato je od nastopa v finalu svetovnega prvenstva pričakovala veliko, a 1000 m pred ciljem zadela oviro, padla in si poškodovala vrat. Odnesli so jo na nosilih in prepeljali v bolnišnico.

Faith Kipyegon
Sportal Kenijki še četrti naslov, Kanadčan z novim rekordom prvenstev

Da zna biti kraljica športov čudovita in prelepa, je v sredo z uspehom kariere, bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Tokiu, dokazala tudi slovenska junakinja v skoku s palico Tina Šutej.

Ugandčanka Peruth Chemutai je padla v finalu. | Foto: Reuters Ugandčanka Peruth Chemutai je padla v finalu. Foto: Reuters

Da pa se lahko atletski nastop sprevrže v nočno moro, je isti večer na Japonskem izkusila Peruth Chemutai. 24-letna Ugandčanka si je od finalnega nastopa na 3000 m z zaprekami obetala veliko, saj je leta 2021 na istem prizorišču postala olimpijska prvakinja.

Peruth Chemutai | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tisoč metrov pred ciljem pa je hudo padla, tako da si ni več opomogla. Afričanka, ki je lani na olimpijskih igra v Parizu osvojila srebrno medaljo, si je ob padcu poškodovala vrat. S prizorišča so jo odnesli na nosilih in hitro odpeljali v bolnišnico, kjer je na dodatnih pregledih.

Peruth Chemutai | Foto: Reuters Foto: Reuters

Zlato medaljo na 3000 m z zaprekami je osvojila Kenijka Faith Cherotich.

Ženske, 3000 m zapreke, SP 2025:
 1. Faith Cherotich (Ken)                    8:51,59
 2. Winfred Yavi (Bah)                       8:56,46
 3. Semba Almayew (Etri)                     8:58,86
...
T - Rok Ferlan, Tokio 2025
Sportal "Nisem našel pravega koraka in lepega tempa, ker me je zagrabila panika"
Peruth Chemutai Tokio 2025 SP v atletiki
