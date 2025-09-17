Sreda, 17. 9. 2025, 16.43
Padec in odstop Peruth Chemutai na SP 2025
Grozljivo, kakšna smola Ugandčanke! Šla po zlato, končala v bolnišnici.
Ženski finale na 3000 m z zaprekami je zaznamoval hud padec Ugandčanke Peruth Chemutai. Olimpijska prvakinja iz leta 2021 je največji uspeh v karieri dosegla prav v Tokiu. Zato je od nastopa v finalu svetovnega prvenstva pričakovala veliko, a 1000 m pred ciljem zadela oviro, padla in si poškodovala vrat. Odnesli so jo na nosilih in prepeljali v bolnišnico.
Da zna biti kraljica športov čudovita in prelepa, je v sredo z uspehom kariere, bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Tokiu, dokazala tudi slovenska junakinja v skoku s palico Tina Šutej.
Ugandčanka Peruth Chemutai je padla v finalu.
Da pa se lahko atletski nastop sprevrže v nočno moro, je isti večer na Japonskem izkusila Peruth Chemutai. 24-letna Ugandčanka si je od finalnega nastopa na 3000 m z zaprekami obetala veliko, saj je leta 2021 na istem prizorišču postala olimpijska prvakinja.
Tisoč metrov pred ciljem pa je hudo padla, tako da si ni več opomogla. Afričanka, ki je lani na olimpijskih igra v Parizu osvojila srebrno medaljo, si je ob padcu poškodovala vrat. S prizorišča so jo odnesli na nosilih in hitro odpeljali v bolnišnico, kjer je na dodatnih pregledih.
Zlato medaljo na 3000 m z zaprekami je osvojila Kenijka Faith Cherotich.
1. Faith Cherotich (Ken) 8:51,59
2. Winfred Yavi (Bah) 8:56,46
3. Semba Almayew (Etri) 8:58,86
...