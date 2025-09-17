Grozljivo, kakšna smola Ugandčanke! Šla po zlato, končala v bolnišnici.

Ženski finale na 3000 m z zaprekami je zaznamoval hud padec Ugandčanke Peruth Chemutai. Olimpijska prvakinja iz leta 2021 je največji uspeh v karieri dosegla prav v Tokiu. Zato je od nastopa v finalu svetovnega prvenstva pričakovala veliko, a 1000 m pred ciljem zadela oviro, padla in si poškodovala vrat. Odnesli so jo na nosilih in prepeljali v bolnišnico.

Da zna biti kraljica športov čudovita in prelepa, je v sredo z uspehom kariere, bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Tokiu, dokazala tudi slovenska junakinja v skoku s palico Tina Šutej.

Ugandčanka Peruth Chemutai je padla v finalu. Foto: Reuters

Da pa se lahko atletski nastop sprevrže v nočno moro, je isti večer na Japonskem izkusila Peruth Chemutai. 24-letna Ugandčanka si je od finalnega nastopa na 3000 m z zaprekami obetala veliko, saj je leta 2021 na istem prizorišču postala olimpijska prvakinja.

Foto: Reuters

Tisoč metrov pred ciljem pa je hudo padla, tako da si ni več opomogla. Afričanka, ki je lani na olimpijskih igra v Parizu osvojila srebrno medaljo, si je ob padcu poškodovala vrat. S prizorišča so jo odnesli na nosilih in hitro odpeljali v bolnišnico, kjer je na dodatnih pregledih.

Foto: Reuters

Zlato medaljo na 3000 m z zaprekami je osvojila Kenijka Faith Cherotich.

Ženske, 3000 m zapreke, SP 2025:

1. Faith Cherotich (Ken) 8:51,59

2. Winfred Yavi (Bah) 8:56,46

3. Semba Almayew (Etri) 8:58,86

