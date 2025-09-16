Kenijka Faith Kipyegon četrtič prva na SP na 1500 m

Četrti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu je prinesel prav toliko prvakov. Četrtič je bila zlata na 1500 m Kenijka Faith Kipyegon (3:52,15), Cordell Tinch iz ZDA je slavil na 110 m ovire (12,99), Kanadčan Ethan Katzberg je ubranil naslov v metu kladiva (84,70 m), Novozelandec Hamish Kerr pa je bil prvi v skoku v višino (2,36 m).

Faith Kipyegon je prevzela vodstvo že od prvega metra in njenemu ritmu nobena od tekmic ni mogla slediti. Njena rojakinja Dorcus Ewoi je osvojila srebro z osebnim rekordom 3:54,92, ko je v zaključku ugnala Avstralko Jessico Hull (3:55,16). Ta je v boju za bron za devet stotink sekunde premagala četrtouvrščeno Nelly Chepchirchir in tako preprečila trojno kenijsko slavje. Hull je edina skušala slediti Kipyegon, a je morala kakih 150 m pred ciljem opustiti boj za zlato, kar jo je zaradi izčrpanosti stalo srebra.

Kipyegon je osvojila zlato na tej razdalji v Londonu 2017, Eugenu 2022 in Budimpešti 2023, srebro pa v Pekingu 2015 in Dohi 2019. Ima tudi tri olimpijske zlate medalje in je svetovna rekorderka v tej disciplini. Njen naslednji izziv v Tokiu bo, da ubrani naslov svetovne prvakinje na 5000 metrov, v tej disciplini tako svetovna rekorderka kot olimpijska zmagovalka.

Američan potrdil vlogo favorita

Petindvajsetletni Cordell Tinch je na visokih ovirah status največjega favorita potrdil v finalu, saj je na Japonsko pripotoval z najboljšim rezultatom sezone na svetu. Bil je edini, ki mu je uspelo teči pod 13 sekundami. Srebro in bron sta osvojila Jamajčana Orlando Bennett (13,08) in Tyler Masoni (13,12), ki sta tekla osebna rekorda.

Cordell Tinch je v finalu na visokih ovirah potrdil status največjega favorita. Foto: Reuters

Trikratni zaporedni svetovni prvak in aktualni olimpijski prvak, Američan Grant Holloway, je obtičal v polfinalu, saj je v svoji skupini končal šele na sedmem mestu, s čimer je potrdil, da na tekmovanje ni prišel v dobri formi.

Kanadčan najboljši metalec kladiva na svetu

Triindvajsetletni Ethan Katzberg pa je potrdil, da je trenutno najboljši metalec kladiva na svetu. Po svetovnem naslovu pred dvema letoma je lani v Parizu postal olimpijski prvak. Novo zlato je dosegel z osebnim rekordom in tudi rekordom prvenstev. Presenetljivo je srebrno medaljo osvojil Nemec Merlin Hummel, ki je tako kot Katzberg z 82,77 metra izboljšal osebni rekord, a za več kot dva metra.

Ethan Katzberg je novo zlato dosegel z osebnim rekordom in tudi rekordom prvenstev. Foto: Reuters

Olimpijski podprvak Madžar Bence Halasz je z 82,69 m tretjič v karieri osvojil bron na SP. Legendarni Poljak Pawel Fajdek, petkratni svetovni prvak, je s 77,75 metra končal na sedmem mestu, tekmoval pa je že v času uspehov slovenskega rekorderja Primoža Kozmusa.

Po olimpijskem naslovu še svetovni

Hamish Kerr je naslovu olimpijskega zmagovalca dodal še naslov svetovnega prvaka, slavil je z osebnim rekordom. Srebro je pripadlo dvakratnemu svetovnemu dvoranskemu prvaku Woo Sang-hyeoku iz Južne Koreje s skokom 2,34 m. Čeh Jan Štefela je z 2,31 m na tretjem mestu osvojil svojo prvo medaljo na velikem tekmovanju.

Hamish Kerr je naslovu olimpijskega zmagovalca dodal še naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Ključni trenutki tekmovanja v tej disciplini so se zgodili na višini 2,34 m, na kateri so bili le še štirje skakalci. V prvih dveh poskusih ni bil nihče uspešen, nato pa sta Kerr in Woo levico preskočila v tretjem in si zagotovila zlato in srebro. Izpadla sta Štefela in Ukrajinec Oleg Doroščuk, slednji je zaradi več poskusov na nižjih višinah končal četrti. Kerr in Woo sta nadaljevala na 2,36 metra, Novozelandec je to višino preskočil v prvem poskusu in s tem postal za Wooja nedosegljiv.

Izidi, končne odločitve (4): Moški: - 110 m ovire:

1. Cordell Tinch (ZDA) 12,99

2. Orlando Bennett (Jam) 13,08

3. Tyler Mason (Jam) 13,12 - višina:

1. Hamish Kerr (NZl) 2,36

2. Sanghyeok Woo (JKo) 2,34

3. Jan Štefela (Češ) 2,31 - kladivo:

1. Ethan Katzberg (Kan) 84,70

2. Merlin Hummel (Nem) 82,77

3. Bence Halasz (Mad) 82,69 Ženske: - 1500 m

1. Faith Kipyegon (Ken) 3:52,15

2. Dorcus Ewoi (Ken) 3:54,92

3. Jessica Hull (Avs) 3:55,16 Kvalifikacije s slovensko udeležbo: * moški, 400 m, polfinale:

1. Busang Collen Kebinatshipi (Boc) 43,61

2. Rusheen McDonald (Jam) 44,04

3. Jereem Richards (TTo) 44.12

..

24. Rok Ferlan (Slo) 45,71 * ženske, troskok, kvalifikacije:

1. Leyanis Perez Hernandez (Kub) 14,66

2. Yulimar Rojas (Ven) 14,49

3. Liadagmis Pova (Kub) 14,44

...

11. Neja Filipič (Slo) 14,05

