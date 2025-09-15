Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
14.10

Osveženo pred

1 ura

svetovno atletsko prvenstvo Tokio 2025 atletika Julien Alfred

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 14.10

1 ura

Tokio, svetovno prvenstvo v atletiki

Olimpijska zmagovalka Alfred na SP ne bo nastopila na 200 m

Avtorji:
A. T. K., STA

Julien Alfred | Olimpijska prvakinja v sprintu Julien Alfred se je zaradi poškodbe odpovedala nastopu v teku na 200 metrov. | Foto Guliverimage

Olimpijska prvakinja v sprintu Julien Alfred se je zaradi poškodbe odpovedala nastopu v teku na 200 metrov.

Foto: Guliverimage

Olimpijska prvakinja v sprintu Julien Alfred se je zaradi nategnjene zadnje stegenske mišice na svetovnem prvenstvu v Tokiu odpovedala teku na 200 m, je za jamajško televizijo po poročanju tujih agencij povedal njen agent Henry Rolle. Alfred iz Svete Lucije je lani na OI v Parizu osvojila zlato na 100 m in srebro na 200 m.

Julien Alfred se je poškodovala potem, ko je v nedeljo na SP v teku na 100 m osvojila tretje mesto. Tekačica iz Svete Lucije si je nategnila zadnjo stegensko mišico, je povedal Rolle, zaradi česar je morala odstopiti od kvalifikacij na 200 m, ki so predvidene za sredo.

"Zagotovo je ne bomo spravili v položaj, da bi se še bolj poškodovala. Njene sezona je tako konec, rehabilitacija se je začela in veselimo se leta 2026," je dodal Rolle.

Alfred je julija v Londonu pretekel najhitrejši čas leta na 200 m z izjemnimi 21,71 sekunde.

svetovno atletsko prvenstvo Tokio 2025 atletika Julien Alfred
