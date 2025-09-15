Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
7.25

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Drama na maratonu: Simbu do zlata v zadnjem metru 42-kilometrske razdalje #video

Alphonce Simbu

Foto: Guliverimage

Tanzanijec Alphonse Felix Simbu je na svetovnem atletskem prvenstvu v Tokiu osvojil zlato medaljo v maratonu, potem ko je v zadnjem metru prehitel Nemca Amanala Petrosa. Oba sta tekla dve uri, devet minut in 48 sekund ter je o zmagovalcu odločal fotofiniš. Bron si je pritekel Italija Iliass Aouani z 2:09:53.

Simbu, Petros in Aouani so po več kot 41 kilometrih in pol teka skupaj vstopili na nacionalni stadion v japonski prestolnici. Na začetku zadnjega štiristometrskega kroga je Aouani prvi nekoliko zaostal.

Petros si je v nadaljevanju priboril štiri do pet metrov prednosti še pred Simbujem in tako je bilo še dvajset metrov pred ciljno črto. Tedaj je Tanzanijec nenadoma dobesedno zvišal ritem za dve prestavi višje. Nemec se je 10 m pred ciljem ozrl, skušal tudi sam pospešiti, a je bil za las prekratek za zmago.

Sicer se je cilji trak ovil okrog njega, a le kot slaba uteha in se je lahko z njim le tolkel po glavi zaradi izgubljene priložnosti. S tem triumfom je Simbu Tanzaniji zagotovil zgodovinsko prvo zlato na SP.

Alphonce Simbu

Tridesetletni Petros, ki je leta 2012 pobegnil iz Eritreje v Afriki, pa je osvojil šele drugo nemško moško maratonsko medaljo na SP. Leta 1983 je v Helsinkih dvakratni olimpijski prvak Waldemar Cierpinski prišel do brona za Vzhodno Nemčijo.

Favoriti brez vidnejše vloge

Na najdaljši preizkušnji SP je po ulicah Tokia teklo 88-maratoncev iz 47 držav, o zmagovalcu pa je odločal pregled fotofiniša, kot da bi šlo za 100 metrsko razdaljo. V boj za medalje pa se niso vpletli favoriti. Etiopijec Tadese Takele je odstopil že na triintridesetem kilometru, izklopil svojo uro in preplezal oviro ob cesti ter sedel na pločnik z obrazom, spečenim od bolečine,

Takele je marca zmagal na maratonu v Tokiu s časom 2:03:23 in je bil najhitrejši po prijavljenem času med udeleženci maratona na tem SP; ima drugi izid sezone na svetu. Njegov rojak Deresa Geleta, ki je bil na omenjenem maratonu v japonski metropoli drugi za Takelejem, je bil naslednja odmevna žrtev tekme, končal je na 35,5 km.

Ugandčan Abel Chelangat je večino maratona vodil in je na 39,5 km dosegel odločilni preboj, ko je pospešil in vodilno skupino razdelil na vsega pet tekmovalcev, vključno z vsemi tremi dobitniki medalj. Ko so se približali stadionu, pa sta Chelangat in v Etiopiji rojeni Izraelec Haimro Alame nenadoma izpadla iz boja za zmagovalni oder. Izraelski predstavnik je bil četrti (2:10:03), Ugandčan pa peti (2:10:11).

