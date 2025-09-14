Šentjernejčanka Klara Lukan je zaradi težav z gležnjem odpovedala nastop na 5000 m na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Lukan je uvodni dan prvenstva v soboto osvojila 15. mesto v teku na 10.000 m.

"Čutim nelagodje v gležnju in glede na to, da je bil včerajšnji nastop zame zelo naporen, sva se s trenerjem odločila, da ne bom tvegala poškodbe. Zame se namreč ta sezona s SP še ne bo končala. Ko se bom vrnila iz Tokia, bom začela ponovno s cestnimi tekmami," je za STA pojasnila Lukan.

Bila bi edina v slovenski desetčlanski ekipi, ki bi nastopila v dveh disciplinah. V teku na 10.000 m osvojila 15. mesto s časom 31:49,76. Zmagala je Kenijka Beatrice Chebet (30:37,61), lanska olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka.