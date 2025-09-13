Sobota, 13. 9. 2025, 16.20
22 minut
SP v atletiki, Tokio SP, 1. dan
Ryan Crouser ima po treh zlatih olimpijskih še tretjo zlato na SP
Španka Maria Perez in Kanadčan Evan Dunfee sta osvojila prvi zlati kolajni na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Dunfee je bil v s časom 2:28,22 v cilju tekmovalne hoje na 35 kilometrov pred Brazilcem Caiom Bonfimom (2:28,55) in Japoncem Hayatom Katsukijem (2:29,16). ZDA so v mešani štafeti 4 x 400 metrov slavile z rekordom prvenstev. V suvanju krogle je Ryan Crouser, prav tako iz ZDA, dopolnil "hat-trick" zlatih kolajn.
Ryan Crouser je osvojil svojo tretjo zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih in jih pridružil trem olimpijskim zlatim kolajnam. Dvaintridesetletnik je slavil z 22,34 metra, pa pred tem zaradi poškodbe komolca v tej sezoni praktično ni tekmoval. ZDA je tako zagotovil 12. zlato v moškem suvanju krogle na zadnjih 16 SP. Mehičan Uziel Muñoz je v zadnjem metu postavil državni rekord z 21,97 in presenetljivo osvojil srebro. Italijan Leonardo Fabbri je osvojil bron, potem ko je tudi Novozelandec Tom Walsh vrgel 21,94 m, a je imel Fabbri boljši drugi met in Walsh je ostal brez medalje.
ZDA so v mešani štafeti 4 x 400 m tretjič zmagale v štirih nastopih v tej novi disciplini na svetovnih prvenstvih in se nekoliko maščevale Nizozemski, ki jih je premagala na lanskih olimpijskih igrah. Slavile so v času treh minut in 8,80 sekunde. Femke Bol je v še eni izjemni zadnji predaji prinesla srebro Nizozemski s časom 3:09,96. Belgija je osvojila bron (3:10,61).
Španka prehitela številne moške, Kanadčan z drugim rezultatom v zgodovini
Maria Perez je svetovna prvakinja v hoji na 35 kilometrov. Med atletinjami je Maria Perez zmagala s časom 2:39,01 in prehitela tudi številne tekmovalce, ki so tekmovali z ženskami ob istem času ter na isti progi. Srebrno medaljo je osvojila Italijanka Antonella Palmisano, (2:42,24) in je bila več kot tri minute počasnejša od zmagovalke, bron pa Ekvadorka Paula Milena Torres, ki je s 2:42,44 postavila državni rekord..
Leta 2021 je Evan Dunfee na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil bronasto medaljo na 50 km. Dve leti prej je na isti razdalji osvojil bron tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi. Letos je Kanadčan dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini v hoji na 35 km, 2:21,40.
Evan Dunfee je dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini.
Perez je osvojila svojo tretjo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je v Budimpešti zmagala v hoji tako na 20 km kot tudi na 35 km. Lani je Španka na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato in srebro.
SP v atletiki, prvi dan, končne odločitve:
Moški, hoja, 35 km:
1. Evan Dunfee (Kan) 2:28,22
2. Caio Bonfim (Bra) 2:28,55
3. Hayat Katsuki (Jap) 2:29,16
Moški, krogla:
1. Ryan Crouser (ZDA) 22,34
2. Uziel Munoz (Meh) 21,97
3. Leonardo Fabbri (Ita) 21,94
Ženske, 10.000 m:
1. Beatrice Chebet (Ken) 30:37,61
2. Nadia Battocletti (Ita) 30:38,23
3. Gudaf Tsegay (Eti) 30:39,65
...
16. Klara Lukan (Slo) 31:49,76
Ženske, hoja, 35 km:
1. Maria Perez (Špa) 2:39,01
2. Antonella Palmisano, (Ita) 2:42,24
3. Paula Milena Torres (Ekv) 2:42,44
Mešana štafeta, 4 X 400 m:
1. ZDA 3:08,80
2. Nizozemska 3:09,96
3. Belgija 3:10,61