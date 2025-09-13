Španka Maria Perez in Kanadčan Evan Dunfee sta osvojila prvi zlati kolajni na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Dunfee je bil v s časom 2:28,22 v cilju tekmovalne hoje na 35 kilometrov pred Brazilcem Caiom Bonfimom (2:28,55) in Japoncem Hayatom Katsukijem (2:29,16). ZDA so v mešani štafeti 4 x 400 metrov slavile z rekordom prvenstev. V suvanju krogle je Ryan Crouser, prav tako iz ZDA, dopolnil "hat-trick" zlatih kolajn.

Ryan Crouser je osvojil svojo tretjo zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih in jih pridružil trem olimpijskim zlatim kolajnam. Dvaintridesetletnik je slavil z 22,34 metra, pa pred tem zaradi poškodbe komolca v tej sezoni praktično ni tekmoval. ZDA je tako zagotovil 12. zlato v moškem suvanju krogle na zadnjih 16 SP. Mehičan Uziel Muñoz je v zadnjem metu postavil državni rekord z 21,97 in presenetljivo osvojil srebro. Italijan Leonardo Fabbri je osvojil bron, potem ko je tudi Novozelandec Tom Walsh vrgel 21,94 m, a je imel Fabbri boljši drugi met in Walsh je ostal brez medalje.

ZDA so v mešani štafeti 4 x 400 m tretjič zmagale v štirih nastopih v tej novi disciplini na svetovnih prvenstvih in se nekoliko maščevale Nizozemski, ki jih je premagala na lanskih olimpijskih igrah. Slavile so v času treh minut in 8,80 sekunde. Femke Bol je v še eni izjemni zadnji predaji prinesla srebro Nizozemski s časom 3:09,96. Belgija je osvojila bron (3:10,61).

Španka prehitela številne moške, Kanadčan z drugim rezultatom v zgodovini

Maria Perez je svetovna prvakinja v hoji na 35 kilometrov. Foto: Guliverimage Med atletinjami je Maria Perez zmagala s časom 2:39,01 in prehitela tudi številne tekmovalce, ki so tekmovali z ženskami ob istem času ter na isti progi. Srebrno medaljo je osvojila Italijanka Antonella Palmisano, (2:42,24) in je bila več kot tri minute počasnejša od zmagovalke, bron pa Ekvadorka Paula Milena Torres, ki je s 2:42,44 postavila državni rekord..

Leta 2021 je Evan Dunfee na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil bronasto medaljo na 50 km. Dve leti prej je na isti razdalji osvojil bron tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi. Letos je Kanadčan dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini v hoji na 35 km, 2:21,40.

Evan Dunfee je dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini. Foto: Guliverimage

Perez je osvojila svojo tretjo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je v Budimpešti zmagala v hoji tako na 20 km kot tudi na 35 km. Lani je Španka na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato in srebro.