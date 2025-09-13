Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
13. 9. 2025,
10.07

26 minut

Slovenske nastope na SP odpira Klara Lukan

STA

Klara Lukan | Klara Lukan odpira slovenske nastope na svetovnem prvenstvu. | Foto Jure Banfi

Klara Lukan odpira slovenske nastope na svetovnem prvenstvu.

Foto: Jure Banfi

Na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo v Tokiu do 21. septembra, bo imela Slovenija deset športnikov, sedem atletinj in tri atlete. Prva bo ob 14.30 po slovenskem času v teku na 10.000 m nastopila Klara Lukan, kar bo edini slovenski nastop uvodni dan tekmovanja.

Lukan bo edina v ekipi, ki bo nastopila v dveh disciplinah, po edinem in finalnem teku na 10 km bo v četrtek tekla še na 5000 m.

Slovenska ekipa je na prvenstvo odpotovala z željo po vsaj eni medalji. V ekipi bosta namreč tudi branilec naslova podprvaka v metu diska Kristjan Čeh, ter skakalka s palico Tina Šutej, ki je na zadnjih dveh SP zasedla četrti mesti.

Čeh, lani je osvojil naslov evropskega prvaka, bo tekmovanja začel kot zadnji med Slovenci. Kvalifikacije v metu diska so šele v soboto, 20. septembra, dan pozneje pa bo finale. Šutej bo imela kvalifikacije v ponedeljek ob 2.05, ob 2.35 pa bo na 400 m ovire tekel še slovenski rekorder Matic Ian Guček, bronast na letošnjem EP za mlajše člane.

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je na novinarski konferenci povedal, da bo na prvenstvu nastopilo več kot 2000 tekmovalcev iz okrog 200 držav. Med njimi še vedno ne bo ruskih in beloruskih športnikov. "Potrebujemo mirno rešitev spora," je dejal glede ruske vojne proti Ukrajini.

Za svetovni rekord 83.480 evrov

Več kot 2000 atletinj in atletov iz skoraj 200 držav se bo na tokijskem olimpijskem stadionu v devetih dneh 25. svetovnega prvenstva merilo za odličja, Svetovna atletika (SA) pa je sporočila, da bo svetovne rekorde ponovno dodatno nagradila v višini 100.000 ameriških dolarjev (83.480 evrov). V to niso vključene premije za najboljše izide.

