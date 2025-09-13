Slovenske nastope na SP odpira Klara Lukan

Na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo v Tokiu do 21. septembra, bo imela Slovenija deset športnikov, sedem atletinj in tri atlete. Prva bo ob 14.30 po slovenskem času v teku na 10.000 m nastopila Klara Lukan, kar bo edini slovenski nastop uvodni dan tekmovanja.

Lukan bo edina v ekipi, ki bo nastopila v dveh disciplinah, po edinem in finalnem teku na 10 km bo v četrtek tekla še na 5000 m.

Slovenska ekipa je na prvenstvo odpotovala z željo po vsaj eni medalji. V ekipi bosta namreč tudi branilec naslova podprvaka v metu diska Kristjan Čeh, ter skakalka s palico Tina Šutej, ki je na zadnjih dveh SP zasedla četrti mesti.

Čeh, lani je osvojil naslov evropskega prvaka, bo tekmovanja začel kot zadnji med Slovenci. Kvalifikacije v metu diska so šele v soboto, 20. septembra, dan pozneje pa bo finale. Šutej bo imela kvalifikacije v ponedeljek ob 2.05, ob 2.35 pa bo na 400 m ovire tekel še slovenski rekorder Matic Ian Guček, bronast na letošnjem EP za mlajše člane.

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je na novinarski konferenci povedal, da bo na prvenstvu nastopilo več kot 2000 tekmovalcev iz okrog 200 držav. Med njimi še vedno ne bo ruskih in beloruskih športnikov. "Potrebujemo mirno rešitev spora," je dejal glede ruske vojne proti Ukrajini.