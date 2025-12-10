Se začenja trpinčenje majhnih držav?

Bi bila Evropa brez Evropske unije močnejša ali slabotnejša? Primer Švice, ki je gospodarsko razvita in uspešna, a majhna država zunaj Evropske unije, zato pa pod velikim udarom Trumpovega carinskega kladiva, kaže, da bi bile razdrobljene države šibkejše.

Da bi bilo treba Evropsko unijo razbiti, so seveda sanje številnih v Putinovi Rusiji. Razlog je očiten: 143-milijonska Rusija je tako gospodarsko kot demografsko šibkejša od 450-milijonske povezave evropskih držav, v primeru razpada EU pa nobena od njenih članic demografsko ne dosega Rusije.

Slabi časi za majhne države v dobi trgovinskih vojn?

Želje po razbitju in ukinitvi EU prihajajo tudi iz ZDA, še zlasti iz Trumpove administracije in od pripadnikov gibanja MAGA. EU namreč številni republikanci vidijo kot prevelikega tekmeca Washingtonu, pa tudi kot ideološkega nasprotnika.

Številni pripadniki gibanja MAGA trdijo, da bi bile evropske države brez nadnacionalne tvorbe nad sabo močnejše in bolj suverene. Pa je to res? Mogoč je seveda popolnoma drugačen pogled: razpad EU bi lahko Američanom v času trgovinskih vojn med drugim omogočil lažje izvajanje pritiska na majhne države. To je v zadnjih mesecih izkusila bogata, a le devetmilijonska Švica, ki za povrhu ni članica EU.

Majhni Švici 39-odstotne, veliki EU pa le 15-odstotne carine

Poleti ji je ameriški predsednik Donald Trump naložil kar 39-odstotne carine, EU pa "le" 15-odstotne. Zdaj naj bi Švicarjem uspelo znižati carine na 15 odstotkov, seveda pa so za to v pogajanjih z Američani skoraj zagotovo morali precej popustiti.

V nevtralni Švici, ki ni članica EU, so bili prepričani, da jo bodo dobro odnesli pri Trumpovi carinski vojni, zato so bili šokirani, ko so poleti dobili kar 39-odstotne carine. Foto: Guliverimage

V ozadju želja po razbitju EU so tudi poslovni razlogi. Tehnološki milijarder Elon Musk je v zadnjih dneh zelo jezen na EU. Evropska komisija mu je namreč naložila 120 milijonov evrov kazni, ker je njegovo družbeno omrežje X kršilo evropsko zakonodajo.

Multinacionalke bi majhne države lažje stisnile v kot

EU je za multimilijarderja Muska trd oreh, če bi ta razpadla, pa bi posamezne, še zlasti manjše države verjetno težko zdržale pritiske najbogatejšega človeka.