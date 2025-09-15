Slovenska rekorderka Tina Šutej si je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu v kvalifikacijah skoka s palico razdelila prvo mesto s 4,60 metra. S tem se je zanesljivo uvrstila v finale, ki bo v sredo, 17. septembra, ob 13.10 po slovenskem času. V prvih poskusih je preskočila vse višine. Ob 12.25 bo na 400 m ovire v prvem krogu tekel še slovenski rekorder Matic Ian Guček, bronast na letošnjem EP za mlajše člane.

"Danes sem zelo dobro opravila kvalifikacije, bila sem suverena, dobro sem se počutila. Skoki so bili suvereni in sem vesela, da sem znova prišla v finale. Malo lahko še izboljšam tehniko za finale. Nevsakdanje pa je bilo, da smo morale vstati že ob štirih zjutraj, ker je bila tekma tako zgodaj," je pojasnila Tina Šutej.

Na vprašanje, kdo bi se lahko poleg nje potegoval za medalje, pa je odvrnila. "Vse, prav vse, ki bodo nastopile v finalu, se bodo lahko potegovale za medalje, Pozna se, da smo nastopile tako zgodaj zjutraj, običajno so tekme sredi popoldneva ali zvečer. Marsikatera zato ni bila prepričana v svoje skoke in so imele težave. Vzdušje pred veliko gledalci pa je bilo zelo dobro, tudi v predvajani glasbi sem uživala," je pojasnila Šutej.

Bila je prva v kvalifikacijah skupaj s še petimi tekmovalkami, tudi s Sandi Morris, dvakratno svetovno dvoransko prvakinjo iz ZDA, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na OI, ter Švicarko Angelico Moser, evropsko prvakinjo na prostem in v dvorani. Tako kot ta trojica izvrstnih tekmovalk so bile na prvem mestu še Juliana De Menis Campos iz Brazilije, Imogen Ayris iz Nove Zelandije in Amanda Moll iz ZDA.

Finale s 14 tekmovalkami

V finalu bo nastopilo kar 14 tekmovalk, ki so preskočile 4,60 m. Sedmo mesto je zaradi ene poprave razdelila tudi zmagovalka diamantne lige Katie Moon. Aktualna olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo sedaj skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato medaljo na SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

Triintridesetletna Šutej je na prejšnjem SP v Budimpešti zasedla četrto mesto, tudi leto dni prej v Eugenu v ZDA je na tem mestu za las zgrešila zmagovalni oder. Zbirko medalj z velikih tekem je marca letos povečala na šest, ko je bila tako na dvoranskem EP v Apeldoornu kot na SP v dvorani v kitajskem Nanjingu druga.

Šutej je v kvalifikacijah v japonski prestolnici v prvih poskusih preskočila 4,25 in 4,45. Po treh neuspešnih skokih na drugi višini je tekmovanje in prvenstvo že končala tudi nekdanja evropska prvakinja Finka Wilma Murto. Ta je za las prehitela Šutej na prejšnjem SP v Budimpešti in leta 2022 članico celjskega Kladivarja potisnila na četrto mesto-.

Kvalifikacije so nadaljevali na 4,60 m, kjer je bila prva uspešna Morris, takoj sta ji v prvih skokih je sledili Moser in Šutej, ki je bila prepričljivo prek letvice. Na višini 4,65 m potem sploh niso več skakale.

Britanka Molly Caudery, lanska dvoranska svetovna prvakinja in tretja na EP, je zaradi poškodbe morala odstopiti. Foto: Reuters

Dveh uspešnih tekmovalk ne bo v finalu. Olimpijska prvakinja Nina Kennedy iz Avstralije je zaradi poškodbe odpovedala nastop že v začetku septembra, Britanka Molly Caudery, lanska dvoranska svetovna prvakinja in tretja na EP, pa je bila na startni listi, a v kvalifikacijah ni nastopila.

"Caudery sem zjutraj videla, ko smo šli na stadion. Ker je tekmovala v drugi skupini pa sem šele po dveh urah opazila, da je ni. Povedali so mi, da si je zvila gleženj in ker sem bila tedaj na stranišču, nisem videla, da so jo odpeljali s prizorišča. Murto pa je imela nedavno operacijo kolena in se ni mogla pravočasno pripraviti, da bi bila konkurenčna," je dodala Šutej.

