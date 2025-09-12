Petek, 12. 9. 2025, 16.25
28 minut
Gorsko kolesarstvo, Crans Montana, SP
Maruša Tereza Šerkezi je svetovna prvakinja!
Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v švicarski Crans Montani postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami. V boju za zmago je v drugi polovici preizkušnje strla domačinko Anjo Grossmann in osvojila svojo drugo kolajno na SP v karieri. Ob 17. uri bo še preizkušnja mladincev.
Osemnajstletna Maruša Tereza Šerkezi je bila že pred SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais, v pet krogov dolgi dirki pa je to vlogo tudi upravičila.
Maruša Tereza Šerkezi 🇸🇮— UCI MTB (@UCI_MTB) September 12, 2025
2025 UCI Women Junior XCO World Champion
📸 SWPix #Valais2025 #CransMontana pic.twitter.com/wwFdvwC0Vg
Začela je hitro, si že v uvodnem krogu privozila nekaj prednosti pred Anjo Grossmann, nato pa jo je dobro leto mlajša Švicarka ujela. Nekaj časa sta veliki tekmici z mladinskih prizorišč še vozili skupaj, nato pa je v četrtem krogu Šerkezi pospešila.
Hitro si je nabrala oprijemljivo prednost in jo povečevala tudi v zadnjem krogu. Ciljno črto je odeta v slovensko zastavo za prvo zlato kolajno na SP prečkala 1:13 minute pred Švicarko, tretjeuvrščena Čehinja Barbora Bukovska pa je zaostala že 2:50 minute.
Šerkezi je sicer lani postala dvakratna evropska prvakinja, potem ko je dobila tako kratko kot olimpijsko preizkušnjo, nato pa je bila bronasta še na SP. Letos je osvojila zlato v kratkem krosu na EP, v olimpijskem krosu pa je bila druga prav za Grossmann.
🌈🇸🇮 MARUŠA TEREZA ŠERKEZI 🇸🇮🌈— UCI MTB (@UCI_MTB) September 12, 2025
Dominant ride from the Slovenian to take the 2025 UCI Women Junior XCO World Champion title! 💪#Valais2025 #CransMontana pic.twitter.com/l7W3JehB2c
Druga slovenska predstavnica na današnji dirki je bila Eva Terpin, osvojila pa je 15. mesto (+6:51). Potem ko se je na začetku prebila med najboljših 20, se je nato borila v skupini za 13. mesto, a za to uvrstitev ostala malce prekratka.
Ob 17. uri bo na SP še preizkušnja mladincev, na kateri bodo od Slovencev nastopili Jaka Utranker, Luka Maksimović in Gašper Štajnar.
V soboto in nedeljo bodo tekmovali še v konkurencah mlajših članov (Blaž Kavčič, Filip Utranker) in mlajših članic ter med člani (Rok Naglič) in članicami (Vita Movrin).