Maruša Tereza Šerkezi je svetovna prvakinja!

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v švicarski Crans Montani postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami. V boju za zmago je v drugi polovici preizkušnje strla domačinko Anjo Grossmann in osvojila svojo drugo kolajno na SP v karieri. Ob 17. uri bo še preizkušnja mladincev.

Osemnajstletna Maruša Tereza Šerkezi je bila že pred SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais, v pet krogov dolgi dirki pa je to vlogo tudi upravičila.

Maruša Tereza Šerkezi 🇸🇮



2025 UCI Women Junior XCO World Champion



📸 SWPix #Valais2025 #CransMontana pic.twitter.com/wwFdvwC0Vg — UCI MTB (@UCI_MTB) September 12, 2025

Začela je hitro, si že v uvodnem krogu privozila nekaj prednosti pred Anjo Grossmann, nato pa jo je dobro leto mlajša Švicarka ujela. Nekaj časa sta veliki tekmici z mladinskih prizorišč še vozili skupaj, nato pa je v četrtem krogu Šerkezi pospešila.

Hitro si je nabrala oprijemljivo prednost in jo povečevala tudi v zadnjem krogu. Ciljno črto je odeta v slovensko zastavo za prvo zlato kolajno na SP prečkala 1:13 minute pred Švicarko, tretjeuvrščena Čehinja Barbora Bukovska pa je zaostala že 2:50 minute.

Ciljno črto je prečkala 1:13 minute pred Švicarko Anjo Grossmann. Foto: Guliverimage

Šerkezi je sicer lani postala dvakratna evropska prvakinja, potem ko je dobila tako kratko kot olimpijsko preizkušnjo, nato pa je bila bronasta še na SP. Letos je osvojila zlato v kratkem krosu na EP, v olimpijskem krosu pa je bila druga prav za Grossmann.

🌈🇸🇮 MARUŠA TEREZA ŠERKEZI 🇸🇮🌈



Dominant ride from the Slovenian to take the 2025 UCI Women Junior XCO World Champion title! 💪#Valais2025 #CransMontana pic.twitter.com/l7W3JehB2c — UCI MTB (@UCI_MTB) September 12, 2025

Druga slovenska predstavnica na današnji dirki je bila Eva Terpin, osvojila pa je 15. mesto (+6:51). Potem ko se je na začetku prebila med najboljših 20, se je nato borila v skupini za 13. mesto, a za to uvrstitev ostala malce prekratka.

Foto: Guliverimage

Ob 17. uri bo na SP še preizkušnja mladincev, na kateri bodo od Slovencev nastopili Jaka Utranker, Luka Maksimović in Gašper Štajnar.

V soboto in nedeljo bodo tekmovali še v konkurencah mlajših članov (Blaž Kavčič, Filip Utranker) in mlajših članic ter med člani (Rok Naglič) in članicami (Vita Movrin).

