Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
12. 9. 2025,
16.25

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,07

Natisni članek

Natisni članek
Maruša Tereza Šerkezi svetovno prvenstvo gorsko kolesarstvo

Petek, 12. 9. 2025, 16.25

28 minut

Gorsko kolesarstvo, Crans Montana, SP

Maruša Tereza Šerkezi je svetovna prvakinja!

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,07
Maruša Tereza Šerkezi | Maruša Tereza Šerkezi je svetovna prvakinja | Foto Guliverimage

Maruša Tereza Šerkezi je svetovna prvakinja

Foto: Guliverimage

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v švicarski Crans Montani postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami. V boju za zmago je v drugi polovici preizkušnje strla domačinko Anjo Grossmann in osvojila svojo drugo kolajno na SP v karieri. Ob 17. uri bo še preizkušnja mladincev.

Osemnajstletna Maruša Tereza Šerkezi je bila že pred SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais, v pet krogov dolgi dirki pa je to vlogo tudi upravičila.

Začela je hitro, si že v uvodnem krogu privozila nekaj prednosti pred Anjo Grossmann, nato pa jo je dobro leto mlajša Švicarka ujela. Nekaj časa sta veliki tekmici z mladinskih prizorišč še vozili skupaj, nato pa je v četrtem krogu Šerkezi pospešila.

Hitro si je nabrala oprijemljivo prednost in jo povečevala tudi v zadnjem krogu. Ciljno črto je odeta v slovensko zastavo za prvo zlato kolajno na SP prečkala 1:13 minute pred Švicarko, tretjeuvrščena Čehinja Barbora Bukovska pa je zaostala že 2:50 minute.

Ciljno črto je prečkala 1:13 minute pred Švicarko Anjo Grossmann. | Foto: Guliverimage Ciljno črto je prečkala 1:13 minute pred Švicarko Anjo Grossmann. Foto: Guliverimage

Šerkezi je sicer lani postala dvakratna evropska prvakinja, potem ko je dobila tako kratko kot olimpijsko preizkušnjo, nato pa je bila bronasta še na SP. Letos je osvojila zlato v kratkem krosu na EP, v olimpijskem krosu pa je bila druga prav za Grossmann.

Druga slovenska predstavnica na današnji dirki je bila Eva Terpin, osvojila pa je 15. mesto (+6:51). Potem ko se je na začetku prebila med najboljših 20, se je nato borila v skupini za 13. mesto, a za to uvrstitev ostala malce prekratka.

Maruša Tereza Šerkezi | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ob 17. uri bo na SP še preizkušnja mladincev, na kateri bodo od Slovencev nastopili Jaka Utranker, Luka Maksimović in Gašper Štajnar.

V soboto in nedeljo bodo tekmovali še v konkurencah mlajših članov (Blaž Kavčič, Filip Utranker) in mlajših članic ter med člani (Rok Naglič) in članicami (Vita Movrin).

Preberite še:

Vita Movrin
Sportal Vita Movrin v kratkem krosu 18., zlato v Švico in Francijo
Maruša Tereza Šerkezi svetovno prvenstvo gorsko kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.