STA

Torek,
9. 9. 2025,
18.41

1 ura, 11 minut

gorsko kolesarstvo Vita Movrin Alessandra Keller

Gorsko kolesarstvo, svetovno prvenstvo, Valais

Vita Movrin v kratkem krosu 18., zlato v Švico in Francijo

STA

Vita Movrin | Vita Movrin je na svetovnem prvenstvu v kratkem krosu zasedla 18. mesto. | Foto Guliverimage

Vita Movrin je na svetovnem prvenstvu v kratkem krosu zasedla 18. mesto.

Foto: Guliverimage

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je na svetovnem prvenstvu, ki poteka v švicarskem kantonu Valais, v kratkem krosu zasedla 18. mesto. To je njena najboljša uvrstitev na SP. Slavila je Švicarka Alessandra Keller in s tem razveselila domače navijače. Moška preizkušnja, na kateri Slovencev ni bilo, je pripadla Francozu Victorju Koretzkyju.

Devetindvajsetletna Keller je bila v zadnjem krogu v Zermattu, kjer so potekali boji v kratkem krosu, prepričljiva v boju s Švedinjo Jenny Rissveds. Ta je za srebro zaostala štiri sekunde. Bron je pripadel Kanadčanki Jennifer Jackson (+0:14).

Za Keller je bila to druga kolajna v krajši disciplini krosa, ki je del svetovnih prvenstev od leta 2021. Druga je bila 29-letnica že pred tremi leti v Les Getsu. Sicer ima Švica še eno zlato kolajno v kratkem krosu po zaslugi Sine Frei (2021).

Movrin je za doslej najboljšo uvrstitev na SP v karieri na koncu za Keller zaostala 1:22 minute. Petindvajsetletnica je bila pred tem najboljša na SP v Glasgowu pred dvema letoma, ko je bila 19. Lani je bila v Pal Arinsalu 33. V letošnji sezoni svetovnega pokala je bila v kratkem krosu 23., 24. in 25.

Alessandra Keller | Foto: Guliverimage Alessandra Keller Foto: Guliverimage

Slovensko državno prvakinjo v kratkem in olimpijskem krosu čaka še nastop v daljši disciplini. Članice bodo v olimpijskem krosu tekmovale v soboto ob 14. uri.

Današnjo moško preizkušnjo je v tesnem razpletu v zadnjem krogu dobil 31-letni Koretzky, ki je s tem ubranil naslov iz Pal Arinsala. Pred tem je v Glasgowu osvojil še srebro v tej disciplini. Danes sta mu v hrbet gledala srebrni Američan Christopher Blevins (+0:01) in bronasti rojak Mathis Azzaro (+0:03).

Victor Koretzky | Foto: Guliverimage Victor Koretzky Foto: Guliverimage

Do konca prvenstva bodo v Crans Montani še nastopi v ekipni štafeti v četrtek, v olimpijskem krosu pa bodo mladinci, mladinke, mlajši člani, mlajše članice ter v obeh članskih konkurencah tekmovali od petka do nedelje.

Največ možnosti za slovensko kolajno ima 18-letna Maruša Tereza Šerkezi, ki bo ena izmed favoritinj v mladinski konkurenci. Ta preizkušnja bo na sporedu v petek ob 15. uri.

