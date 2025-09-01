Ponedeljek, 1. 9. 2025, 17.15
32 minut
SP v gorskem kolesarstvu, enduro, Valais
Nežka Libnik je postala mladinska svetovna prvakinja
V švicarskem Valaisu poteka svetovno prvenstvo v enduro gorskem kolesarstvu. V mladinski konkurenci je zlato kolajno osvojila Nežka Libnik.
Korošica Nežka Libnik, ki šteje vsega 17 let, med mladinkami nastopa prvo leto. Na dirkah slovenskega pokala SloEnduro in v mladinskem svetovnem pokalu letos ne pozna poraza. Nastopila je na dveh tekmah svetovnega pokala in na obeh zmagala. Je tudi državna prvakinja v enduro oziroma vzdržljivostnem kolesarjenju. Zdaj je na tekmovanju za svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Švici od sobote do ponedeljka, vse tri dni dirkala najbolj konstantno in si v ponedeljkovem finalu priborila zlato kolajno.
🌈🇸🇮 NEZKA LIBNIK 🇸🇮🌈— UCI MTB (@UCI_MTB) September 1, 2025
Consistent all day long to claim the 2025 UCI Women Junior Enduro World Champion title. 👏#Valais2025 pic.twitter.com/9tjHgNLyRW