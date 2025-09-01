Foto: Guliverimage

Korošica Nežka Libnik, ki šteje vsega 17 let, med mladinkami nastopa prvo leto. Na dirkah slovenskega pokala SloEnduro in v mladinskem svetovnem pokalu letos ne pozna poraza. Nastopila je na dveh tekmah svetovnega pokala in na obeh zmagala. Je tudi državna prvakinja v enduro oziroma vzdržljivostnem kolesarjenju. Zdaj je na tekmovanju za svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Švici od sobote do ponedeljka, vse tri dni dirkala najbolj konstantno in si v ponedeljkovem finalu priborila zlato kolajno.