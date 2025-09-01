Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
17.15

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nežka Libnik gorsko kolesarstvo

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 17.15

32 minut

SP v gorskem kolesarstvu, enduro, Valais

Nežka Libnik je postala mladinska svetovna prvakinja

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nežka Libnik | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V švicarskem Valaisu poteka svetovno prvenstvo v enduro gorskem kolesarstvu. V mladinski konkurenci je zlato kolajno osvojila Nežka Libnik.

Nežka Libnik | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Korošica Nežka Libnik, ki šteje vsega 17 let, med mladinkami nastopa prvo leto. Na dirkah slovenskega pokala SloEnduro in v mladinskem svetovnem pokalu letos ne pozna poraza. Nastopila je na dveh tekmah svetovnega pokala in na obeh zmagala. Je tudi državna prvakinja v enduro oziroma vzdržljivostnem kolesarjenju. Zdaj je na tekmovanju za svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Švici od sobote do ponedeljka, vse tri dni dirkala najbolj konstantno in si v ponedeljkovem finalu priborila zlato kolajno.

Vita Movrin
Sportal Vita Movrin v Les Getsu 39., zmaga Švedinji, Mathieu van der Poel tokrat v cilju
Monika Hrastnik
Sportal Monika Hrastnik na finalni tekmi sezone 14.
Nežka Libnik gorsko kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.