Avtor:
STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
14.41

gorsko kolesarstvo Vita Movrin

Nedelja, 31. 8. 2025, 14.41

Gorsko kolesarstvo

Vita Movrin v Les Getsu 39., zmaga Švedinji

Avtor:
STA

Vita Movrin | Foto Jakob Smolnikar

Foto: Jakob Smolnikar

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je preizkušnjo v olimpijskem krosu za svetovni pokal v francoskem Les Getsu končala na 39. mestu. Zmagala je Švedinja Jenny Rissveds, ki je v petek dobila tudi kratki kros.

Rissveds je ponovila vajo iz kratkega krosa in prepričljivo slavila. Tudi oder za zmagovalke je bil enak kot v petek. Drugo mesto je z zaostankom 1:12 minute pripadlo Švicarki Alessandri Keller, tretje pa Novozelandki Samari Maxwell (+1:32).

Movrin je za zmagovalko zaostala en krog, zasedla pa je 39. mesto. Letos je v svetovnem pokalu v Novem Mestu in Pal Arinsalu zasedla 34. mesto, v Leogangu in Val di Soleju je bila 42.

Bolje ji gre letos v kratkem krosu, v katerem je bila v petek 24., pred tem pa je bila v Pal Arinsalu 25. in 23. v Val di Soleju.

V skupnem seštevku je edina slovenska predstavnica v letošnjem svetovnem pokalu na 44. mestu, vodi pa Maxwell pred Rissveds in Keller.

Ob 15. uri se bo začela še moška preizkušnja, a tudi tokrat brez slovenskih predstavnikov, zato pa bo tekmoval zvezdnik cestnega kolesarstva, Nizozemec Mathieu van der Poel.

