Pe. M., STA

Tokio 2025 SP v atletiki atletika Armand Duplantis

Tokio, svetovno prvenstvo v atletiki

Norišnica v Tokiu: Armand Duplantis do zlata z novim svetovnim rekordom!

Avtorji:
Pe. M., STA

Armand Duplantis | Armand Duplantis je do naslova svetovnega prvaka skočil z novim svetovnim rekordom. Svoj rekord je izboljšal za centimeter in letvico postavil na 6 metrov in 30 centimetrov. | Foto Reuters

Armand Duplantis je do naslova svetovnega prvaka skočil z novim svetovnim rekordom. Svoj rekord je izboljšal za centimeter in letvico postavil na 6 metrov in 30 centimetrov.

Foto: Reuters

Švedski as skoka ob palici Armand Duplantis je na svetovnem prvenstvu v Tokiu v finalu v tretjem poskusu skočil do novega svetovnega rekorda, ki zdaj znaša šest metrov in 30 centimetrov, ter zanesljivo osvojil naslov svetovnega prvaka. 25-letnik je še štirinajstič izboljšal rekord discipline, tokrat za centimeter. Duplantis ima rekord v lasti vse od februarja 2020, ko je na Poljskem skočil 6,17 metra in ga vzel iz rok Francoza Renauda Lavillenieja. Srebro je danes s šestimi metri osvojil Grk Emanuil Karalis, bron pa s 5,95 metra Avstralec Kurtis Marschall.

Duplantis je trikrat skakal na višini novega rekorda 6,30 m, že v drugem poskusu je letvica po njegovem dotiku nekaj časa poplesovala po stojalu, preden jo je sila težnosti dokončno potisnila na blazino. V tretje pa je bil Duplantis uspešen in je slavil pred Grkom Emanuilom Karalisom (6,00 m) in Avstralcem Kurtisom Marschallom (5,95 m).

To je bil scenarij, podobnem tistemu na olimpijskih igrah v Parizu lani, kjer je Šved tudi v zadnjem poskusu preskočil 6,25 m. Ta dosežek je pozneje še nekajkrat presegel. Kot običajno je bil tudi tokrat zadnji, ki je še ostal na tekmovališču stadiona in je navdušil povsem zapolnjene tribune olimpijskega prizorišča iz leta 2021.

Armand Duplantis | Foto: Reuters Foto: Reuters

Presenečenje Novozelandca

Na njem je bilo že v prejšnjih urah precej razburljivih trenutkov. Novozelandec Geordie Beamish je pripravil veliko presenečenje na 3000 m zapreke, kjer je velika strnjena skupina prišla do zaključka. Sredi ciljne ravnine je pospešil. Prej je bil še precej oddaljen od medalj, nato pa je prehiteval tekmece, na zadnji oviri dohitel zadnjega in ga ugnal nekaj metrov pred ciljem.

Geordie Beamish se je podpisal pod presenečenje večera. | Foto: Reuters Geordie Beamish se je podpisal pod presenečenje večera. Foto: Reuters

To je bil Maročan Sufiane El Bakali, dvakratni olimpijski zmagovalec in pred tem prvenstvom dvakratni zaporedni prvak. Osvojil je srebro (8:33,95), čeprav je bil na čelu od zavoja v zadnjo ravnino. Bil je tudi nekaj metrov pred drugimi pred zadnjo oviro, a ni mogel zvišati ritma v sprintu niti za las. Kenijec Edmund Serem je bil tretji (8:34,56).

Geordie Beamish | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ditaji Kambundji je v drugi polovici zdržala v hitrem ritmu in s švicarskim rekordom osvojila zlato na 100 m ovire, tekla je 12,24 sekunde. Pet stotink počasnejša je bila nigerijska svetovna rekorderja in nekdanja svetovna prvakinja Tobi Amusan (12,29), še pet več pa za bron Grace Stark iz ZDA (12,34).

Ditaji Kambundji | Foto: Reuters Ditaji Kambundji Foto: Reuters

Švicarka je tako po srebrnih medaljah marca na dvoranskem SP in lani na EP na prostem dodala drugo zlato na velikih tekmah, na dvoranskem EP je bila prva tudi marca letos v Apeldornu. Olimpijska zmagovalka Masai Russell iz ZDA ni bila v konkurenci, da stopi na zmagovalni oder, končala je četrta z 12,44 sekunde.

Camryn Rogers | Foto: Reuters Camryn Rogers Foto: Reuters

Kanadčanka Camryn Rogers, olimpijska zmagovalka, pa je v metu kladiva že v drugi seriji z 80,51 m postavila najboljši izid sezone na svetu in prepričljivo ubranila zlato. Na naslednjih dveh mestih zmagovalnega odra sta bili Kitajki, Jie Zhao z osebnim rekordom 77,60 m in Jiale Zhang s 77,10 m.

Izidi, končne odločitve, moški:

- 3000 m zapreke:
1. Geordie Beamish (NZl)                                 8:33,88
2. Sufiane El Bakali (Mar)                                  8:33,95
3. Edmund Serem (Ken)                                    8:34,56

- palica:
1. Armand Duplantis (Šve)                               6,30, svetovni rekord
2. Emanuil Karalis (Grč)                                     6,00
3. Kurtis Marschall (Avs)                                   5,95

- maraton:
1. Alphonce Felix Simbu (Tan)                         2:09:48
2. Amanal Petros (Njem)                                   2:09:48
3. Iliass Aouani (Ita)                                          2:09:53

Izdi, končne odločitve, ženske:

- 100 m ovire:
1. Ditaji Kambundji (Švi)                                  12,24
2. Tobi Amusan (Nig)                                       12,29
3. Grace Stark (ZDA)                                          12,34

- kladivo:
1. Camryn Rogers (Kan)                                   80,51
2. Jie Zhao (Kit)                                                 77,60
3. Jiale Zhang (Kit)                                            77,10

Kvalifikacije s slovensko udeležbo (2 od 2):

Moški, 400 m ovir, 1. krog:

1. Abderrahman Samba (Kat)                           48,03
2. Rai Benjamin (ZDA)                                        48,15
3. Matheus Lima (Bra)                                       48,15
...
24. Matic Ian Guček (Slo)                                   48,92

Ženske, palica:

1. Tina Šutej (Slo)                                               4,60
  . Sandi Morris (ZDA)
  . Angelica Moser (Švi)
  . De Menis Campos (Bra)
  . Imogen Ayris (NZl)
  . Amanda Moll (ZDA)
 

Camryn Rogers Ditaji Kambundji Geordie Beamish Tokio 2025 SP v atletiki atletika Armand Duplantis
