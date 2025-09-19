Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
19. 9. 2025,
9.54

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Tokio 2025 atletika

Petek, 19. 9. 2025, 9.54

24 minut

Svetovno prvenstvo v atletiki, 7. dan

Sedmi dan bo minil brez Slovencev, Lyles po zlato

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Noah Lyles | Noah Lyles bo v današnjem finalu nedvomno favorit. | Foto Reuters

Noah Lyles bo v današnjem finalu nedvomno favorit.

Foto: Reuters

Danes bo prvi dan tekmovanj na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu, ko v tekmovalni areni ne bo slovenskih predstavnikov. Večina se bo zbrala na sprejemu v slovenskem veleposlaništvu v japonski prestolnici, kjer bo izmed deseterice na stadionu olimpijskih iger iz leta 2021 nastopil le še Kristjan Čeh. V soboto ga čakajo kvalifikacije.

Sedmi dan dvajsetega SP bo postregel z nekaj zanimivimi končnimi odločitvami, skupaj jih bo pet. Ob 13.50 po slovenskem času bodo v troskoku začeli atleti, ob 14.15 se bodo na 400 m ovire pomerili moški in ob 14.27 v isti disciplini še ženske.

Za konec bosta teka na 200 m, najprej se bodo ob 15.06 na pol stadionskega kroga pomerili atleti, ob 15.22 pa še atletinje. Noah Lyles je že v polfinalu teka na 200 m dosegel najboljši čas sezone, 19,51. Američan, ki je v začetku tega SP osvojil bron na 100 m, bo v petkovem finalu tako nedvomno favorit. Jamajčan Bryan Levell je polfinale končal na drugem mestu z 19,78. Vsak od osmih finalistov na pol stadionskega kroga je tekel pod 20 sekundno mejo.

Pred dvema letoma je Lyles na SP v Budimpešti osvojil tri zlate medalje. Zmagal je v teku na 100 m, 200 m in v štafeti 4 x 100 m. Pred njim je ta podvig dosegel legendarni jamajški svetovni rekorder na 100 m in 200 m Usain Bolt.

Melissa Jefferson-Wooden je le še eno zmago oddaljena od tega, da bi postala prva ženska po jamajški legendi Shelly-Ann Fraser-Pryce iz leta 2013, ki bi osvojila svetovna naslova tako na 100 kot na 200 m, potem ko se je z lahkoto uvrstila v finale na daljšem sprintu.

Sydney McLaughlin-Levrone
Sportal Američanka druga najhitrejša v zgodovini
Neja Filipič, Tokio 2025
Sportal Neja Filipič najboljša Evropejka v troskoku, hitro slovo Horvat in Apostolovski
Tina Šutej, SP
Sportal Tina Šutej s trenerjem dobila motiv, da njuna zgodba še ni končana
Tokio 2025 atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.