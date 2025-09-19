Danes bo prvi dan tekmovanj na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu, ko v tekmovalni areni ne bo slovenskih predstavnikov. Večina se bo zbrala na sprejemu v slovenskem veleposlaništvu v japonski prestolnici, kjer bo izmed deseterice na stadionu olimpijskih iger iz leta 2021 nastopil le še Kristjan Čeh. V soboto ga čakajo kvalifikacije.

Sedmi dan dvajsetega SP bo postregel z nekaj zanimivimi končnimi odločitvami, skupaj jih bo pet. Ob 13.50 po slovenskem času bodo v troskoku začeli atleti, ob 14.15 se bodo na 400 m ovire pomerili moški in ob 14.27 v isti disciplini še ženske.

Za konec bosta teka na 200 m, najprej se bodo ob 15.06 na pol stadionskega kroga pomerili atleti, ob 15.22 pa še atletinje. Noah Lyles je že v polfinalu teka na 200 m dosegel najboljši čas sezone, 19,51. Američan, ki je v začetku tega SP osvojil bron na 100 m, bo v petkovem finalu tako nedvomno favorit. Jamajčan Bryan Levell je polfinale končal na drugem mestu z 19,78. Vsak od osmih finalistov na pol stadionskega kroga je tekel pod 20 sekundno mejo.

Pred dvema letoma je Lyles na SP v Budimpešti osvojil tri zlate medalje. Zmagal je v teku na 100 m, 200 m in v štafeti 4 x 100 m. Pred njim je ta podvig dosegel legendarni jamajški svetovni rekorder na 100 m in 200 m Usain Bolt.

Melissa Jefferson-Wooden je le še eno zmago oddaljena od tega, da bi postala prva ženska po jamajški legendi Shelly-Ann Fraser-Pryce iz leta 2013, ki bi osvojila svetovna naslova tako na 100 kot na 200 m, potem ko se je z lahkoto uvrstila v finale na daljšem sprintu.