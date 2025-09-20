Okoli 19. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani v križišču z Ulico Jožeta Jame zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 31-letni motorist, so sporočili ljubljanski policisti.

Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo iz Celovške ceste zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti.

Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurna državni tožilec in preiskovalni sodnik in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.