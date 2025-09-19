Tragedija pri Krškem, umrl 75-letni voznik

V četrtek ob 15.30 se je na glavni cesti v naselju Leskovec pri Krškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 75-letni voznik osebnega vozila, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 75-letni voznik osebnega vozila vozil po Ulici 11. novembra v naselju Leskovec pri Krškem v smeri Krškega. V ostrem levem ovinku je zapeljal desno z vozišča, trčil v škarpo in se prevrnil na streho. Voznika so odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti so v zadnjih 24 urah sicer obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 43 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in šestkrat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 35 tatvin, 14 poškodovanj tuje stvari, 12 vlomov, sedem groženj, po dve drzni tatvini ter kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in nasiljem v družini ter ena povzročitev telesne poškodbe, en rop in eno ponarejanje denarja.