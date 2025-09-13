Nova tragedija na slovenskih cestah

V petek ob 10.46 se je na glavni cesti Zidani most-Laško izven naselja Rimske Toplice v občini Laško zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 72-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 75-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri naselja Rimske Toplice v smeri Laškega ter zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pripeljal 72-letni voznik osebnega avtomobila in čelno trčil vanj. 72-letni voznik osebnega vozila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 149 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 25 nesreč pa se je končalo lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 91 kršitev javnega reda in miru ter 82 kaznivih dejanj.