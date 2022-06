Mura predstavila novo okrepitev

Nogometni klub Mura, ki bo prihodnji teden izvedel ime tekmeca v kvalifikacijah za konferenčno ligo, je predstavil še enega poletnega novinca. Po Klemnu Mihelaku (Domžale), Srđanu Kuzmiću (Ilirija), Martinu Šrolerju (Aluminij) in Josipu Majiću (Krka) bo v Fazaneriji nadaljeval kariero tudi avstrijski krilni napadalec Dardan Shabanhaxhaj. Do konca sezone 2022/23 bo igral za Muro kot posojen nogometaš Sturma.

Iz Murske Sobote se je v Gradec preselil slovenski nogometni reprezentant Tomi Horvat, v obratno smer pa je krenil avstrijski krilni napadalec Dardan Shabanhaxhaj. 21-letni Avstrijec kosovskih korenin prihaja v Prekmurje iz Sturma na enoletno posojo z možnostjo odkupa.

''Zelo sem vesel, da sem se pridružil Muri. Gre za klub z bogato tradicijo, o katerem sem slišal samo dobre stvari. Tudi moj prijatelj Mirlind Daku mi je o klubu povedal veliko dobrega. Komaj čakam, da vidim navijače na stadionu in verjamem, da se bomo skupaj veselili novih zmag,'' je ob prihodu povedal mladi avstrijski reprezentant, ki je v prejšnji sezoni kot posojen nogometaš avstrijskih črno-belih iz Gradca igral za Kapfenberg in na 23 tekmah prispeval šest zadetkov in štiri asistence.

Prihod Shabanhaxhaja je posledica tesnejšega sodelovanja med črno-belimi iz Murske Sobote in Gradcem, ki so se lani pomerili tudi v Evropi. ''Posoja Dardana v Muro je naslednji korak v smeri sodelovanja in razvoja s SK Sturm Graz, za katerega verjamemo, da lahko v prihodnje postopopa preide na strateško raven. Dardanu želim vse dobro v Muri, kjer bo imel priložnost za igralski napredek in verjamem, da bomo skupaj prišli do novih uspehov,'' je petemu poletnemu novincu v vrstah Mure zaželel veliko sreče predsednik Robert Kuzmič.