Maribor potrdil prihod vratarja, ki ga je Mura suspendirala

NK Maribor je sporočil, da je novi član vijoličastih vratar tudi uradno postal Marko Zalokar. Nazadnje je 31-letni vratar igral za Muro. Zalokar naj bi bil menjava za Menna Bergsena, medtem ko Ažbe Jug okreva po poškodbi.

Prvi novinec v vijoličastem Marko Zalokar. Dosedanji član Mure prihaja kot prost igralec in bo zaostril konkurenco za mesto med vratnicama.



Marko, dobrodošel v Ljudskem vrtu!#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokPoletje2022 pic.twitter.com/In6ebJIOVg — NK Maribor (@nkmaribor) June 6, 2022

Šestnajstkratne državne prvake so obenem tudi uradno zapustili najboljši strelec lige Ognjen Mudrinski (17 golov), Đorđe Ivanović in Marko Alvir, ki so bili posojeni Mariboru.

Prvi delovni teden bo moštvo opravilo v Ljudskem vrtu, v soboto pa sledi selitev v tradicionalno pripravljalno bazo v Moravskih Toplicah.