Večer pred zadnjim, odločilnim dnem za naslov slovenskega nogometnega prvaka , v boju za katerega ima Maribor točko prednosti pred Koprom, so iz Mure, ki bo gostila vijolice, sporočili, da je vratar Marko Zalokar suspendiran in odstranjen iz ekipe. Zalokar je Muraše obvestil, da se je dogovoril za podpis pogodbe z Mariborčani in da v zadnjem krogu ne bo igral. "Naredili bomo vse, da na pravi način odgovorimo na takšne in drugačne distrakcije," so se odzvali pri Muri, 31-letni vratar pa je v izjavi za Ekipo dejal, da so Muraši v sporočilu za javnost zapisali neresnico.

V soboto pozno zvečer so pri NŠ Mura na uradni spletni strani objavili sporočilo za javnost, v katerem so med drugim zapisali, da jih je vratar Marko Zalokar obvestil, da se je dogovoril za podpis pogodbe z Mariborom in da ne želi igrati na zadnji tekmi letošnje sezone slovenskega prvenstva. Pr Muri so Zalokarja suspendirali in umaknili iz ekipe.

Večkrat odklonil poziv k igranju zadnje tekme

"Zoper Marka Zalokarja je bila zaradi hujših kršitev profesionalne pogodbe podana prijava na disciplinsko komisijo DNŠ Mura. Ta je igralcu izdala sklep o suspenzu. Zalokar je suspendiran in umaknjen iz ekipe, ker se je, po njegovi izjavi, dogovoril za podpis pogodbe z Mariborom in odločno odklonil igranje na jutrišnji tekmi 36. kroga Prve lige Telemach, ko v Fazaneriji gostuje Maribor.

Zalokarju je bila pred tedni ponujena nova pogodba s strani kluba, a žal do podaljšanja sodelovanja ni prišlo. Danes, dan pred tekmo, je klub obvestil, da bo kariero nadaljeval v Mariboru, posledično pa je večkrat odklonil poziv k temu, da odigra jutrišnjo tekmo.

Ne glede na neprijetno situacijo imamo v klubu pripravljeno rešitev in smo maksimalno motivirani za jutrišnjo tekmo, kjer bomo storili vse, da na pravi način odgovorimo na takšne in drugačne distrakcije," so ob tem zapisali na uradni spletni strani Mure.

"Lahko rečem le, da so v klubu napisali neresnico," o dogajanju pravi Zalokar. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zalokar: Zapisali so neresnico

31-letnik je v kratki izjavi za Ekipo dejal, da v tem trenutku težko komentira dogajanje, da so pri klubu zapisali neresnico in da bo po koncu prvenstva razkril pravo resnico: "Lahko rečem le, da so v klubu napisali neresnico. Zdaj si želim, da bi bil fokus predvsem na tekmi med Muro in Mariborom, po koncu pa vam obljubim, da bom razkril vse, kar se je dogajalo."

Maribor v Fazaneriji, Koper v Spodnji Šiški

Vodilni Maribor ima pred odločilnim dnem prvenstva točko prednosti pred drugim Koprom, ki bo ob 17.30 gostoval pri Bravu.