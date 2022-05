Pred 12 leti sta Kopru do zgodovinskega naslova pomagala tudi Amir Karić in Miran Pavlin. Na fotografiji je še takratni branilec Kopra, poznejši reprezentant Aljaž Struna.

Pred 12 leti sta Kopru do zgodovinskega naslova pomagala tudi Amir Karić in Miran Pavlin. Na fotografiji je še takratni branilec Kopra, poznejši reprezentant Aljaž Struna. Foto: Vid Ponikvar

Koprčani so bili slovenski nogometni prvaki le enkrat. Pred 12 leti so presenetili javnost in prehiteli vse tekmece, pri podvigu primorskega kluba pa sta z bogatimi izkušnjami sodelovala tudi Amir Karić in Miran Pavlin. Slednji celo v dvojni vlogi. Karieri znanih slovenskih nogometašev, članov znamenite zlate Katančeve generacije, pa se tesno prepletata tudi z Mariborom. Ko smo ju povprašali, kdo bi lahko v nedeljo proslavljal naslov prvaka, sta nam namignila, da bi bilo lahko bolj veselo v mestu ob Dravi.

Miran Pavlin je bil v šampionski sezoni 2009/10 proglašen za najboljšega nogometaša prvenstva. Foto: Urban Urbanc/Sportida Le kdo v slovenskem nogometu ne bi poznal Amirja Karića in Mirana Pavlina? Skupaj sta za slovensko izbrano vrsto zbrala 127 nastopov, nastopila na največjih tekmovanjih, v njuni karieri pa igrata zelo pomembno vlogo oba kluba, ki še kandidirata za državni naslov. Tako Maribor kot Koper. Na Obalo sta se odpravila skupaj iz Ljubljane, kjer sta pred tem z Olimpijo marljivo preskakovala nižjeligaške ovire, ko pa sta okrepila kanarčke, se je na Bonifiki začela pisati nepozabna pravljica.

Če so se Koprčani v sezoni 2008/09 krčevito borili za obstanek, si ga zagotovili šele v zadnjem krogu, pa je bilo v naslednji sezoni, ko so prejeli zveneče in zelo izkušene okrepitve iz Ljubljane, vse drugače. V prvenstvu so blesteli in postali prvaki. V Kopru je bilo veselo, kanarčki so se prvič (in za zdaj zadnjič) znašli na vrhu. Po hitrem izpadu v Evropi, ko so Koprčani namučili zagrebškega Dinama, pa je bilo konec sodelovanja. Še pred koncem jesenskega dela sta Karić in Pavlin zapustila Bonifiko in se odpravila novim izzivom naproti.

Gorenjec je pozneje postal pomemben člen Maribora, ravno v njegovem zlatem obdobju največjih uspehov, ko je bil desna roka športnega direktorja Zlatka Zahovića.

Amir Karić si je v sezoni 2009/10 delil slačilnico tudi z Mitjo Vilerjem in Aleksandrom Rajčevićem, ki sta se pozneje preselila v Maribor, pred leti pa vrnila na Bonifiko, v Ljudskem vrtu je za kratek čas deloval tudi Oliver Bogatinov, zdajšnji športni direktor kanarčkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri vijolicah je deloval tudi Karić, treniral mlajše rodove, kot igralec pa je Mariboru podaril svoja najboljša nogometna leta in sodeloval tudi pri znamenitem preboju v ligo prvakov, s katerim je Prašnikarjeva četa leta 1999 priredila nepozabno senzacijo.

V karieri je dal več Mariboru kot Kopru

Foto: Reuters Kaj pa počneta zdaj? Nogometna zveza Slovenije (NZS) je Pavlinu zaupala odgovorno vlogo direktorja reprezentanc, Karić pa, čeprav ima že 48 let, še ni rekel zadnje tekmovalnemu nogometu in v četrti ligi še vedno nastopa za Malečnik! Zaradi tega v nedeljo tudi ne bo mogel spremljati razpleta za naslov prvaka v živo. ''Naša tekma se bo začela v nedeljo ob 17. uri, tako da si bom dvoboja v Murski Soboti (Mura – Maribor) in Ljubljani (Bravo – Koper, oba se začneta v nedeljo ob 17.30) ogledal v posnetku,'' nam je zaupal mladostni veteran, ki ga še drži pokonci tekmovalni adrenalin. V prvi ligi stiska pesti za svojega sina Svena Šoštariča Karića, ki nastopa za Domžale, kar pa se tiče dvoboja vodilnega dvojca za naslov prvaka, njegovo srce bolj utripa za Maribor.

''Privoščil bi obema, a kaj, ko je lahko najboljši le eden. V karieri sem dal veliko obema kluboma, a vendarle dosti več Mariboru. Tako bom navijal za Maribor,'' sporoča nekdaj nepogrešljivi levi bočni branilec Katančeve zlate generacije, ki je v karieri odigral nič koliko odločilnih spopadov za lovoriko. Točno takšnih, kakršna čakata v nedeljo vodilni Maribor (67 točk) in najbližjega zasledovalca, edinega izzivalca Kopra (66 točk).

Maribor čaka v nedeljo zahtevno gostovanje pri Muri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''V nedeljo bo zelo zanimivo. Maribor ima na papirju dosti težjega tekmeca, a mora vseeno zmagati, če želi, da bo še naprej vse odvisno od njega. Koper lahko po drugi strani igra malce bolj sproščeno, saj je že osvojil pokal. Vseeno pa si vsak želi postati prvak in igrati kvalifikacije za ligo prvakov. To bo velik motiv,'' je Karić prepričan, da bodo Koprčani naredili vse, da opravijo svojo nalogo, premagajo Bravo, nato pa čakajo na razplet derbija v Fazaneriji.

Pavlin: Zdi se mi, da bo Maribor pripeljal domov kanto

Miran Pavlin je pred 12 leti proslavljal koprski naslov tudi z vratarjem Robertom Volkom, ki je nosil zelo pomembno vlogo pri razvoju Jana Oblaka v mlajših letih pri Olimpiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida O tem, da bi lahko Maribor v zadnjem krogu zadržal prednost pred Koprom, v teh dneh razmišlja tudi 50-letni Pavlin. Karićev dolgoletni reprezentančni soigralec, sodelovala sta pri Olimpiji, Kopru in Mariboru, nam je razkril svoj pogled na dramatičen razplet prvenstva. ''Maribor je v tej sezoni že toliko kiksal, da si na zadnji tekmi ne bo dovolil spodrsljaja. Tega naslova ne bo zapravil, ampak nalogo uspešno pripeljal do konca. Bo pa moral nujno zmagati v Murski Soboti, saj verjamem, da bo Koper v Ljubljani osvojil vse tri točke,'' napoveduje Gorenjec, ki v zadnjih letih sodeluje s krovno zvezo, nedeljski uspeh Maribora.

''Z obema kluboma sem po svoje dosegal velike uspehe. Kdor koli bo prvak, bom pač vesel zanj, se mi pa zdi, da bo vseeno Maribor pripeljal domov kanto. Tako, kot si želi. Želel bi si, da bi bila oba prvaka, a to seveda ni možno. Ker pa ima Koper že pokalno lovoriko, je mogoče nogometna pravica na mariborski strani, da zdaj postane prvak. Če sploh obstaja nogometna pravica. V nogometu je ponavadi tako, da te vedno nagradi, če si pošten do njega.''

Karić: Maribor ima veliko večje možnosti

Amir Karić ni pričakoval, da bo Koper doma ostal brez točk proti Radomljam (1:3). Foto: Ana Kovač Da se jeziček na šampionski tehtnici nagiba proti Mariboru, je prepričan tudi Karić. ''Moj favorit je Maribor. Koper je svojo zaključno žogico zapravil s presenetljivim porazom proti Radomljam, ki ga resnično nisem pričakoval. Zdaj ima bistveno manjše možnosti, tudi zaradi tega, ker vstopa Mura v derbi z oslabljeno zasedbo (zaradi kazni bodo manjkali Tomi Horvat, najboljši mladi igralec sezone 2021/22, Žiga Kous in Klemen Pucko). Ni kaj, Maribor ima veliko večje možnosti,'' bi Karića presenetilo, če Maribor ne bi izkoristil priložnosti in prvi prečkal ciljno črto prvoligaškega maratona.

In to pod vodstvom njegovega nekdanjega sodelavca Radovana Karanovića, s katerim sta pred leti v mariborski šoli vodila različne starostne kategorije vijoličnih upov.

Če bi bil Maribor prvak, bi se nehalo govoriti o uroku

Miran Pavlin je zapustil Ljudski vrt proti koncu leta 2018, poldrugo leto pozneje sta mariborski klub zapustila še tesna sodelavca Zlatko Zahović in Darko Milanič. Foto: Vid Ponikvar Če bi Maribor postal prvak, bi osvojil že rekordno 16. zvezdico, s tem pa bi legendarni kapetan Marcos Tavares, ki se v nedeljo dokončno poslavlja od nogometnih zelenic, prejel največjo možno čast, saj bi se poslovil kot prvak. ''Tavares na igrišču ne bo mogel Mariboru veliko pomagati, je pa za vsakega, ki se poslovi, naslov prvaka nekaj lepega, kaj šele za Marcosa in njegovo veličastno kariero. Je pa Maribor velik. Predstavlja več kot le Marcosa, ki mu seveda vsi privoščimo, da se poslovi kot prvak. In še nekaj je. Po svoje bi rad videl, da je Maribor prvak, saj bi se potem nehalo govoriti o uroku, kako Maribor več ne more osvajati lovorik,'' se je napol v šali dotaknil govoric, češ da Mariborčanom po odhodu dolgoletnih sodelavcev, Zlatka Zahovića, Darka Milaniča in Pavlina, ne bo uspelo kar tako osvajati lovorik.

Maribor je oddaljen le 90 minut od tega, da prekine triletno sušno obdobje in v mesto ob Dravi vrne kanto, s tem pa bi tudi poskrbel za nov slovenski rekord. V tem primeru bi Koprčani ostali pri zgolj enem državnem naslovu …