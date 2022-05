Olimpija se je odzvala na zapis: Ko bo prišel pravi trenutek ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Olimpiji so zanikali pisanje, da naj bi se član Maribora Ognjen Mudrinski s športnim direktorjem zmajev Mladenom Rudonjo dogovarjal za prestop v Olimpijo.

Pri Olimpiji so zanikali pisanje, da naj bi se član Maribora Ognjen Mudrinski s športnim direktorjem zmajev Mladenom Rudonjo dogovarjal za prestop v Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pri NK Olimpija Ljubljana so zanikali zapis časnika Delo, da se je najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva Ognjen Mudrinski, ki kot posojen igralec brani barve Maribora, s športnim direktorjem Ljubljančanov Mladenom Rudonjo že uskladil o finančnih pogojih in da bo v prihodnji sezoni nosil dres Olimpije.

"Ni v naši navadi, da bi komentirali vsako govorico, ki se pojavi v javnosti. Če bi, bi lahko počeli le to … Toda včasih pride trenutek, ko se je vendarle treba odzvati. Danes se je v slovenski nogometni javnosti pojavila informacija, da v Ljubljano prihaja Ognjen Mudrinski. Prav tako je bilo zapisano, da je omenjeni nogometaš že opravil pogovore s športnim direktorjem Olimpije Mladenom Rudonjo in se uskladil o denarnih podrobnostih prestopa. Zadnje ne drži. Še več, športni direktor Olimpije Mladen Rudonja se dejansko nikdar ni pogovarjal z Ognjenom Mudrinskim.

Da v našem klubu že pogledujemo v naslednjo sezono, je na tiskovni konferenci po tekmi z Muro priznal tudi glavni trener članskega moštva Robert Prosinečki. A ko bo napočil pravi trenutek za razkrivanje kadrovskih sprememb v Olimpiji, bodo navijači to izvedeli tam, kjer so informacije glede dogajanja med Zmaji najbolj kredibilne. Na naši uradni spletni strani," se glasi sporočilo NK Olimpija, s katerim so se odzvali na zapise Dela, da naj bi Ognjen Mudrinski v prihodnji sezoni nosil dres Olimpije.

Srbski napadalec je konec avgusta kot posojeni igralec poljskega kluba Jagiellonia, s katerim ima pogodbo še za prihodnje tekmovalno obdobje, okrepil Mariborčane, v slovenskem prvenstvu je zabil največ, 16, zadetkov med vsemi in si prislužil nagrado vijol'čni bojevnik.