Radomljani zadali hud udarec Kopru in razveselili Maribor

Na zadnji tekmi 35. kroga slovenskega prvenstva so nogometaši Kopra gostili Radomlje in zapravili priložnost za skok na vrh. Gostje so na Bonifiki, kjer je še zadnjič domačo tekmo igral kapetan Ivica Guberac, slavili s 3:1. Pred zadnjim krogom 1. SNL je v boju za prvaka znova v najboljšem položaju Maribor, ki ima pred drugim Koprom eno točko prednosti in vse v svojih rokah, medtem ko Primorci niso več odvisni le od sebe. Vijolice bodo zadnjo tekmo igrale v nedeljo pri Muri, Koprčani pa pri Bravu. V nedeljo je bilo čustveno v Domžalah, kjer je igralsko kariero sklenil Senijad Ibričić, v soboto pa je pred 9.999 gledalci v slovo Ljudskemu vrtu pomahal karizmatični Marcos Tavares. Maribor je ugnal Aluminij (3:1) in ga pahnil v drugo ligo, v nedeljskem derbiju za tretje mesto pa sta se Olimpija in Mura razšli s 3:3.

Prvoligaški maraton se počasi, a zanesljivo bliža koncu. Nogometno Slovenijo pa najbolj zanima vprašanje, kdo se bo posladkal z naslovom prvaka. Bo "kanta" prvič po letu 2010 odšla na Primorsko ali se bo prvega državnega naslova po letu 2019 veselil slovenski rekorder, 15-kratni prvak Maribor? Odgovor bo znan šele v zadnjem krogu, pred katerim je v najboljšem položaju Maribor.

Zadnje dejanje predzadnjega kroga je potekalo v Kopru, kjer so Radomljani razžalostili četo Zorana Zeljkovića. Ta sicer ostaja v igri za dvojno krono - kot zadnji je to uspelo ''Bišćanovi'' Olimpiji (2017/18) -, a krog pred koncem ni odvisna le od sebe.

Radomljani so v 24. minuti prvič premagali Adnana Golubovića, žogo je po strelu s kakšnih 18 metrov nekoliko z leve poslal Mario Čuić. A vodstvo gostov ni zdržalo dolgo, pet minut zatem se je po prostem strelu Ivice Guberca pred golom Radomelj najbolje znašel Ivan Jelić Balta in izenačil. Gedeon Guzina je v 31. minuti po hitrem napadu v domačem kazenskem prostoru našel Ivana Ćalušića, ki je žogo spravil prek Golubovića v gol za novo vodstvo Radomelj, ki so ob polčasu vodile z 2:1.

Tudi nadaljevanje se je odvijalo po željah gostov in Maribora, Guzina je v 56. minuti kaznoval neodločnost Ivana Novoselca in vodstvo Radomelj zvišal na +2 (3:1). Po prejetem zadetku je zelenico zapustil kapetan Kopra Guberac, ki je odigral zadnjo tekmo v karieri na Bonifiki, v igro pa je vstopil Andrej Kotnik. Koprčani so neuspešno lovili priključek, Radomljani so odpeljali zmago s 3:1.

Pred zadnjim krogom ima tako Maribor na prvem mestu točko prednosti pred Koprčani, vijolice bodo zadnjo tekmo v nedeljo odigrale pri lanskih prvakih Muraših, Koprčani pa pri Bravu, ki so ga pred dnevi ugnali v finalu pokala.

Slovo Marcosa Tavaresa v Ljudskem vrtu na sliki, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

1. SNL, 35. krog: Sobota, 14. maj:

Tabor : Bravo 0:1 (0:1)

Bajde 28. Maribor : Aluminij 3:1 (0:1)

Ivanović 57., Milec 62., Antolin 68.; Nkama 14. Nedelja, 15. maj:

Domžale : Celje 1:1 (1:0)

Ibričić 8./11-m; Šporn 69. Olimpija : Mura 3:3 (1:1)

Nukić 37., Boakye 47., Prtajin 88.; Klepač 7., Horvat 59., Maruško 61. Ponedeljek, 16. maj:

Koper : Radomlje 1:3 (1:2)

Jelić Balta 29.; Čuić 24., Ćalušić 31., Guzina 56.

Olimpija tri, Mura tri

Še pred dnevi se je ugibalo, ali bo tekma med Olimpijo in Muro odločala o potniku v kvalifikacije konferenčne lige. A ko je Koper osvojil pokal, je postalo jasno, da bosta oba ekipi igrali v evropskem tekmovanju. Toda to zagotovo ni zmanjšalo motiva igralcem, saj jim zagotovo ni vseeno, ali bodo na koncu tretji ali četrti. Poleg motiva so pokazali tudi sproščenost, mnogi bi rekli, da je bilo te celo preveč. Posledica so bile tudi napake, ki pa so tekmo, polno ritma in preobratov, naredile še bolj zanimivo.

Mustafa Nukić je dosegel 12. gol v sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Priložnosti je bilo veliko, obe moštvi sta jih precej tudi izkoristili, si razdelili točke, Olimpija pa je na tretjem mestu pred zadnjim krogom ohranila tri točke prednosti. Mura je povedla v 7. minuti, potem ko je veliko dela opravil Tomi Horvat, z žogo pretekel kar nekaj metrov, nato pravočasno podal do Mihaela Klepača, ta pa je mimo nemočnega vratarja Ivana Banića poslal žogo v mrežo. Olimpija je izenačila v 36. minuti, ko je Mustafa Nukić preigraval na desni strani kazenskega prostora, se odločil za strel, vratar Mure Marko Zalokar ni najbolje posredoval, pogled so mu zastirali branilci pred njim, tako da se mu je žoga izmuznila v gol. Takoj na začetku drugega polčasa je za preobrat poskrbel Eric Boakye, ki je dobil žogo na noge in z močnim ter natančnim strelom premagal Zalokarja.

A Olimpija se je kmalu spet znašla v zaostanku. Za Muro je v 59. minuti Neven Đurasek nespretno izbijal žogo, poslal v ogenj Tomija Horvata, ki je prodrl v kazenski prostor in mimo Banića poslal žogo v mrežo. Le dve minuti pozneje si je novo veliko napako privoščil vratar Banić, zadel pa je Matic Maruško. Končni izid 3:3 je v 88. minuti postavil Ivan Prtajin, ki je žogo z glavo poslal pod prečko.

Karizmatični domžalski kapetan odhaja novim izzivom naproti

Senijad Ibričić je pomahal v slovo domžalskemu občinstvu. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo je bilo zelo čustveno tudi v Športnem parku ob Kamniški Bistrici, kjer sta se Domžale in Celje razšla z remijem 1:1 (1:0). A rezultat je bil tokrat bolj v stranski vlogi, saj je svojo bogato nogometno kariero, v kateri ni manjkalo podvigov in mojstrovin, sklenil 36-letni Senijad Ibričić.

Nekdanji zvezdnik splitskega Hajduka, ki je z izbrano vrsto Bosne in Hercegovine odpotoval na svetovno prvenstvo v Brazilijo (2014), kjer mu takratni selektor Safet Sušić na tekmah ni ponudil priložnosti za nastop, je pospravil nogometne čevlje v kot.

😍 | Trenutek, ki se ga z besedami ne da opisati. pic.twitter.com/zvmJz6tMk9 — NK Domžale (@NKDomzale) May 15, 2022

To je bila zadnja sezona izkušenega kapetana Domžal, karizmatične ''desetice'', ki je s svojim tehničnim znanjem štrlela iz povprečja. V prejšnji so ga nogometaši, trenerji, novinarji in navijači izbrali za najboljšega igralca 1. SNL, v tej pa z Domžalami ni uresničil zadanih ciljev.

Dvoboj med Domžalami in Celjem ni imel pravega tekmovalnega naboja. Igralcem je očitno manjkalo prave motivacije, tako da obračun ni postregel z veliko zanimivimi dogodki, ekipi pa sta se razšli z miroljubnim remijem. Prvi polčas je sicer pripadel Domžalčanom, drugi pa Celjanom. Za domače je kot že omenjeno v 8. minuti z bele pike zadel Ibričić, na drugi strani pa je v 68. minuti izenačil Jon Šporn. Po kotu se je žoga mimo številnih nog dokopala do njega, njegov strel je vratar Ajdin Mulalić ubranil, toda po mnenju sodnikov je pri tem stal za golovo črto, tako da so gol priznali.

Marcos Tavares je v igro vstopil v 84. minuti in se poslovil od Ljudskega vrta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Tava, hvala za vse"

Predzadnji krog je v soboto minil v znamenju slovesa legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa od mariborskega občinstva. Maribor je na obračunu proti Aluminiju, ki ga je dobil s 3:1, nastopil v posebnih dresih z napisom "Tava, hvala za vse" v znak zahvale legendi kluba. Maribor se je ob tem odločil tudi za upokojitev številke 9, zahodna tribuna Ljudskega vrta pa je od danes naprej tribuna Marcos Tavares.

Kdo bo novi slovenski nogometni klubski prvak? Koper 1231 glasov + 54,18%

Maribor 866 glasov + 38,12%

Vseeno mi je 175 glasov + 7,70% Oddanih 2272 glasov

Ob tem je Marcos Tavares starejši v igro proti Aluminiju vstopil v 86. minuti, štiri minute kasneje pa se mu je na igrišču pridružil še najstarejši sin poslavljajočega se kapetana, Marcos mlajši. Vse je tako sledilo trenutku, o katerem je zadnja leta sanjal legendarni MT9, strelec kar 159 zadetkov v 1. SNL.

Slovo največjega, kar ga je videla 1. SNL

Večer v Ljudskem vrtu je bil čustven, dogajanje so pospremili številni nekdanji zvezdniki Maribora, ki so si delili slačilnico z Marcosom Tavaresom ali pa sodelovali z njim v drugačni vlogi. Tekma se je zato začela s slovesnostjo, ki ji je bila priča tudi družina Brazilca.

Kljub spodbudnemu začetku in nekaj poskusom s streli pa so do takrat dobro razpoloženi Mariborčani hitro doživeli šok. Borbeni gostje so izvedli protinapad, po desni strani je prodrl Tomislav Turčin, podal žogo pred vrata, kjer se je med dvema mariborskima branilcema do žoge dokopal Nigerijec Chinwendu Johan Nkama in jo z glavo zabil v mrežo.

V drugem polčasu je v igro pri Mariboru vstopil Đorđe Ivanović, Srbu se je takoj tudi ponudila priložnost, toda streljal je čez gol, uspešnejši pa je bil v 57. minuti, ko se je za las izognil nedovoljenemu položaju, sam stekel pred vratarja ter ga tudi premagal. Mariborčani niso potrebovali veliko časa do popolnega preobrata, z nekaj sreče so do njega prišli v 62. minuti. Po zamenjavi glavnega sodnika, zaradi poškodbe je Dejana Balažiča zamenjal Martin Matoša, in zapravljene priložnosti Karla Plantaka je Martin Milec z desne strani poskušal poslati žogo pred vrata, Plantak je nesrečno preusmeril žogo, ki je presenetila neodločnega vratarja Kidričanov in končala za njegovim hrbtom.

A to še ni bilo vse od juriša domačih nogometašev. V 68. minuti se je njihova agresivnost izplačala, Aljaž Antolin je tekmecem ukradel žogo, prišel sam pred vratarja, ki je bil še enkrat nemočen.

Karanović zaradi kazni ni smel voditi ekipe, tako da sta trenersko vlogo prevzela tehnični vodja Aleš Mertelj in koordinator Željko Filipović.

Maribor : Aluminij, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 37 2 / 37 3 / 37 4 / 37 5 / 37 6 / 37 7 / 37 8 / 37 9 / 37 10 / 37 11 / 37 12 / 37 13 / 37 14 / 37 15 / 37 16 / 37 17 / 37 18 / 37 19 / 37 20 / 37 21 / 37 22 / 37 23 / 37 24 / 37 25 / 37 26 / 37 27 / 37 28 / 37 29 / 37 30 / 37 31 / 37 32 / 37 33 / 37 34 / 37 35 / 37 36 / 37 37 / 37

Bravo boljši od Tabora, ki se že pripravlja na Triglav

Prvoligaško dogajanje v predzadnjem krogu se je začelo na Krasu, kjer je Bravo v soboto z 1:0 odpravil Tabor. Edini gol je padel v 28. minuti, ko je Mark Spanring z leve strani podal žogo v sredino Gregorju Bajdetu, ki je bil s hrbtom obrnjen proti golu, vendar je žogo dobro sprejel, se obrnil ter s strelom v nasprotni kot premagal vratarja Jana Koprivca. Bravo se je tako uspešno pobral po porazu v finalu pokala, s katerim je zapravil zgodovinsko priložnost za lovoriko in evropsko vozovnico.

Tabor Sežana : Bravo, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Nogometaši Tabora že pred tekmo niso imeli možnosti, da bi si zagotovili osmo mesto in s tem neposreden obstanek v ligi, iskali pa so vsaj točko, ki bi jim dokončno zagotovila dodatne kvalifikacije. A proti Bravu, ki so ga letos dvakrat že premagali, toda obakrat v Ljubljani, te niso osvojili, tako da jim je šla na roko zmaga Maribora nad Aluminijem, ki se je tako tudi uradno poslovil od prve lige, Tabor pa bo osvojil končno deveto mesto, kar pomeni, da se bo s Triglavom pomeril za obstanek v prvi ligi.