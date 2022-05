Premagal prijatelja in izpostavil čisto vest

Nogometaši Kopra so v finalu pokalnega tekmovanja upravičili vlogo favorita in premagali Bravo (3:1). Slavje Primorcev vseeno ni trajalo dolgo. "Spili bomo kakšno pivo, se poveselili, v četrtek pa že sledi trening. V življenju se ne ponudi velikokrat priložnost za osvojitev dvojne krone. Vse bomo naredili za to," je trener Zoran Zeljković, ki je v finalu premagal dobrega prijatelja Dejana Grabića, izpostavil največji cilj. Zdaj se mu nasmiha nekaj, o čemer so lahko navijači Kopra do letos le sanjali. Osvojitev dvojne lovorike!

Fantazija. Koprčanom v tej sezoni uspevajo neverjetni dosežki. Pred letom dni so se komaj rešili sramotnega izpada v drugo ligo, zdaj pa se jim nasmiha dvojna krona!

Izbor majice le ni bil naključen?

Tako je bil oblečen Zoran Zeljković lani ob trenerskem debiju v 1. SNL na tekmi med Aluminijem in Koprom. Foto: zajem zaslona Prihod trenerja Zorana Zeljkovića je postregel z rojstvom čudežne zgodbe, ki za zdaj še kako spominja na pravljico. Kot da bi to 42-letni Ljubljančan tudi čutil, ko je ob svojem trenerskem krstu na klopi Kopra v Kidričevem oblekel prav posebno Disneyjevo majico, na kateri je bil upodobljen čarovnik Miki Miška, na njej pa je bil tudi napis "Fantazija".

To, kar počne koprski klub v tej sezoni, resnično spominja na čarovnijo in fantazijo. Navijači Kopra so v Celju že proslavljali pokalno lovoriko, deset dni pozneje pa bi lahko nazdravljali še večjemu podvigu, državnemu naslovu!

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Grega Valančič/Sportida:

Spili bodo kakšno pivo, nato pa ...

Zaradi tega slavje koprskih nogometašev po zmagi nad Bravom (3:1), ki je zelo osrečilo Olimpijo in Muro, ni trajalo dolgo v noč, ampak le uro, dve, nato pa so se Primorci z mislimi že trdno osredotočili na novo nalogo. Na domači dvoboj z Radomljami v prvenstvu, kjer bodo v predzadnjem krogu prvenstva potrjevali prvo mesto. Tako je po osvojitvi pokala pojasnil trener. "Danes bomo spili kakšno pivo, se poveselili, nato pa nas v četrtek že čaka trening. V življenju se ponudi velikokrat priložnost dvojne lovorike. Naredili bomo vse za to," je v knežjem mestu, kjer je pred leti tudi začel trenersko kariero (bil je pomočnik Dušana Kosića), napovedal Zeljković.

Koprske pokalne lovorike se je zelo razveselil tudi veliki spomladanski osmoljenec Maks Barišić, nesojeni članski reprezentant Slovenije, ki ga čaka daljše okrevanje zaradi poškodbe kolena. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani so na krilih dvakratnega strelca Lamina Colleyja ter zlatega aduta s klopi Andreja Kotnika, ki je v 15 minutah po vstopu s klopi prispeval podajo in zadetek, potopili ladjo Brava (3:1). Trener Zeljković je tako proslavljal prvo lovoriko, ki jo je osvojil s Koprom, v finalu pa je premagal dolgoletnega prijatelja in nekdanjega soigralca Dejana Grabića, s katerim se odlično poznata.

"Pričakovali smo tako trdo tekmo. Bravo je bil organiziran, čakal je na protinapade, a smo se taktično dobro pripravili in mu nismo dovolili veliko. Nadzorovali smo potek na igrišču, bili pazljivi, ostajali v svoji formaciji. Priigrali smo si več priložnosti in na koncu zaradi kakovosti posameznikov tudi zmagali," je dejal nekdanji slovenski reprezentant, državni dres je oblekel enkrat, na prijateljski tekmi s Švedsko pred 14 leti.

Koprčani so se po pokalni zmagi zahvalili navijačem za bučno podporo v Celju, kamor se je odpravilo ogromno ljubiteljev nogometa z Obale, številčna je bila tudi navijaška skupina Tifozi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trenerja in kapetana zalili s pivom

"Strinjam se s trenerjem. Čakali smo na pravo priložnost, ki se nam bo ponudila. Nato smo jo dobro izkoristili. Tekma se je odprla, zabili smo še dvakrat, imeli še nekaj priložnost. Glede na prikazano smo zasluženo zmagali," je dodal kapetan Kopra Ivica Guberac, ki je dočakal čast, da je kot prvi dvignil nov pokal, namenjen pokalnim zmagovalcem v Sloveniji. To je bila prva lovorika Kopra po letu 2015, veselje je bilo ogromno.

Kako so nogometaši Kopra presenetili trenerja in kapetana ter ju pošteno zmočili:

Tradicionalni vložek ob proslavljanju lovorik znova ni manjkal. Nogometaši @FCKoper so prihrumeli na novinarsko konferenco v Celju ter po zmagi v finalu @nzs_si nad @NKBravo "zalili" trenerja Zeljkovića in kapetana Guberca. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/5ZYzyQ1ht7 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 11, 2022

Ni izostal tudi tradicionalen vložek proslavljanja, ko so na novinarsko konferenco vdrli igralci in ob skandiranju "Šampioni, šampioni, ale, ale" polivali trenerja in kapetana s pivom, presenetil ju je tudi Luka Šušnjara, ki si je dal duška z ogromnim škafom vode. Zeljkoviću je vse skupaj prijalo, njegova za zdaj kratka trenerska pot je prejela potrditev, da gre njegovo delo v pravo smer.

Grabić ponosen na svoje varovance

"Čestitke Kopru za zasluženo zmago, mi pa smo lahko zelo ponosni. Čutim velik ponos. Pokazali smo največ, kar lahko. V prvem polčasu smo bili kompaktni in Kopru dovolili le malo tega. Bil je nevaren le okrog našega kazenskega prostora, mi pa smo imeli iz našega prehoda ključno priložnost za 1:0 (ko je odličen strel Lorena Maruzina v 37. minuti s skrajnimi močmi ubranil David Adam, op. p.). Če bi takrat zadeli, bi se dvoboj v tem trenutku zapeljal v drugo smer. Tako bi lahko tudi drugače zaigrali v drugem delu. Igralcem ne morem nič zameriti. Presodila je individualna kakovost Koprčanov v igri eden proti dvema ali eden proti trem," je po dvoboju trener Brava Dejan Grabić čestital Koprčanom za pokalno lovoriko.

Tako je Andrej Kotnik, eden izmed junakov Kopra, po tekmi tolažil nekdanjega soigralca pri Mariboru, zdaj pa kapetana Brava Martina Kramariča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dodal je, kako je mlademu ljubljanskemu klubu, ki je igral največjo tekmo v zgodovini kluba ter lovil prvo lovoriko in evropsko vozovnico, pri 1:2 posijal zadnji žarek upanja. "Takrat je Martin Kramarič udaril na gol, a so Koprčani blokirali njegov strel. Če bi imeli res srečo, bi morda prišli do izenačenja in upali na kaj več, a je bil Koper premočan in zasluženo zmagal," je izpostavil še dogodek tik pred tretjim koprskim zadetkom, ko si je obrambo Brava privoščil Gambijec Lamin Colley.

Trener Zoran Zeljković in kapetan Ivica Guberac po "slavnostni" prhi, ko so ju nogometaši Kopra zalili s pivom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani so dokazali, da imajo daljšo klop. Natanko to je tudi trener Zeljković dopovedal svojim varovancem pred začetkom finala, nato pa so se njegove besede izkazale kot resnične. Jeziček na tehtnici je v smer Koprčanov premaknil zlasti motivirani Kotnik, ki je tako po sušnem obdobju pri Mariborčanih le dočakal svojo prvo lovoriko.

Ni bilo nikakršnega dogovora z Bravom

Koper pa z zmago nad Bravom (3:1) ni osrečil le svojih navijačev, ampak tudi Olimpijo in Muro, ki sta se tako dva kroga pred koncem prvenstva, kjer sta si že zagotovila najmanj četrto mesto, prebila v Evropo. Zeljkoviću pa je pomembno še nekaj. Da je ohranil čisto vest in utišal vse, ki so pred finalom pokala širili govorice, kako sta Bravo in Koper sprejela dogovor, da bodo Ljubljančani osvojili pokal, nato pa bodo Koprčani v zadnjem krogu prišli do točk v Spodnji Šiški, ko se bo odločalo o naslovu.

"Na take govorice se ne oziram, v življenju mi je najbolj pomembno, da je moja vest čista. Na to, kaj govorijo, ne moreš vplivati, lahko pa vplivaš na sebe. Koper se tega nikoli ni šel in se tega tudi ne misli iti," je bil dovolj jasen mladi strateg kanarčkov.

Čestitke od četrtouvrščene Mure:

Po pokalnem naslovu Kopra so si oddahnili tudi pri tretjeuvrščeni Olimpiji in zapisali: "Mislili smo, da nas čaka bitka za Evropo, toda … Toda v nedeljo bo Olimpija v Stožicah igrala le za čast. Le za tretje mesto."

Trener Zeljković je priznal, da je prejel veliko sporočil, povezanih z omenjenima kluboma. Zlasti od Ljubljančanov, nenazadnje je Zeljković nekdanji nogometaš Olimpije. "Prejel sem veliko sporočil, sploh od Ljubljančanov. Vsi so veseli in se mi zahvaljujejo. Nekateri mi res čestitajo za Koper, nekateri pa so bolj veseli za Olimpijo," je pojasnil Ljubljančan, ki se mu na vročem trenerskem stolčku Kopra nasmiha dvojna krona! Zato ne bo nobenega počitka. Od četrtka dalje se začenja operacija Radomlje, ki bodo na Bonifiki gostovale v ponedeljek.

Zoran Zeljković in Dejan Grabić se bosta v tej sezoni pomerila še enkrat. Še 22. maja v zadnjem krogu v Ljubljani. Za prvoligaške točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Konec prejšnjega tedna sem jih spremljal v živo. Igrajo dober, odprt nogomet, tako da se moramo čim bolje regenerirati," se zaveda, da bodo noge njegovih varovancev neprimerno manj sveže od tistih, na katere računa trener Radomelj Nermin Bašić. Ravno tisti strateg, ki je nedavno z Radomljani remiziral v Ljudskem vrtu (0:0) in pomagal Koprčanom, da se ponovno zavihtijo na prvo mesto. Tu želijo tudi ostati. Vse do 22. maja, ko bo znan nov slovenski prvak. Ravno po gostovanju Kopra pri starem znancu Bravu. "Odločamo le o sebi, ne bomo se ozirali na druge klube," trener Grabić zagotavlja, da v zadnjem krogu ne bo popuščanja, ko bo govor o domači tekmi s Koprom. Še več. Zaradi bolečega poraza v finalu pokala bi bilo lahko maščevanje še kako sladko …