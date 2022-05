Ne le Koper, v sedmih nebesih tudi Olimpija in Mura!

Koprčani so novi pokalni zmagovalci. So tudi na dobri poti, da osvojijo dvojno krono!

Kdo bi si mislil. Lani ob istem času so Koprčani pet minut pred dvanajsto reševali prvoligaški status, zdaj pa so osvojili pokalno lovoriko, obenem pa se jim nasmiha že naslov prvaka! Koper pod vodstvom Zorana Zeljkovića doživlja pravljico. Njegov pokalni naslov sta veselo proslavljali Olimpija in Mura, saj sta si zagotovili Evropo, Bravo pa je v svojem prvem pokalnem finalu pokazal premalo, da bi si zaslužil več od 1:3.

Bravo : Koper 1:3 (0:0) Arena Z'dežele, gledalcev 2500, sodniki: Vinčić, Klančnik, Vukan. Strelci: 0:1 Colley (70.), 0:2 Kotnik (73.), 1:2 Bajde (83.), 1:3 Colley (84.). Bravo: Orbanić, Trontelj, Milić (od 78. Sever), Jakšić, Križan, Kavčič, Kirm (od 46. Kurtović), Nsana, Maružin (od 71. Bajde), Marjanac (od 65. Memić), Kramarič.

Koper: Adam, Rajčević, Žužek, Novoselec, Bručić, Jelić Balta (od 90. Đira), Izata (od 60. Kotnik), Vešner Tičić (od 90. Guberac), Parris (od 78. Šušnjara), Osuji (od 78. Jašaragić), Colley. Rumeni kartoni: Milić; Jelić Balta, Adam.

Rdeči karton: /.

Tradicionalni vložek ob proslavljanju lovorik znova ni manjkal. Nogometaši @FCKoper so prihrumeli na novinarsko konferenco v Celju ter po zmagi v finalu @nzs_si nad @NKBravo "zalili" trenerja Zeljkovića in kapetana Guberca. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/5ZYzyQ1ht7 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 11, 2022

''Finale se ne igra, finale se dobiva,'' je znana nogometna krilatica. Tokrat je obveljala pri koprski zasedbi, ki se pred finalom pokala v Celju ni otepala statusa favorita. Odlični spomladanski del je zasedbo Zorana Zeljkovića okrepil s samozavestjo, finala pokala so se lotili skrbno in previdno, saj so vedeli, kako je lahko Bravo neugoden za njihov slog nogometa. Prvi polčas je minil v previdnosti, stara znanca, ki se poznata odlično, Zoran Zeljković in Dejan Grabić, nista kaj prida tvegala.

Kanarčki so bili konkretnejši, si priigrali več strelov (4:2), največja priložnost prvega dela pa je vseeno pripadla Ljubljančanom. Klub, ki je člansko ekipo dobil šele pred devetimi leti, si jo je priigral v 37. minuti. Takrat je Loren Maružin ogrel dlani Davida Adama, ki je žogo odbil, pred Martinom Kramaričem pa je nato koprska vrata reševal požrtvvovalni Ivan Novoselec.

Kotnik zlati adut Koprčanov s klopi

Navijaško obarvana osrednja tribuna celjskega stadiona, polovica je pripadla vsakemu finalistu, tako v uvodnih 45 minut ni dočakala zadetka. Vratar Brava Matija Orbanić je imel kar nekaj dela, a je ohranil mrežo nedotaknjeno. Tako je bilo vse do polovice drugega dela, nato pa so Koprčani, ki se jim nasmiha celo dvojna krona, podali v višjo prestavo. Ko je vstopil v igro Andrej Kotnik, se je jeziček na tehtnici prevesil konkretno na stran Primorcev.

Navijači Kopra, ki so pripotovali v Celje v velikem številu, so prišli na svoj račun. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekdanji nogometaš Maribora in Gorice je najprej mojstrsko prodrl po levi strani, poskrbel za najlepšo potezo dvoboja, nato pa našel Lamina Colleyja, ki je z natančnim strelom popeljal kanarčke v vodstvo! Navijači Kopra so noreli od veselja, le nekaj minut pozneje pa se je mreža Brava znova zatresla. Tokrat po novi izjemni potezi Kotnika, ki je izkoristil nezbranost obrambe Šiškarjev in z lobom spravil žogo v mrežo tekmeca.

Sodnik Slavko Vinčić, ki je danes izvedel prekrasno novico, saj bo ta mesec sodil finale evropske lige med Eintrachtom iz Franfkurta in Glasgow Rangers, kar bo vrhunec njegove kariere, je sprva razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja, nato pa je VAR razjasnil, da je bil zadetek 26-letnega Koprčana veljaven. Kanarčki so bili v sedmih nebesih, prednost je 15 minut pred koncem znašala na 2:0.

Bravo se je veselil le nekaj sekund

Bravo je ostal praznih rok. Foto: Grega Valančič/Sportida Bravo ni imel več ničesar izgubiti, vse moči je dal v napad. Ko je izkušeni Gregor Bajde, že junak polfinalnega preobrata proti Domžalam, kmalu po vstopu v igro znižal na 1:2, ura na semaforju je kazala, da je do konca še 7 minut, se je ob erupciji veselja navijačev v rumenih dresih vrnilo upanje na krstno pokalno lovoriko.

Bravo pa se ni kaj dolgo veselil, že v naslednjem napadu si je neustavljivi Gambijec Lamin Colley privoščil obrambo Ljubljančanov. Koprčani so noreli od veselja, znova so vodili z otipljivo prednostjo (3:1), Grabićevi varovanci pa so od velikega razočaranja popadali na kolena. Do konca srečanja so resda nekajkrat še ogrozili vrata Kopra, a se rezultat ni več spreminjal.

Bravo brez lovorike in Evrope, Olimpija in Mura pa ...

Po zaslugi Kopra bo v Evropi igral tudi četrtouvrščeni prvoligaš. To je v tem trenutku Mura. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pokalna lovorika, ki je letos zaživela v prenovljeni obliki, je končala v rokah kapetana Kopra Ivice Guberca. Ta je pred finalom napovedal veliko zadetkov in se ni zmotil. V zadnji četrtini srečanja so bili doseženi kar štirje, ravno tolikokrat pa je pokal osvojil Koper!

Bravo je v svojem prvem zgodovinskem finalu ostal brez lovorike in Evrope, skupaj s Koprom pa so se dolgo v noč veselili tudi nogometaši Olimpije in Mure, saj so si zagotovili evropsko vozovnico. V Evropo tako pelje tudi četrto mesto v prvenstvu, krovni zvezi pa ostaja vprašanje, ali se je prenaglila z odločitvijo, da finale pokala izvede dva kroga pred koncem prvenstva, saj bo zdaj ogromno dvobojev minevalo brez resnejšega rezultatskega imperativa. Tudi nedeljski derbi med Olimpijo in Muro v Stožicah …