Izjemne poteze Kotnika in Colleyja in Koper dviga pokal

Prvih 60 minut je bil taktični boj, nato je v igro vstopil Andrej Kotnik in z Laminom Colleyjem sta z nekaj izjemnimi potezami priigrala zmago Kopra nad Bravom s 3:1 in Primorci so osvojili pokalno lovoriko. Žensko je osvojil ŽNK Olimpija.

"Mi hočemo vzeti vse, a to moramo potrditi na terenu," je v prvi izjavi po tekmi v televizijskem prenosu dejal kapetan Kopra Ivica Guberac, ki sicer ni igral. Koper je z zmago v finalu pokala s 3:1 osvojil prvo letošnjo lovoriko, zdaj cilja na dvojno krono. Dva kroga pred koncem prve lige so dve točki pred Mariborom.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Za Koper sta v velikem finalu v Celju zadela Lamin Colley dvakrat in Andrej Kotnik, za Bravo pa je bil uspešen Gregor Bajde. Prejeli so povsem nov pokal, na katerem ima vsaka od sedmih pokrajin, iz katerih prihajajo klubi v pokalnem tekmovanju, svoj simbol - ob simbolu krovne zveze. Koper se je četrtič v zgodovini veselil tovrstnega naslova (2005/06, 2006/07 in 2014/15). Bravo je v zanj zgodovinskem prvem finalu ostal brez pokala, takisto brez evropskih tekmovanj. Pokalna zmaga Kopra obenem pomeni, da gredo v Evropo prve štiri ekipe iz lige (Koper, Maribor, Olimpija in Mura).

Tradicionalni vložek ob proslavljanju lovorik znova ni manjkal. Nogometaši @FCKoper so prihrumeli na novinarsko konferenco v Celju ter po zmagi v finalu @nzs_si nad @NKBravo "zalili" trenerja Zeljkovića in kapetana Guberca. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/5ZYzyQ1ht7 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 11, 2022

Mandarićeva dekleta osvojila prvo lovoriko

ŽNK Olimpija je finale proti mestnemu tekmecu ŽNK Ljubljana dobil z golom Ane Milović z enajstih metrov. Ljubljana se je favorizirani ekipi dobro upirala, imela priložnosti za gol, a zaradi nespretnega prekrška v svojem kazenskem prostoru ostala praznih rok.

Milan Mandarić je tako postal prvi, ki je kot predsednik pokalni zmagovalec tako moškega pokala (bil je predsednik NK Olimpija) kot ženskega. Predsednik ŽNK Olimpija je postal letos februarja. Nogometašice Olimpije so bile pokalne zmagovalke sicer prvič že lani. Letos lahko sicer osvojijo dvojno krono, saj imajo v prvenstvu pred zadnjima dvema krogoma enako število točk kot NK Nona Pomurje Beltinci.