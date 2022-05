Koper bi se odločil drugače kot NZS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Kopra Zoran Zeljković in športni direktor Oliver Bogatinov bi lahko zelo uspešno sezono kanarčkov sklenila celo z dvojno krono.

Od konca državnega prvenstva v nogometu nas ločita le še dva kroga. Vodilni Koper ima dve točki prednosti pred Mariborom, ki pa lahko v soboto prehiti kanarčke. Če bodo vijolice premagale Aluminij, bodo vrgle rokavico Koprčanom, ki bodo v ponedeljek gostili Radomlje in bili izpostavljeni ogromnemu pritisku. O tem, kako stresno lahko vpliva takšen pritisk na nogometaše, je več kot zgovorno pokazal prejšnji krog, ko so Koprčani z zmago nad Taborom izzvali Mariborčane, tem pa se je nato povsem ponesrečilo gostovanje v Šiški.

Računica za osvojitev naslova je preprosta. Koper je do zdaj osvojil 66, Maribor pa 64 točk. Ker imajo vijolice boljše razmerje v medsebojnih srečanjih, morajo Primorci, če želijo sezono 2021/22 končati kot prvi (in tako osvojiti zgodovinsko dvojno krono!), prvoligaški maraton nujno končati vsaj s točko več od Štajercev. Koprčani bodo do konca sezone gostili Radomlje in gostovali pri Bravu, Mariborčani pa bodo doma pričakali Aluminij, nato pa jih v zadnjem krogu čaka derbi v gosteh z Muro.

V slovenskem klubskem nogometu se je že dogajalo, da so tekme, vsaj tiste, na katerih se je neposredno odločalo o naslovu prvaka, v zadnjih krogih potekale vzporedno. Tako so se kandidati za naslov izognili pritisku, ki bi ga čutili na svojih plečih, če bi morali svojo tekmo odigrati po tem, ko bi svoje opravili neposredni tekmeci za lovoriko. Tega letos v predzadnjem krogu 1. SNL ne bo. Še več, ker je Nogometna zveza Slovenije (NZS) sprejela odločitev, da se bo finale pokalnega tekmovanja odigral še pred koncem prvenstvene sezone, tako je Zeljkovićeva četa v sredo v finalu pokala premagala Bravo s 3:1, bosta med tekmama Maribora in Kopra minila dva dneva.

Mariborčani se v zadnjem prvoligaškem nastopu niso proslavili na gostovanju pri Bravu (1:3). Foto: Grega Valančič/Sportida

Toliko časa bodo kanarčki izpostavljeni morebitnemu pritisku, če bodo vijolice v soboto zvečer izkoristile prednost domačega igrišča proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju, in na tekmi, ki jo bo zaznamovalo čustveno slovo Marcosa Tavaresa od Ljudskega vrta, vknjižile zmago. V tem primeru bi Maribor ponovno prevzel vodstvo na lestvici (+1 z odigrano tekmo več), nato pa v ponedeljek navijal za Radomljane, ki jih čaka gostovanje na Bonifiki.

S takšnim pritiskom je že imel opravka. In to ne le enkrat.

Koprčani bodo tekmo 35. kroga, ko bodo na Bonifiki gostovale Radomlje, odigrali šele v ponedeljek. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Raje bi videl, da bi bili obe tekmi odigrani istočasno,'' je po sladki zmagi v finalu pokala v sredo v Celju priznal Zoran Zeljković. 42-letni Ljubljančan se spogleduje z ogromnim podvigom. Pokal je že osvojil, to je njegova prva lovorika, ki jo je v članskem nogometu proslavljal kot trener, zdaj pa se mu nasmiha še državni naslov! Če bo do konca sezone zadržal prednost pred Mariborom, bo na Primorskem čez dober teden, ko se bo sklenila 1. SNL (Maribor in Koper naj bi v zadnjem krogu nastopila v nedeljo, 22. maja), še zelo veselo.

Pred tem pa čaka Koprčane zahteven izziv, saj bi jih lahko Mariborčani z načrtovano zmago nad Aluminijem (ta bo v primeru, če bo Tabor na uvodni tekmi 35. kroga 1. SNL doma ostal neporažen proti utrujenemu Bravu, že pred gostovanjem v Mariboru ostal brez vseh možnosti za obstanek in se tudi uradno poslovil od elite) izpostavili ogromnemu pritisku in stresu. To se Koprčanom v tej sezoni še zdaleč ne bi zgodilo prvič, bi pa bil položaj vendarle poseben, saj kanarčki tako blizu naslovu v tej sezoni še niso bili.

''Ta pritisk smo v tej sezoni že velikokrat čutili. Če se ne motim, je Maribor šestkrat, sedemkrat igral pred nami. Vsakič smo tako vedeli, da moramo zmagati, če želimo ostati v igri. Smo se pa tudi zavedali, da lahko mi proti Sežani (Koper je v zadnjem krogu doma premagal Tabor z 1:0 in na lestvici s tekmo več prehitel Maribor za +2) postavimo pod dodaten pritisk Maribor. Ko pa moraš v življenju storiti stvari, to ni tako lahko. A če smo celo sezono igrali na tak način, bomo pa še to tekmo,'' o tem, kako bo igrati enega odločilnih dvobojev za naslov skoraj 50 ur po tem, ko bo svojo nalogo v 35. krogu izpolnil neposredni tekmec Maribor, razmišlja Zeljković.

V ponedeljek bo zadnjo tekmo v koprskem dresu na Bonifiki odigral dolgoletni kapetan Ivica Guberac, ki se bo po koncu sezone posvetil novim izzivom. Postal bo pomočnik športnega direktorja Oliverja Bogatinova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Raje bi videl, da bi se zadnja kroga igrala istočasno, tako da bi Koper in Maribor začela svoje tekme ob istem času, a se mu želja v predzadnjem krogu ne bo uresničila. Bo pa tako v zadnjem krogu, ko naj bi se dvoboja v Fazaneriji in na stadionu ŽAK začela ob istem terminu. Bo takrat Koper na lestvici še računal na točkovno prednost? O tem bo treba povprašati tudi druge. Tudi Mariborčane in Kidričane, najbolj pa Radomljane!