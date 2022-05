Junak mariborskih src s solzami v očeh nagovoril navijače

Bliža se konec nogometne sezone 2021/22, po kateri bo v Sloveniji marsikaj drugače. Poslovilo se bo mnogo karizmatičnih imen, ki so vrsto let pisala zgodovino 1. SNL. Navijači Maribora bodo lahko v soboto še zadnjič v Ljudskem vrtu zaploskali Marcosu Tavaresu. Slovo bo čustveno, obeta se velik obisk, o tem, s kakšnimi občutki se pri tem spopada priljubljeni kapetan vijolic, absolutni strelski rekorder NK Maribor in slovenskega prvenstva, pa zgovorno priča videoprispevek, v katerem je po ganljivem presenečenju nagovoril navijače in jim poslal iskreno sporočilo. Iz srca.

"Ko te prevzamejo čustva in ko na koncu s solzami v očeh komaj govoriš … Dobil sem video z izjavami moje družine, prijateljev in navijačev. Ko sem ga pogledal, sem komaj govoril. Preplavila so me čustva, ki jih nisem mogel skriti. Je pa moje sporočilo na koncu iskreno. Iz srca. Za vse vas," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Marcos Magno Morales Tavares, najboljši strelec, kar ga je kadarkoli videla 1. SNL.

Pri 38 letih, ko njegovo telo vse težje dohaja zahteve vrhunskega nogometa, a še zdaleč ni rekel zadnje, kar dokazuje tudi nekaj zelo pomembnih zadetkov v tej sezoni, je ocenil, da je naposled napočil primeren trenutek za konec kariere. Kariere, kakršne na sončni strani Alp še ni bilo in jo bo skoraj nemogoče ponoviti.

Kako so Marcosu Tavaresu pripravili ganljivo presenečenje:

Maribor preplavil s pozitivno energijo

Z navijači je stkal tesno vez, polno spoštovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida Brazilec z vijoličastim srcem se je Mariboru pridružil leta 2008, hitro opozoril nase in si prisvojil privilegirano vlogo prvega napadalca vijolic, s katerimi je proslavljal kopico nepozabnih podvigov. Tako v Sloveniji, deželi, ki jo je tako vzljubil, da namerava v njej živeti tudi po koncu nogometne kariere, kot tudi v Evropi. NK Maribor je z vzponom Tave, priljubljenega kapetana z iskrenim in nalezljivim nasmehom, ki je mesto ob Dravi preplavil s pozitivno energijo, vstopil v svoje najlepše obdobje. Lovorike je osvajal kot po tekočem traku, napadalec s številko 9, veliki ljubljenec Viol, pa je neumorno tresel mreže tekmecev.

Ni le nogometaš, ampak mnogo več. Je tudi pastor, pomaga dobrodelnemu društvu, ima nogometno šolo, gostinski lokal in čudovito družino, ki uživa na Štajerskem. Pridobil si je spoštovanje, Zlatko Zahović je v sobotnem intervjuju za Sportal na primer izpostavil: "V vseh teh letih, ki sem jih prebil pri Mariboru, smo imeli igralca, ki nas je delal boljše. To je naš kapetan Marcos Tavares. Vse nas je naredil boljše. Ne le igralcev."

Z navijači bi rad delil spomine

Konec lanskega leta je izšla njegova biografija z naslovom Legenda. Foto: Proelium sports agency Dolgoletni kapetan Maribora pred koncem kariere ne skriva želje, da bi vsaj na eni tekmi združil moči na zelenici s svojim najstarejšim sinom Marcosom mlajšim. Morda se mu posreči v soboto, ko bo še zadnjič nastopil v Ljudskem vrtu in pozdravil navijače, s katerimi je stkal edinstveno vez. Postal je junak mariborskih src, klubska ikona, živa legenda in velik vzor najmlajšim.

"Zadnji tedni so zame tako čustveni. S toliko lepimi spomini. Te bi rad delil z vami še zadnjič ta vikend pred polnimi tribunami. Se vidimo v soboto ob 20.15, ko bom še zadnjič stopil na zelenico Ljudskega vrta. Upam, da boste tam skupaj z mano," vse ljubitelje nogometa vabi na ogled zadnje domače tekme NK Maribor v tej sezoni, ko bo v Ljudskem vrtu gostoval Aluminij. Zadnjeuvrščeni Kidričani imajo le še minimalne možnosti za obstanek. Če bi v uvodni sobotni tekmi 35. kroga Tabor doma ostal neporažen proti izčrpanemu Bravu, ki je v sredo ostal praznih rok na svojem krstnem finalu pokala, bo Aluminij v Ljudski vrt pripotoval brez matematičnih možnosti za obstanek. Maribor bi to znal izkoristiti, premagati štajerskega soseda, na lestvici (najmanj za nekaj dni) prehiteti Koper in mu vreči rokavico v boju za državni naslov.

Rad bi zaigral s sinom in se poslovil s "kanto"

Bo v soboto združil moči na zelenici s sinom Marcosom mlajšim? To je tudi največja želja 38-letnega Brazilca s slovenskim potnim listom, ki zaradi pravil Mednarodne nogometne zveze (Fifa), saj je še pred prihodom v Maribor nastopil za mlajšo izbrano vrsto Brazilije, ni mogel nikoli obleči slovenskega dresa. Za razliko od svojega najstarejšega sina. Tavares bi se najraje poslovil s kanto v roki, novim naslovom državnega prvaka, ki ga je bil vajen osvajati še kako pogosto. Ker ga je nazadnje osvojil pred tremi leti, je želja po prvem mestu še toliko večja. Obeta se pestra končnica, ki bo ponudila kopico čustvenih trenutkov.

V soboto se bo v Ljudskem vrtu poslovil Tavares, dan pozneje bo v Domžalah pomahal v slovo Senijad Ibričić, v ponedeljek bo še zadnjič na Bonifiki zaigral Ivica Guberac. Legende se poslavljajo, spomin na njihova mojstrstva pa bo živel večno. O tem, kako je Tavaresu pri srcu, ko se pripravlja na spektakularni sobotni dogodek, lahko preverite v videoprispevku, s katerim ga je presenetila njegova ekipa Proelium. Obeta se čustvena tekma, kot je v Mariboru že dolgo ni bilo.