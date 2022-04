Tavaresa nagovarjajo, naj igra še eno leto. Si bo premislil?

Marcos Tavares je na minuli konec tedna zabil svoj že 159. gol v prvi ligi in Mariboru pomagal do zmage v Sežani z 2:1 (prvi gol za vijoličaste pa je dal še en veteran Rok Kronaveter). V tej sezoni je (v spomladanskem delu) vstopil v igro na šestih tekmah in zabil dva gola. Že pred letošnjim prvenstvom pa je 38-letnik sklenil, da bo to njegova zadnja sezona. A v zadnjih dneh ga vse več navijačev na ulicah Maribora zaustavlja in nagovarja, naj vztraja, naj odigra še eno sezono.

"Iskrena hvala za vašo podporo. Pri srcu mi je res toplo, ko me ustavljate in želite, da še igram. Moja glava bi še zmogla, telo pa pravi, da je dovolj. Vendar so pred vsemi nami še štiri tekme. Moje zadnje v karieri," je ta čustven zapis objavil na Facebooku. V soboto zvečer Maribor igra derbi sezone s Koprom. Ob 20.00 v Ljudskem vrtu. Vijoličasti imajo le točko prednosti pred Primorci. "Težko vam opišem, kako sem motiviran. Dal bom zadnje atome moči, da skupaj s soigralci vrnemo pokal nazaj tja, kamor spada. V soboto se vidimo v Ljudskem vrtu. Na moji predzadnji tekmi doma."

Ni skrivnost, da si želi kariero skleniti z novim naslovom prvaka. Ta bi bil njegov deveti v dresu Maribora. Druga želja kapetana Maribora pa je, da bi na zadnji tekmi igral skupaj s svojim sinom Marcosom Tavaresom mlajšim, ki sicer igra za mladince Maribora. Če bi vijoličasti naslov osvojili že pred zadnjo tekmo, bi se to celo utegnilo zgoditi.