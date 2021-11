Marcos Tavares ml., nepopustljiv kot oče, ni pa (še) tak golgeter #video

Marcos Tavares sanj, da bi zaigral za slovensko reprezentanco, ni dosanjal. Jih bo pa morda njegov najstarejši sin, Marcos Tavares mlajši. Za reprezentanco do 18 let že igra, nekega dni bi rad tudi za člansko. Je Štajerec, ponosen Slovenec, pravi.

Reprezentanca U18, ki jo vodi selektor Tonči Žlogar, se je ta teden pripravljala v Kranjski Gori. Eno prijateljsko tekmo s Slovaško je zmagala (1:0), eno izgubila (0:3). Edini gol je zabil 17-letni Marcos Tavares mlajši. Na svoji tretji tekmi za reprezentanco do 18 let. "Me veseli, da sem lahko ekipi pomagal z golom, da smo zmagali to prijateljsko tekmo. Vse prijateljske tekme so pomembne, še posebej, če daš gol."

Marcos mlajši je na svoj talent opozoril že v sezoni 2018/2019, ko je na 25-ih tekmah lige slovenske lige vzhod do 15 let dosegel sedem golov. Lani je na 12-ih tekmah kadetske lige za Maribor prav tako zabil sedem golov, letos za zdaj na 12-ih mladinske lige enega. "Na začetku sezone smo imeli malo več težav, a na dolgi rok bo šlo." Najbolj je ponosen na svoje štiri gole v mreži Olimpije. Na vsega treh tekmah. Jesenski del mladinske lige bodo zaključili prav z domačo tekmo z Olimpijo.

Žlogar: Nepopustljiv kot oče

Je fizično močan, dokaj hiter, ga opisuje selektor Žlogar. "Fant je velik profesionalec. Za trenerja zelo hvaležen nogometaš, saj kot napadalec opravi veliko dela tudi v fazi obrambe. Spremljam ga tudi v prvenstvu. Za še večji korak naprej pa bo moral popraviti realizacijo. Nam pa veliko pomeni kot napadalec, ki drži globino, ki včasih naredi tudi kakšen umazan prekršek, izsili prekršek. V tem elementu je zelo dober."

Že na prvi pogled spominja na očeta, Marcosa Tavaresa, dolgoletnega člana in kapetana Maribora. "Spominja v smislu, da je nepopustljiv, da se bori do konca, da je tehnično relativno zelo soliden. Za razliko od očeta pa, vsaj tako na prvo žogo bi rekel, da je imel oziroma da ima oče bistveno boljšo realizacijo, kot jo ima sin v tem trenutku."

Nogomet je bil zanj edina izbira

Nogomet mu je bil položen v zibelko. Očetove tekme ne zamudi. "Ja, vsako njegovo tekmo sem šel gledat, odkar sem se rodil. Pri štirih letih sem začel trenirati v klubu, drugače pa sem že od malega brcal doma." Marcos starejši je danes njegov mentor, od katerega se še vedno lahko veliko nauči, poudarja tudi Žlogar. Sam pa o delu z očetom pove: "Večinoma imava analize tekem. Se pogovarjava. Trenirava zdaj malo manj skupaj, ker je imel poškodovano nogo. Nasvete vedno poslušam. Brez njega ne bo šlo. Strog mora biti, ko je treba. Pohvali me tudi. Ampak ga moram poslušati, ker dobro ve, kaj je najbolje zame."

Rekorder slovenske lige s 157 goli se spomladi poslavlja od aktivnega nogometa. "Prava zvezda. Legenda Maribora. Brez njega bi se tu težko kaj zgodilo," o očetu pove Marcos mlajši. Zato tudi njega spoznajo na ulici. "Ja, dostikrat me ustavljajo in se slikamo." Oče trenutno sanira poškodbo, je pa odločen, da bo v drugem delu sezone še igral in še zabil kak gol. Že tri leta pa se oče in sin Marcos pogovarjata o poslovilni tekmi. "Najine sanje so, da bi na zadnji tekmi prvenstva igral s svojim sinom. 17 let je že star. Močen je. Igra za mladince Maribora, igra za reprezentanco," je Tavares nedavno dejal v intervjuju za Planet TV. "To so sanje od obeh. Upam, da se bodo uresničile," si želi tudi sin.

U18 se pripravlja na kvalifikacije za EP

Prehod iz mladinskega v članski nogomet je sicer najtežji. Potrebuješ tudi malo sreče, da dobiš priložnost, opozarja Žlogar. "Pomanjkljivosti mora odpraviti še v tem letu in pol mladinskega staža." Na treningih je zagnan, saj se zaveda, kako so pomembni za nogometaše njegove starosti. "Da uspeš v nogometu, moraš imeti dobre trenerje. In v Mariboru in v reprezentanci imamo dobre trenerje." Rad dela s selektorjem Žlogarjem. "Dober je. Spodbuja me. Uči me novih stvari. Pove, kaj moram popraviti. Top!"

Pred reprezentanco U18 je pomembno leto. Prihajajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo. "Dobro ekipo imamo za naslednje leto. Prijateljske tekme moramo dobro odigrati, pa nam bo čez devet mesecev v kvalifikacijah dobro šlo," je odločen Tavares. Pohvalil jih je tudi selektor: "Za samo imamo dober teden. V dveh tekmah smo ponudili priložnost vsem nogometašem. Kar se tiče pristopa, odnosa, so bili fantje v redu." Ne le Marcos mlajši celotna generacija ima veliko potenciala. "Že nekaj časa je skupaj. Fantje se razvijajo. Selekcionirani so bili kot U15 in so skupaj že tri leta. Imamo nabor nekje 30 igralcev. Spremljamo jih. Vsake toliko se koga doda, nekdo pa odpade," razlaga Žlogar.

"Sem ponosen Slovenec"

Marcos mlajši sanja tudi o igranju za člansko reprezentanco. "To so največje sanje. To je največ, kar bi se lahko zgodilo, uresničilo." Bi raje igral z Josipom Iličićem ali z Neymarjem, ga vprašamo malo v šali malo zares. "Z Iličićem," odgovori v smehu. Zanj ni bilo nikoli dvoma, za katero reprezentanco bo igral. Rojen je v Maleziji, kjer je leta 2004 igral njegov oče. Od četrtega leta živi v Mariboru. Z očetom, bratom in sestrama govori večinoma slovensko, portugalsko pa z mamo. V Brazilijo gredo samo med zimskim premorom v prvi ligi. Se ima za Slovenca ali Brazilca, smo ga še vprašali. "Za Štajerca, Slovenca. Tu smo doma. Tu živimo. Sem ponosen Slovenec."