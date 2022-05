Olimpija je na zadnji tekmi kroga prevzela nadzor na igrišču, a je bila neučinkovita, kar so domači kaznovali. Nekdanji nogometaš Olimpije Haris Kadrić je v 22. minuti zadel za 1:0. Čeprav je bilo dolgo časa videti, da napadi in poskusi Ljubljančanov v prvem polčasu ne bodo obrodili sadov, pa so v sodnikovem dodatku izenačili. Aljoša Matko je prodrl po desni strani - Aljaž Ploj je bil premalo stabilen, da bi ga zaustavil, zavrnil žogo do Maria Kvesića, ta je močno udaril po žogi in zadel želeno mesto.

V 50. minuti se je Kvesić izkazal še z asistenco za vodstvo svoje ekipe. Elšniku je lepo akcijo z natančnim strelom zaključil. Sledil je dramatičen zaključek. V 85. minuti je Luka Bizjak neposredno iz kota zadel vratnico, odbito žogo pa je Luka Petek poslal pod prečko. A Olimpija se ni predala. Izvedla je še en pritisk, ki ga je v akciji rezervistov po podaji Mustafe Nukića v peti minuti sodnikovega dodatka kronal Nik Prelec.

Mura vrgla rokavico Olimpiji

Damirju Čontali, ki je pozimi na trenerskem položaju Mure nasledil Anteja Šimundže, gre vse boljše. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski prvak Mura, ki v tej sezoni ne bo ubranil naslova, se pa še poteguje za Evropo in stiska pesti, da bi Koper v sredinem finalu pokala premagal Bravo, je v Fazaneriji premagal Domžale (3:1). Črno-beli so s tem vrgli rokavico Olimpiji, s katero se potegujejo za tretje mesto, to vodi neposredno v Evropi ne glede od razpleta pokalnega finala. Prekmurce je v prvem polčasu popeljal v vodstvo novopečeni slovenski članski reprezentant Tomi Horvat, ki je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov.

V 65. minuti je izkušeni napadalec Domžal Matej Podlogar z jubilejnim 50. zadetkom v 1. SNL izenačil na 1:1, a je veselje dvakratnih državnih prvakov trajalo le nekaj minut. Hrvat Mihael Klepač je po izjemni asistenci Horvata popeljal Muro znova v vodstvo le tri minute pozneje. Sledile so številne priložnosti na obeh straneh, pri katerih sta imela vratarja veliko dela, v izdihljajih srečanja pa je zablestel Amar Beganović. Zimski novinec pri Muri se je odločil za strel z okrog 20 metrov, nato pa s silovitim in zelo natančnim projektilom premagal nemočnega Ajdina Mulalića, Nogometaš iz BiH je dosegel pravcati evrogol, Mura pa se je veselila pomembne zmage v boju za Evropo.

Zgodovinska zmaga Brava nad Mariborom

Koprčani so s petkovo zmago nad Sežančani vrgli rokavico Mariborčanom, ki so se zavedali, da imajo še vse v svojih rokah, a za uresničitev načrta nujno potrebujejo zmago nad Bravom. Čeprav so Štajerci zatrjevali, da bodo zaradi dolge klopi lahko nadoknadili izostanek štirih prvokategornikov (zaradi poškodbe je manjkal Ažbe Jug, zaradi kartonov Rok Kronaveter, Jan Repas in Martin Milec, zaradi lažjih zdravstvenih težav pa tudi kapetan Marcos Tavares, ki se bo kmalu poslovil od zelenic), so se ušteli. Na najmanjši prvoligaški zelenici v Sloveniji so v dvoboj vstopili nedorečeno in nezbrano.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Gostitelji, ki se pripravljajo na sredin finale pokala, največji izziv v kratki zgodovini kluba, so to pogumno izkoristiti. V deževnem vremenu so že v uvodnih 13 minutah dvakrat premagali Nizozemca Menna Bergsna, ki je med vratnicama poskušal zapolniti praznino ob odsotnosti Juga. Najprej je njegovo mrežo zatresel nekdanji slovenski reprezentant Andraž Kirm, nato pa z bele točke, na katero je sodnik David Šmajc po posredovanju VAR pokazal zaradi igranja Nemanje Mitrovića z roko v svojem kazenskem prostoru, še nekdanji član vijolic Martin Kramarič. Bravo je bil v prvem delu izrazito boljša ekipa. Hrvat Loren Maružin je zatresel prečko, nato pa je v izdihljajih polčasa Đorđe Ivanović znižal na 1:2 in vrnil upanje v preobrat.

Navijači Maribora v Spodnji Šiški niso imeli razlogov za pretirano zadovoljstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani so se ob pomoči glasnih navijačev, ki so pripotovali v Ljubljano, v drugem delu poskušali povsem vrniti v igro, a jim je načrte znova prekrižala igra z roko v svojem kazenskem prostoru. Privoščil si jo je Antoine Makoumbou, odgovornost za izvedbo je prevzel Žan Trontelj in z izjemno natančnim strelom povišal prednost na 3:1. Šokirani Mariborčani so poskušali vrniti udarec, a so na igrišču pokazali premalo, da bi lahko računali na ugoden rezultat. Trener Brava Dejan Grabić, ki je za sredin finale pokala, v katerem si lahko Šiškarji priigrajo tako prvo lovoriko kot tudi krstno evropsko vozovnico, spočil kar nekaj pomembnih igralcev, po sladki zmagi ni skrival veselja. To je bila zgodovinska zmaga Šiškarjev, prva domača nad 15-kratnimi državnimi prvaki v 1. SNL, Mariborčani pa so si močno otežili pot do tako želenega naslova, prvega po sušnih treh letih.

V zadnja dva kroga vstopajo z dvema točkama zaostanka za Koprom, a tudi težjim razporedom, saj bodo igrali doma z Aluminijem (poslovilna tekma Tavaresa), nato pa gostovali pri Muri. Kanarčki bodo na drugi strani po finalu pokala najprej na Bonifiki gostili Radomlje, nato pa v zadnjem krogu iskali pot do velikega uspeha na stadiona ŽAK. Ravno tam, kjer je v 34. krogu spodrsnilo prvim favoritom za naslov.

Radomljani pahnili Celjane na osmo mesto

Izbranci Nermina Bašića so navdušili navijače z novim uspehom. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška sobota se je začela v Domžalah, kjer je spopad med Radomljami in Celjem minil brez večjih rezultatskih imperativov. Odločalo se je o sedmem mestu, na katero so po zmagi z 2:1 poskočili Radomljani. To je bila njihova šele druga zmaga na 12. medsebojni tekmi s celjskim klubom v 1. SNL, z njo pa so nadaljevali pravljične spomladanske tedne. Čeprav ostajajo "brezdomci" in morajo domače tekme igrati v domžalskem Športnem parku, so prvič v klubski zgodovini, v svoji tretji sezoni v 1. SNL, zadržali prvoligaški status.

Oba zadetka za gostitelje je dosegel napadalec iz BiH Gedeon Guzina in se z osmimi goli na lestvici najboljših klubskih strelcev pridružil Tomislavu Mrkonjiću, nad katerim je v 62. minuti prekršek naredil Grigorij Morozov in prejel rdeči karton. Tako so Celjani zadnjo tretjino srečanja odigrali z igralcem manj, Ester Sokler pa je v izdihljajih sodnikovega podaljška s šestim zadetkom v tej sezoni le poskrbel za častni zadetek Celja, ki je tako na lestvici padlo na osmo mesto.

Koprčani z zmago na vrh

Nogometna evforija v Kopru raste, prihajajo dnevi in tedni, ko se bodo podeljevale lovorike. Kanarčki lahko osvojijo obe, prav lahko pa se tudi zgodi, da ne bi dočakali niti ene. V petek so pod žarometi Bonifike odigrali še zadnji primorski spopad v tej sezoni, na katerem so težje od pričakovanega strli odpor Tabora in ga še tretjič v tej sezoni premagali z 1:0.

Zoran Zeljković je s Koprom prišel do pomembnih treh točk, s katerimi je vsaj začasno na lestvici poskočil na prvo mesto. Foto: Vid Ponikvar Edini zadetek na tekmi je v 68. minuti dosegel Lamin Colley. Strelec gola se je, kot je pokazal VAR, za las izognil prepovedanemu položaju, stekel proti Janu Koprivcu in ga rutinirano premagal. To je bil deseti gol napadalca iz Gambije v sezoni. Tabor je nato doživel še en udarec, saj je moral tekmo zaradi rdečega kartona predčasno v 71. minuti končati Denis Kouao.

Koper je z vključno tem srečanjem na zadnjih petih tekmah vselej enkrat zatresel mrežo Kraševcev. Štirikrat je to zadoščalo za tesno zmago z 1:0. Koper je z zmago na tekmi, na kateri sta se spopadla nekdanji "učenec in učitelj" - Zoran Zeljković in Dušan Kosić sta pred leti sodelovala pri celjskem klubu -, ubil več muh na en mah. Na lestvici je prehitel vijolice, ki imajo sicer boljše razmerje v medsebojnih rezultatih in bi bile tako v primeru enakega števila točk po koncu sezone boljše od Primorcev, hkrati pa so z novimi tremi točkami kanarčki ohranili mir in sproščenost v slačilnici pred naslednjim velikim izzivom, sredinim finalom pokala proti Bravu.

S povsem drugačnimi pomisleki se srečujejo Sežančani. Ker so vse bolj zasidrani na devetem mestu - pred Aluminijem imajo šest točk prednosti -, se počasi v mislih že pripravljajo na možnost novega izziva, dodatnih kvalifikacij za obstanek proti najverjetneje kranjskemu Triglavu. Ob najbolj temačnem scenariju lahko Tabor na koncu sezone osvoji tudi zadnje mesto in s tem izpade iz lige.

1. SNL, 34. krog: Petek, 6. maj:

Koper : Tabor 1:0 (0:0)

Colley 68.: R.K.: Kouao 71./Tabor Sobota, 7. maj:

Radomlje : Celje 2:1 (0:0)

Guzina 54., 63.; Sokler 90.+4; R.K.: Morozov 62./Celje Bravo : Maribor 3:1 (2:1)

Kirm 9., Kramarič 13./11-m, Trontelj 54./11-m; Ivanović 45.+2 Nedelja, 8. maj:

Mura : Domžale 3:1 (1:0)

Horvat 28., Klepač 68., Beganović 90.; Podlogar 65.



Aluminij : Olimpija 2:3 (1:1)

Kadrić 22., Petek 86.; Kvesić 46., Elšnik 50., Prelec 95.