Konec je neznank, Gorica se vrača med elito!

Ko so nogometaši Brežic v 28. krogu v Kranju presenetili Triglav in ga premagali s 3:2, je postalo jasno, da si je vodilna Gorica že tri nastope pred koncem zagotovila napredovanje v prvo ligo. Vrtnice imajo pred Gorenjci neulovljivih osem točk prednosti. V nedeljo bodo tako lahko brezskrbno gostovali na Ptuju in se že pripravljali na poletno snidenje z najboljšimi slovenskimi klubi.